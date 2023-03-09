Управленческий учет

Как настроить платежный календарь в 1С

Разберемся, зачем нужен платежный календарь, где его найти и как грамотно использовать. Поделимся лайфхаками, как автоматизировать данные и разберем распространенные ошибки.

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Как настроить платежный календарь в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Где найти платежный календарь, зачем нужен, как применять

В 1С его легко найти, вот здесь:

путь к платежному календарю в 1С

Платежный календарь (ПК) — это отчет, в котором каждый день отражается план, по которому поступают и расходуются деньги. Также можно посмотреть, сколько денег осталось в конце каждого дня.

Это полезная оперативная таблица, которая помогает контролировать денежный поток. А вот если не вести ПК ежедневно, то можно запросто нарваться на кассовый разрыв. 

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Например, вам нужно заплатить поставщикам. На счете 500 тысяч, поставщикам должны 600. Если заплатите — будет кассовый разрыв.

Если при этом вели ПК на один месяц, то заранее будете знать о разрыве. Будет удобнее планировать платежи. Смотрите по календарю, когда не будет разрыва и тогда платите поставщикам.

По факту сам ПК не спасет от кассового разрыва, но подскажет, когда его можно избежать.

Что собрать в платежном календаре в 1С

В ПК собираете данные по всем поступлениям и списаниям:

  • покупателей,

  • собственника,

  • поставщиков,

  • сотрудникам,

  • налоговой,

  • банка.

Данные по налоговой и сотрудникам подтягиваются автоматически. Остается только вручную внести данные по покупателям и поставщикам.

Важно! Если сроки оплаты покупателям и поставщикам одинаковые, данные можно автоматизировать. 

Во вкладке «Срок оплаты покупателю» выставляете через сколько дней после реализации должна быть оплата. То же самое с поставщиками.

параметры учета

Данные попадут в ПК и рассчитаются автоматически.

Что делать, если сроки оплаты разные

По каждому контрагенту заходите в «Расчёты» и вручную проставляете сроки оплаты — они подтянутся в ПК.

срок по покупателям

То же с поставщиками.

срок по поставщикам

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Частые ошибки, которые допускают, когда ведут ПК

Разберем распространенные 4 ошибки:

  1. Вести платежный календарь в Excel. Это опасная ошибка, которая погубит вам всю работу. Не ведите ПК в Excel.

  2. Не вести платежный календарь каждый день. Не будете вести каждый день — не поймете, когда будет кассовый разрыв.

  3. Допускать кассовые разрывы. Если он есть, принимайте меры, а не сидите сложа руки.

  4. Не работать с дебиторами и кредиторами. Общайтесь с поставщиками и покупателями. Если не можете заплатить сейчас — договоритесь, перенесите платежи, но зато сохраните нормальные отношения.

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