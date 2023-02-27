Сегодня сдаем 6-НДФЛ за 2022 год. Как заполнить и не пролететь с данными по зарплате и авансу

НДФЛ за 2022 год: аванс в декабре
Аванс, который выплатили в декабре — доход декабря. Отражать его нужно так:
в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2022 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ);
в справках к форме 6-НДФЛ за 2022 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ).
В раздел 1 формы 6-НДФЛ аванс за декабрь не попадет.
НДФЛ с аванса за декабрь удержан в январе при выплате зарплаты за вторую половину месяца. Удержан в январе, но часть его относится к авансу, выплаченному в декабре.
Налоговики пояснили, что ничего высчитывать обратным путем и преобразовывать выплаченный аванс в начисленный не надо.
Доход декабря и есть выплаченный аванс. Сколько выплатили, столько и начислили.
6-НДФЛ за 2023 год: зарплата в январе
Зарплата за вторую половину декабря, выплаченная в январе, будет доходом января.
Зарплату надо отразить:
в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ);
в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (НДФЛ, удержанный со всей зарплаты за декабрь, в том числе, с аванса);
в справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ).
Пример расчета
Образец 6-НДФЛ за 2022 год
К примеру, весь 2022 год у сотрудника был оклад 100 000 ₽.
В разделе 1 отчета 6-НДФЛ за 2022 год будут заполнены строки:
НДФЛ с аванса за декабрь, выплаченного в декабре, в разделе 1 не будет, потому что его срок – 30.01.2023.
В разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 2022 год будут заполнены строки:
В справке будет декабрьский доход в виде аванса.
Уплаченная сумма НДФЛ в справке будет равна исчисленному налогу — НДФЛ с аванса за декабрь тоже фактически был уплачен (30.01.2023).
С 2023 года изменилась формулировка п. 2 ст. 230 НК. С отчета за 2022 год и далее указывать уплаченный налог в справках не нужно.
Но в форме справки (как за 2022, так и за 2023 год) эта норма не учтена. Поле для перечисленного налога там есть. Поэтому лучше его заполнить.
Уже март, годовая на носу, что делать?
Все нюансы и сложности с годовой отчетностью мы разбираем на курсе повышения квалификации «Годовая отчетность за 2022 год: Клерк. Аттестация».
Кроме бухгалтерской и налоговой отчетности, мы проводим аттестацию для бухгалтеров. Если коротко, то «Клерк» запустил Сообщество Профессиональных Бухгалтеров — там собираются бухгалтеры со всей России. Чтобы стать аттестованным участником СПБ, вам нужно будет пройти этот курс.
Программу курса составляла команда Центра обучения «Клерка» вместе с экспертами.
Коротко о темах, которые изучите:
Налоговая отчетность: НДФЛ, НДС, налог на имущество, налог на прибыль, страховые взносы,
Бухгалтерская отчетность: изменения в 2023, формирование баланса, ОДДС и пр.
Кадровый учет, охрана труда.
В этом курсе есть все важные изменения, которые произошли в 2022 году и нужны в работе бухгалтера.
После курса вы:
подготовитесь к годовой отчетности за 2022 год и сможете без труда ее сдать;
узнаете обо всех изменения в законодательстве по учету и налогообложению;
подготовите локальные нормативные акты на 2023 год.
Получите три документа:
Получите навыки, которые помогут сдать годовую отчетность и работать в 2023 году без штрафов.
Успейте записаться — старт нового потока 1 марта.