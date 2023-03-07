Для новичков: учет в строительстве. Как работать с первичными документами и учитывать расходы

Что важно понимать бухгалтеру
Вы пришли в строительство — здесь крутятся огромные деньги и выстроены свои процессы. Концепция, рабочие документы, геодезия, регистрация объекта и пр. Эта сфера прибыльная в любое время, даже в кризис.
Вы, как бухгалтер, должен разбираться и вникать в каждый этап. Первое, с чем разберемся — учет расходов.
Разделяют два типа расходов:
строительные;
управленческие.
Например, зарплата и налоги управленческого персонала — Дебет 26, Кредит 70, 68, 69.
Какие особенности у первички, как отражать строительные расходы
Перечень обязательных реквизитов для первички:
название документа;
дата, когда составили документ;
название организации, которая составила документ;
содержание факта хозяйственной жизни;
величина натурального или денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения (да сложно);
должность того, кто провел сделку, операцию, или ответственного за ее оформление;
подписи лиц, с указанием фамилий и инициалов для идентификации.
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Важное условие: бухгалтер может учесть расходы, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли и принять НДС к вычету. Но документы должны соответствовать п.1 ст. 252 НК.
Как учитывать расходы и какие они бывают
Поступление товаров, услуг:
покупка материалов — Дебет 10.01 Кредит 60.01
входной НДС по материалам — Дебет 19.03 Кредит 60.01
НДС по материалам предъявлен к вычету — Дебет 68.02 Кредит 19.03
выполненные СМР, аренда оборудования, аренда спец. техники — Дебет 20.01 Кредит 60.01
входной НДС по СМР — Дебет 19.04 Кредит 60.01
Отражение зарплаты в учете:
зарплата, налоги и взносы работников — Дебет 20.01 Кредит 70, 68, 69
Как работать с подрядчиком, нюансы долевого строительства
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После курса вы сможете:
вести учет материалов и расходов в строительстве;
формировать выручку, затраты в подрядной организации;
вести полный бухгалтерский цикл в строительной компании;
учитывать особенности договоров.
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