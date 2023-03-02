Как пройти ВНП с минимальными рисками в 2023 году: инструкция

Выездная налоговая проверка началась: где проводить

Существует одна рабочая причина, по которой вы не можете принять налоговиков на своей территории: у вас нет места. Она работает в 90% случаев.

Пишите ходатайство, чтобы проверку провели на территории налоговой. И тогда ее проведут дистанционно: вы будете получать требования о документах, вызовы на допрос.

Инспектор при такой проверке не будет находиться в вашем офисе.

Плюсы и минусы проверки у вас и налоговой

плюсы и минусы проверок

Как отвечать на требования по проверке

Бухгалтеры и директоры нередко считают, что раз налоговая прислала какой-то приказ, требование, его обязательно нужно выполнить. Даже если со стороны налоговой некоторые требования с нарушениями.

От этого нужно защищаться по закону и выигрывать для себя время. Как это можно сделать:

квитанцию о получении отправлять в последний рабочий день;

если объем большой — просить отсрочку в этот же день или на следующий (абз.2 п.3 ст.93 НК);

В случае, если ФНС просит неконкретный набор документов, то можете не предоставлять их или запросить уточнение.

Какие нарушения могут допустить налоговики во время ВНП

Есть случаи, когда на требования налоговиков можно не отвечать и мотивировано им отказать. К примеру:

1. Требование не за проверяемый период (п. 1.3.2 Письма ФНС России от 25.07.2013 № АС-4-2/13622, от 23.12.2021 N СД-4-2/18103@);

2. Документы вы уже предоставляли, и неважно, в какой отдел и по какой проверке (п. 5 ст. 93, Постановление АС Волго-Вятского округа от 17.07.2015 N Ф01-2558/2015 по делу № А31-9307/2014);

3. Документы не относятся прямо к предмету проверки (Постановление Президиума ВАС РФ от 08.04.2008 № 15333/07, письмо ФНС от 23.12.2021 N СД-4-2/18103@);

4. Документы не первичные и обязательны к ведению, например, ОСВ (п. 4 Письма ФНС России от 13.09.2012 № АС-4-2/15309@, Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27.07.2018 N Ф04-3054/2018 по делу N А67-6742/2017).

Что делать при допросе свидетеля: тактические советы

Начать стоит с общих правил: о них многие забывают.

Если вы не придете на допрос по повестке без уважительной причины — штраф 1 000 ₽. Солгали в ФНС — штраф 3 000 ₽ (ст.128 НК).

Уголовной ответственности за это нет. Если вас предупреждают о якобы «уголовном деле» за ложные показания — это незаконно.

По общему правилу допрос проводят на территории налоговой.

Также вы можете отказаться давать показания против себя и близких (ст. 51 Конституции).

В конце допроса вам должны вручить копию протокола.

Теперь тактические советы:

Если вы не уверены в ответе, можно использовать такие фразы: «За давность ответить не смогу, нужно поднять документы, могу пояснить позже дополнительно», «Эти вопросы не входят в мои должностные обязанности». Советуйтесь с представителем о том, насколько формулировки корректные. Вычитайте протокол, перед тем, как подписать его и если нашли невыгодные формулировки — требуйте их исправить. Угрожайте тем, что ничего не подпишите и уйдете с допроса. Делайте комментарии в конце протокола, если возникли разногласия с инспектором — отмечайте нарушения или психологическое давление, если оно было. Всегда получайте копию протокола, чтобы потом принять решение и выстроить тактику защиты.

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