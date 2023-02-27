Сегодня сдаем 6-НДФЛ за 2022 год. Как заполнить и не пролететь с данными по зарплате и авансу

НДФЛ за 2022 год: аванс в декабре

Аванс, который выплатили в декабре — доход декабря. Отражать его нужно так:

в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2022 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ);

в справках к форме 6-НДФЛ за 2022 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ).

В раздел 1 формы 6-НДФЛ аванс за декабрь не попадет.

НДФЛ с аванса за декабрь удержан в январе при выплате зарплаты за вторую половину месяца. Удержан в январе, но часть его относится к авансу, выплаченному в декабре.

Налоговики пояснили, что ничего высчитывать обратным путем и преобразовывать выплаченный аванс в начисленный не надо.

Доход декабря и есть выплаченный аванс. Сколько выплатили, столько и начислили.

6-НДФЛ за 2023 год: зарплата в январе

Зарплата за вторую половину декабря, выплаченная в январе, будет доходом января.

Зарплату надо отразить:

в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ);

в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года (НДФЛ, удержанный со всей зарплаты за декабрь, в том числе, с аванса);

в справках к форме 6-НДФЛ за 2023 год (начисленный доход, исчисленный и удержанный с него НДФЛ).

Пример расчета

чек-лист для бухгалтера

Образец 6-НДФЛ за 2022 год

К примеру, весь 2022 год у сотрудника был оклад 100 000 ₽.

В разделе 1 отчета 6-НДФЛ за 2022 год будут заполнены строки:

образец раздел 1

НДФЛ с аванса за декабрь, выплаченного в декабре, в разделе 1 не будет, потому что его срок – 30.01.2023.

В разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 2022 год будут заполнены строки:

образец раздел 2

В справке будет декабрьский доход в виде аванса.

Уплаченная сумма НДФЛ в справке будет равна исчисленному налогу — НДФЛ с аванса за декабрь тоже фактически был уплачен (30.01.2023).

С 2023 года изменилась формулировка п. 2 ст. 230 НК. С отчета за 2022 год и далее указывать уплаченный налог в справках не нужно.

Но в форме справки (как за 2022, так и за 2023 год) эта норма не учтена. Поле для перечисленного налога там есть. Поэтому лучше его заполнить.



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