Как настроить платежный календарь в 1С

Где найти платежный календарь, зачем нужен, как применять

В 1С его легко найти, вот здесь:

путь к платежному календарю в 1С

Платежный календарь (ПК) — это отчет, в котором каждый день отражается план, по которому поступают и расходуются деньги. Также можно посмотреть, сколько денег осталось в конце каждого дня.

Это полезная оперативная таблица, которая помогает контролировать денежный поток. А вот если не вести ПК ежедневно, то можно запросто нарваться на кассовый разрыв.

⚡ Станьте бухгалтером-управленцем и зарабатывайте от 100 000 ₽ Управленческий учет проще, чем вы думаете. На рынке острый дефицит бухгалтеров, которые умеют работать с управленкой! Мы научим настраивать и вести управленческий учет с нуля. Записывайтесь на курс повышения квалификации, сможете: ⚡внедрять управленческий учет с нуля в организации; ⚡вести полный цикл управленки и помогать руководству в планировании бюджета; ⚡настраивать управленку в 1С, работать с платежным календарем; ⚡составлять управленческую отчетность и анализировать данные. Руководители готовы платить таким специалистам от 100 000 ₽ — не упустите свой шанс, приходите на новый поток. Мы научим всему на практике. Забронировать место

Например, вам нужно заплатить поставщикам. На счете 500 тысяч, поставщикам должны 600. Если заплатите — будет кассовый разрыв.

Если при этом вели ПК на один месяц, то заранее будете знать о разрыве. Будет удобнее планировать платежи. Смотрите по календарю, когда не будет разрыва и тогда платите поставщикам.

По факту сам ПК не спасет от кассового разрыва, но подскажет, когда его можно избежать.

Что собрать в платежном календаре в 1С

В ПК собираете данные по всем поступлениям и списаниям:

покупателей,

собственника,

поставщиков,

сотрудникам,

налоговой,

банка.

Данные по налоговой и сотрудникам подтягиваются автоматически. Остается только вручную внести данные по покупателям и поставщикам.

Важно! Если сроки оплаты покупателям и поставщикам одинаковые, данные можно автоматизировать.

Во вкладке «Срок оплаты покупателю» выставляете через сколько дней после реализации должна быть оплата. То же самое с поставщиками.

параметры учета

Данные попадут в ПК и рассчитаются автоматически.

Что делать, если сроки оплаты разные

По каждому контрагенту заходите в «Расчёты» и вручную проставляете сроки оплаты — они подтянутся в ПК.

срок по покупателям

То же с поставщиками.

срок по поставщикам

Узнайте все секреты управленческого учета Эти лайфхаки знает только малая часть бухгалтеров! Ими делятся эксперты на нашем курсе повышения квалификации. ❗ Вы узнаете то, что поможет зарабатывать больше 100 000 ₽ ❗ Какие секреты раскроют эксперты на курсе:



⭐как настраивать управленку за несколько дней с нуля; ⭐как построить систему бюджетирования, которая сработает; ⭐как анализировать данные и говорить с директором на одном языке; ⭐как вести управленку в 1С и работать без кассовых разрывов. Такой информации нет больше нигде — это практический опыт экспертов курса. Записывайтесь — будет много тайного и полезного. Узнать секреты на курсе

Частые ошибки, которые допускают, когда ведут ПК

Разберем распространенные 4 ошибки:

Вести платежный календарь в Excel. Это опасная ошибка, которая погубит вам всю работу. Не ведите ПК в Excel. Не вести платежный календарь каждый день. Не будете вести каждый день — не поймете, когда будет кассовый разрыв. Допускать кассовые разрывы. Если он есть, принимайте меры, а не сидите сложа руки. Не работать с дебиторами и кредиторами. Общайтесь с поставщиками и покупателями. Если не можете заплатить сейчас — договоритесь, перенесите платежи, но зато сохраните нормальные отношения.

Если хотите изучить управленку на более профессиональном уровне, научиться настраивать и вести ее — приходите учиться в «Клерк».

Обновили курс по управленческому учету на 2023 год, актуализировали материалы. Добавили больше практики, инструкций и примеров.

Получите удостоверение на 120 ак. часов, сможете настраивать и вести учет с нуля.