Бухгалтеры

Бухгалтеры начали получать профессиональные удостоверения. А у вас такое уже есть?

Первая партия удостоверений профбухгалтера уже разошлась по участникам Сообщества профессиональных бухгалтеров. Посмотрите, как это красиво!

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Бухгалтеры начали получать профессиональные удостоверения. А у вас такое уже есть?
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Удостоверение аттестованного профессионального бухгалтера – это не только круто и красиво, но еще и очень почетно. А еще – максимально повышает ваш престиж в глазах работодателя. И подчиненных. Представьте картинку: вас взяли на место главбуха в компанию мечты. Вы заходите в кабинет к своим подчиненным примерно так:

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И когда вас спросят «Чем вы лучше нас?», смело показывайте удостоверение профессионального бухгалтера!

Они скажут, что тоже такие хотят

А мы ответим: без проблем! Вот инструкция, что нужно делать, чтобы получить такое же удостоверение.

Шаг 1. Регистрируемся в Сообществе профессиональных бухгалтеров

  • Руки вверх, работает СПБ!

  • Может, ФСБ?

  • Нет, СПБ! Это круче!

Сообщество профессиональных бухгалтеров – это профессиональное объединение под эгидой «Клерка», крупнейшего СМИ в России для бухгалтеров. Здесь можно делиться опытом, общаться с коллегами, получать доступ к закрытым бухгалтерским мероприятиям и находить работу мечты.

У каждого участника СПБ есть небольшое резюме – анкета, заполнять которую всего несколько минут. Это быстро, бесплатно и просто, попробуйте!

Вступить в Сообщество профессиональных бухгалтеров

Шаг 2. Проходим аттестацию

Вот три самых крутых курса повышения квалификации на «Клерке», которые нужны, чтобы вы стали аттестованным профессиональным бухгалтером (выбирайте один, который вам по душе):

Полный курс о том, как работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Освоите каждый из стандартов и с легкостью будете применять в учете и отчетности.

Узнать больше и записаться

Получите все нужные для работы с УУ навыки: от настройки аналитики доходов и расходов до работы с финансовым анализом и внедрения всего этого в 1С.

Узнать больше и записаться

Курс для тех, кто хочет освоить все и сразу – и пережить 2023 год с минимальными потерями нервных клеток. Пройдемся по всем основным изменениям 2023 и всем важным моментам годовой отчетности за 2022 год.

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Обучение по всем курсам онлайн, ехать никуда не нужно. Выбираете один из трех курсов, записываетесь, смотрите видео-уроки, читаете и скачиваете себе обучающие материалы. Общаетесь с преподавателем, сдаете итоговую аттестацию – и вуаля, у вас есть повышение профессиональной квалификации.

Шаг 3. Получаем удостоверение

В итоге получите по почте сразу три документа:

  1. Удостоверение о повышении квалификации на 120 часов в ФИС ФРДО.

  2. Удостоверение аттестованного участника Сообщества профессиональных бухгалтеров.

  3. Сертификат ИПБ на 40 часов.

Все три этих документа придут вам по почте России. Это уникальный пакет важных «корочек», которые нужны бухгалтеру, чтобы повысить свою значимость в глазах руководства, почувствовать уверенность в своих компетенциях.

Certificate SPB

Забирайте удостоверения прямо сейчас: смотрите, какие они чудесные!

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