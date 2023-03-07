Учет в строительстве

Для новичков: учет в строительстве. Как работать с первичными документами и учитывать расходы

Не пугайтесь. Строительство нелегкая сфера, но прибыльная. Как в ней преуспеть, какие сложности с бухучетом, читайте в статье.

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Для новичков: учет в строительстве. Как работать с первичными документами и учитывать расходы
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что важно понимать бухгалтеру

Вы пришли в строительство — здесь крутятся огромные деньги и выстроены свои процессы. Концепция, рабочие документы, геодезия, регистрация объекта и пр. Эта сфера прибыльная в любое время, даже в кризис.

Вы, как бухгалтер, должен разбираться и вникать в каждый этап. Первое, с чем разберемся — учет расходов.

Разделяют два типа расходов:

  • строительные;

  • управленческие.

Например, зарплата и налоги управленческого персонала — Дебет 26, Кредит 70, 68, 69.

Какие особенности у первички, как отражать строительные расходы

Перечень обязательных реквизитов для первички:

  • название документа;

  • дата, когда составили документ;

  • название организации, которая составила документ;

  • содержание факта хозяйственной жизни;

  • величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения (да сложно);

  • должность того, кто провел сделку, операцию, или ответственного за ее оформление;

  • подписи лиц, с указанием фамилий и инициалов для идентификации. 

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Важное условие: бухгалтер может учесть расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли и принять НДС к вычету. Но документы должны соответствовать п.1 ст. 252 НК.

Как учитывать расходы и какие они бывают

Поступление товаров, услуг:

  • покупка материалов — Дебет 10.01 Кредит 60.01

  • входной НДС по материалам — Дебет 19.03 Кредит 60.01

  • НДС по материалам предъявлен к вычету — Дебет 68.02 Кредит 19.03

  • выполненные СМР, аренда оборудования, аренда спец. техники — Дебет 20.01 Кредит 60.01

  • входной НДС по СМР — Дебет 19.04 Кредит 60.01

Отражение зарплаты в учете:

  • зарплата, налоги и взносы работников — Дебет 20.01 Кредит 70, 68, 69

Как работать с подрядчиком, нюансы долевого строительства

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  1. Онлайн-уроки с примерами и инструкциями.

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  5. Сертификат ИПБР на 40 часов.

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После курса вы сможете:

  • вести учет материалов и расходов в строительстве;

  • формировать выручку, затраты в подрядной организации;

  • вести полный бухгалтерский цикл в строительной компании;

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