Для новичков: учет в строительстве. Как работать с первичными документами и учитывать расходы

Что важно понимать бухгалтеру

Вы пришли в строительство — здесь крутятся огромные деньги и выстроены свои процессы. Концепция, рабочие документы, геодезия, регистрация объекта и пр. Эта сфера прибыльная в любое время, даже в кризис.

Вы, как бухгалтер, должен разбираться и вникать в каждый этап. Первое, с чем разберемся — учет расходов.

Разделяют два типа расходов:

строительные;

управленческие.

Например, зарплата и налоги управленческого персонала — Дебет 26, Кредит 70, 68, 69.

Какие особенности у первички, как отражать строительные расходы

Перечень обязательных реквизитов для первички:

название документа;

дата, когда составили документ;

название организации, которая составила документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения (да сложно);

должность того, кто провел сделку, операцию, или ответственного за ее оформление;

подписи лиц, с указанием фамилий и инициалов для идентификации.

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Важное условие: бухгалтер может учесть расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли и принять НДС к вычету. Но документы должны соответствовать п.1 ст. 252 НК.

Как учитывать расходы и какие они бывают

Поступление товаров, услуг:

покупка материалов — Дебет 10.01 Кредит 60.01

входной НДС по материалам — Дебет 19.03 Кредит 60.01

НДС по материалам предъявлен к вычету — Дебет 68.02 Кредит 19.03

выполненные СМР, аренда оборудования, аренда спец. техники — Дебет 20.01 Кредит 60.01

входной НДС по СМР — Дебет 19.04 Кредит 60.01

Отражение зарплаты в учете:

зарплата, налоги и взносы работников — Дебет 20.01 Кредит 70, 68, 69

Как работать с подрядчиком, нюансы долевого строительства

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преподаватели курса повышения квалификации

После курса вы сможете: вести учет материалов и расходов в строительстве;

формировать выручку, затраты в подрядной организации;

вести полный бухгалтерский цикл в строительной компании;

учитывать особенности договоров.

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