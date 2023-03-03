Сложные вопросы по налогу на прибыль в 2023 году

Дата признания расходов и доходов по курсовой разнице
По общим правилам бухгалтерского и налогового учета, продавать или покупать иностранную валюту по курсу, который отличается от курса ЦБ, можно одномоментно на дату сделки.
Если это имущество в виде валютных ценностей, то на последний день месяца и дату выбытия. Тут до 2024 года пока ничего не изменилось.
Что касается суммы требований, кроме авансов и требований по договору депозита, то бухгалтеров ждут новшества.
В налоговом учете за 2022 год отрицательная или положительная курсовая разница признавалась по-разному.
Отрицательная — на последний день месяца и дату прекращения требования.
Положительная — на дату прекращения требования.
На 2023-2024 год ситуацию упростили. Теперь отрицательную и положительную разницу признают на дату прекращения требования.
А как все это учитывать?
Что касается 2023 года, то по закону в первом квартале вы не должны учитывать в качестве внереализационных расходов отрицательные курсовые разницы. До тех пор, пока сделка не закроется.
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Пример
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Доходы и расходы, которые не учитываются при налогообложении с 2023 года
С 1 января вы не включаете в доходы и расходы обеспечительные платежи. Впрочем, Минфин и раньше говорил о том, что их не нужно включать в доходы и расходы, поэтому это изменение скорее техническое.
А вот с инвентаризацией изменения продолжают действовать:
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