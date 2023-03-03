Спасает ли налоговая оговорка от доначислений из-за проблемного контрагента

Что делает налоговая оговорка

Налоговая оговорка определяет порядок:

уплаты налогов сторонами договора;

учета косвенных налогов в цене сделки;

возмещения убытков если будут налоговые доначисления.

Например: компания заключает договор с поставщиком, покупает у него бетонные плиты. Фирма не уверена в том, надежный ли поставщик. Чтобы он не увиливал от уплаты налогов, компания делает в договоре налоговую оговорку. Там сказано, что в случае, если поставщик нарушит закон и компания пострадает, убытки возместит поставщик.

Если начнется суд, то спор будет гражданский. Не забывайте, что налоговая может высосать из пальца доначисления и действовать по принципу «авось заплатят». Но вместо того, чтобы судиться с ФНС, фирма идет с жалобами на поставщика.

Когда доначисления налогов законны, суд с ФНС в большинстве случаев заканчивается плачевно. По данным налоговой службы, в 2021 году ей удалось защитить в суде 75,3% доначислений. Поэтому компании проще судиться с контрагентом, но это не всегда помогает.

Поможет ли оговорка, если контрагент неблагонадежный

Арбитражная практика показывает, что налоговые оговорки — действенный инструмент. Они минимизируют риск потерять деньги. И не важно, кто нарушил закон: ваш прямой поставщик или предшествующие контрагенты

Если хотите взыскать налоговые потери с поставщика, пропишите нужные условия в договоре.

Закон не обязывает включать налоговые оговорки — контрагент вправе отказаться.

Потому что это потенциальный риск потерять деньги и ему это невыгодно.

Налоговая оговорка в договоре не доказывает, что покупатель осмотрительно выбрал контрагента и не уклонялся от уплаты НДС. На покупателя все равно могут наложить повышенный налоговый штраф и возбудить уголовку против руководства.

Как правильно составить налоговую оговорку в договоре

Налоговую оговорку можно составить на основании одного из двух положений ГК:

1. Ст. 431.2 «Заверение об обстоятельствах».Поставщик гарантирует покупателю, что он соблюдает все нормы налогового законодательства. Если будет доказано, что это не так, поставщик обязан возместить убытки покупателя от претензий налоговиков.

2. Ст. 406.1 «Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств». В этом случае поставщик должен компенсировать убытки покупателю, если ФНС не признает налоговые вычеты и расходы по сделке.

Занимается договорами и оговорками юрист. Но если в компании его нет, эта обязанность ложится на бухгалтера.

Что поможет не ошибится и сделать оговорку правильно

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