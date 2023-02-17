УСН

УСН «доходы»: недостатки объекта, о которых нельзя молчать

На примере покажем, когда объект «доходы» не совсем подойдет вашему бизнесу и когда наоборот будет выгоднее. Разберемся с основными минусами и расскажем что делать в 2023 году, чтобы работать на УСН спокойно.

Версия для печати
УСН «доходы»: недостатки объекта, о которых нельзя молчать

Самый существенный минус

На упрощенке с объектом «доходы» вы не вправе учитывать расходы при определении налоговой базы. Выручку от продажи нельзя уменьшить на стоимость покупки.

Даже если расходы превысят доходы, налог все равно начисляется. В расчет идут все суммы облагаемых доходов.

Сумма налога при объекте «доходы» по общей ставке больше, чем у объекта «доходы минус расходы».

Выгода объекта «доходы»

Выгода на этом объекте есть, но видна только при определенных условиях.

Его лучше применять, если размер расходов меньше 60% от величины доходов.

Пример

Доходы: 15 000 000 ₽.

2 варианта расходов:

  1. 9,75 млн рублей (65% доходов);

  2. 8,25 млн рублей (55% доходов).

При объекте «доходы» налог — 900 000 ₽ (15 000 000 × 6%).

При объекте «доходы минус расходы» налог:

  • в первом случае – 787 500 ((15 000 000 – 9 750 000) × 15%);

  • во втором случае – 1 012 500 ((15 000 000 – 8 250 000) × 15%).  

Учитывать надо не только процент расходов, но и наличие документов на них. Потому что если документов не будет или они неправильно оформлены, то уменьшить налогооблагаемую базу на затраты нельзя. 

Главное, будьте уверены в том, что деятельность компании безубыточная. Потому что даже при убытках налог начисляется со всех доходов

Как в 2023 году бухгалтеру работать на УСН

Несмотря на то, что упрощенка кажется простой, в ней много нюансов. 

Чтобы вы знали об УСН все, мы открыли набор на курс профпереподготовки — осталось меньше 20 мест

Рассказываем, что вас ждет на курсе:

Онлайн-уроки. Информативные, короткие — только то, что нужно, по времени: 10—15 минут. Чтобы закрепили материал, пройдете 12 тестов по темам УСН.

По времени и дате: два месяца. Ближайший поток начинаем 1 марта.

Вместе с карьерным консультантом, мы составим или улучшим ваше резюме и сопроводительное письмо. Поможем найти работу с зарплатой на уровне рынка или выше. 

Чему научитесь

Вот какими навыками вы овладеете после учебы в «Клерке»:

Вы получите красный диплом о профпереподготоке на 256 ак. часов. Внесем данные в ФИС ФРДО, вышлем оригинал по почте. 

Диплом выделит вас среди других бухгалтеров, а работодатель отдаст предпочтение вашей кандидатуре при поиске сотрудника.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

УСН

УСН «доходы»: недостатки объекта, о которых нельзя молчать

На примере покажем, когда объект «доходы» не совсем подойдет вашему бизнесу и когда наоборот будет выгоднее. Разберемся с основными минусами и расскажем что делать в 2023 году, чтобы работать на УСН спокойно.

УСН «доходы»: недостатки объекта, о которых нельзя молчать

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Онлайн-кассы

Как формировать кассовый чек при удержаниях из зарплаты за товары

Если компания продает сотрудникам свой товар, а стоимость удерживает из зарплаты, надо пробивать чеки ККТ. Будет два чека, если отгрузка раньше оплаты или один, если оплата и отгрузка в один день.

Пользователи интернета

Сайты по продаже вейпов могут заблокировать без решения суда

Онлайн-продажа табачных изделий запрещена законом, поэтому Минсельхоз предложил блокировать интернет-ресурсы с предложениями купить электронные сигареты или вейпы в досудебном порядке.

Маркетплейсы

Поставщики из Узбекистана и Киргизии: как с ними работать

Ввоз товаров в Россию из Киргизии в 2021 году увеличился на 39% по сравнению с предыдущим годом и составил 333 млн долларов, а из Узбекистана — на 38% и достиг 1,6 млрд долларов. Сотрудничество с киргизскими и узбекскими поставщиками имеет свои преимущества.

Поставщики из Узбекистана и Киргизии: как с ними работать

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
IT-компании

Тестировку заказных программ учитывают для налоговых льгот IT-компаний

Чтобы доходы шли в категорию льготных, IT-компания может адаптировать и модифицировать заказные программы, а устанавливать и тестировать их – только если она делала по ним адаптацию и модификацию.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДФЛ

Как правильно платить НДФЛ в 2023 году

С 1 января организации и предприниматели обязаны перечислять налоги, взносы и другие платежи на единый налоговый счёт (ЕНС). В этот перечень входит и НДФЛ. В статье разберём, как правильно платить налог в 2023 году с учётом всех изменений.

Как правильно платить НДФЛ в 2023 году
Читать еще