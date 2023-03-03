Сложные вопросы по налогу на прибыль в 2023 году

Дата признания расходов и доходов по курсовой разнице

По общим правилам бухгалтерского и налогового учета, продавать или покупать иностранную валюту по курсу, который отличается от курса ЦБ, можно одномоментно на дату сделки.

Если это имущество в виде валютных ценностей, то на последний день месяца и дату выбытия. Тут до 2024 года пока ничего не изменилось.

Что касается суммы требований, кроме авансов и требований по договору депозита, то бухгалтеров ждут новшества.

В налоговом учете за 2022 год отрицательная или положительная курсовая разница признавалась по-разному.

Отрицательная — на последний день месяца и дату прекращения требования.

Положительная — на дату прекращения требования.

На 2023-2024 год ситуацию упростили. Теперь отрицательную и положительную разницу признают на дату прекращения требования.

А как все это учитывать?

Что касается 2023 года, то по закону в первом квартале вы не должны учитывать в качестве внереализационных расходов отрицательные курсовые разницы. До тех пор, пока сделка не закроется.

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Доходы и расходы, которые не учитываются при налогообложении с 2023 года

С 1 января вы не включаете в доходы и расходы обеспечительные платежи. Впрочем, Минфин и раньше говорил о том, что их не нужно включать в доходы и расходы, поэтому это изменение скорее техническое.

А вот с инвентаризацией изменения продолжают действовать:

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