УСН «доходы»: недостатки объекта, о которых нельзя молчать

Самый существенный минус

На упрощенке с объектом «доходы» вы не вправе учитывать расходы при определении налоговой базы. Выручку от продажи нельзя уменьшить на стоимость покупки.

Даже если расходы превысят доходы, налог все равно начисляется. В расчет идут все суммы облагаемых доходов.

Сумма налога при объекте «доходы» по общей ставке больше, чем у объекта «доходы минус расходы».

Выгода объекта «доходы»

Выгода на этом объекте есть, но видна только при определенных условиях.

Его лучше применять, если размер расходов меньше 60% от величины доходов.

Пример

Доходы: 15 000 000 ₽.

2 варианта расходов:

9,75 млн рублей (65% доходов); 8,25 млн рублей (55% доходов).

При объекте «доходы» налог — 900 000 ₽ (15 000 000 × 6%).

При объекте «доходы минус расходы» налог:

в первом случае – 787 500 ((15 000 000 – 9 750 000) × 15%);

во втором случае – 1 012 500 ((15 000 000 – 8 250 000) × 15%).

Учитывать надо не только процент расходов, но и наличие документов на них. Потому что если документов не будет или они неправильно оформлены, то уменьшить налогооблагаемую базу на затраты нельзя.

Главное, будьте уверены в том, что деятельность компании безубыточная. Потому что даже при убытках налог начисляется со всех доходов.

Как в 2023 году бухгалтеру работать на УСН

Несмотря на то, что упрощенка кажется простой, в ней много нюансов.

Чтобы вы знали об УСН все, мы открыли набор на курс профпереподготовки — осталось меньше 20 мест.

Рассказываем, что вас ждет на курсе:

Онлайн-уроки. Информативные, короткие — только то, что нужно, по времени: 10—15 минут. Чтобы закрепили материал, пройдете 12 тестов по темам УСН.

По времени и дате: два месяца. Ближайший поток начинаем 1 марта.

Вместе с карьерным консультантом, мы составим или улучшим ваше резюме и сопроводительное письмо. Поможем найти работу с зарплатой на уровне рынка или выше.

Чему научитесь

Вот какими навыками вы овладеете после учебы в «Клерке»:

Вы получите красный диплом о профпереподготоке на 256 ак. часов. Внесем данные в ФИС ФРДО, вышлем оригинал по почте.

Диплом выделит вас среди других бухгалтеров, а работодатель отдаст предпочтение вашей кандидатуре при поиске сотрудника.