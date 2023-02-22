Три ошибки на УСН, которые лучше не совершать в 2023 году

Ошибка 1. Уменьшение налога на страховые взносы

Сумму УСН за 2022 год можно уменьшить на величину фиксированных страховых взносов, фактически уплаченных в этот период. Но многие забывают о том, что сейчас многое изменилось с вводом ЕНП.

Взносы в 2023 году, учитываются на Едином налоговом платеже. Налог на всю сумму уменьшаете, если вы ИП без сотрудников. Если работники есть, то уменьшаете на 50% исчисленного налога.

Вы можете фактически уплатить взносы в 2023 году на КБК ЕНП (хоть поквартально, хоть разово одной суммой), но уменьшить на них налог по УСН вы сможете в том периоде, на который приходится срок их уплаты по НК.

Об этом многие предприниматели либо не знают, либо забывают.

Ошибка 2. Неучтенные доходы

Доходы на вашем объекте попадают в налоговую базу, но есть те, которые проходят мимо, например займы, задаток.

К доходам, которые нужно учитывать относятся:

доход от безвозмездного использования имущества;

доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности на ПСН;

доход от взаиморасчета;

доход, который простили налогоплательщику на УСН.

Ошибка 3. Нарушение правил смены объекта налогообложения

Если вы выбрали один из двух объектов на УСН, то его нельзя сменить в течение года.

Среди ошибок встречаются ситуации, когда предприниматели:

регистрируют у налоговиков факт того, что деятельность прекращают, и повторно становятся на учет, но с другим объектом;

указывают в декларации объект, который отличается от того, что в уведомлении.

Не всегда понятно, умышленно ли это сделали или нет. Если да — налоговики признают факт перерегистрации незаконной.

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