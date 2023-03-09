Как настроить платежный календарь в 1С

Где найти платежный календарь, зачем нужен, как применять
В 1С его легко найти, вот здесь:
путь к платежному календарю в 1С
Платежный календарь (ПК) — это отчет, в котором каждый день отражается план, по которому поступают и расходуются деньги. Также можно посмотреть, сколько денег осталось в конце каждого дня.
Это полезная оперативная таблица, которая помогает контролировать денежный поток. А вот если не вести ПК ежедневно, то можно запросто нарваться на кассовый разрыв.
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Например, вам нужно заплатить поставщикам. На счете 500 тысяч, поставщикам должны 600. Если заплатите — будет кассовый разрыв.
Если при этом вели ПК на один месяц, то заранее будете знать о разрыве. Будет удобнее планировать платежи. Смотрите по календарю, когда не будет разрыва и тогда платите поставщикам.
По факту сам ПК не спасет от кассового разрыва, но подскажет, когда его можно избежать.
Что собрать в платежном календаре в 1С
В ПК собираете данные по всем поступлениям и списаниям:
покупателей,
собственника,
поставщиков,
сотрудникам,
налоговой,
банка.
Данные по налоговой и сотрудникам подтягиваются автоматически. Остается только вручную внести данные по покупателям и поставщикам.
Важно! Если сроки оплаты покупателям и поставщикам одинаковые, данные можно автоматизировать.
Во вкладке «Срок оплаты покупателю» выставляете через сколько дней после реализации должна быть оплата. То же самое с поставщиками.
параметры учета
Данные попадут в ПК и рассчитаются автоматически.
Что делать, если сроки оплаты разные
По каждому контрагенту заходите в «Расчёты» и вручную проставляете сроки оплаты — они подтянутся в ПК.
срок по покупателям
То же с поставщиками.
срок по поставщикам
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Частые ошибки, которые допускают, когда ведут ПК
Разберем распространенные 4 ошибки:
Вести платежный календарь в Excel. Это опасная ошибка, которая погубит вам всю работу. Не ведите ПК в Excel.
Не вести платежный календарь каждый день. Не будете вести каждый день — не поймете, когда будет кассовый разрыв.
Допускать кассовые разрывы. Если он есть, принимайте меры, а не сидите сложа руки.
Не работать с дебиторами и кредиторами. Общайтесь с поставщиками и покупателями. Если не можете заплатить сейчас — договоритесь, перенесите платежи, но зато сохраните нормальные отношения.
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