Тайм-менеджмент

Успеть за 8 часов. Как работает тайм-менеджмент для бухгалтеров

Разбираемся, как избавиться от стресса и не работать по вечерам. Узнаете как правильно планировать задачи и спокойно отдыхать в отпуске.

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Успеть за 8 часов. Как работает тайм-менеджмент для бухгалтеров
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как построить рабочий день

Грамотный рабочий план задач снизит нагрузку в 2-3 раза. Когда бухгалтер знает, что делать и когда делать, это помогает избежать сверхсрочных задач. Вот пять шагов:

  1. Создайте шаблон рабочего плана. Он есть в дополнительных материалах в курсе повышения квалификации «Клерка» по бухаутсорсингу.

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  2. Открывайте календарь бухгалтера на «Клерке», вписывайте в шаблон отчеты со сроками, которая сдает компания.

  3. Добавляйте в план промежуточные задачи. Если ведете учет в одиночку, то ответственный — вы. Если в штате несколько сотрудников, то на каждую задачу назначайте ответственного бухгалтера и указывайте его ФИО.

  4. Ставьте сроки. Лучше проставлять с конца. От даты сдачи отчета вычитаем в идеале пять дней. Пять дней запаса позволят сдавать отчетность заранее, без паники и с контролируемым форс-мажором.

  5. Добавляйте другие задачи. Управленческая отчетность, закрытие периода, сверка с контрагентами. Все, что вы должны выполнить за этот день в бухгалтерии.

Чтобы было нагляднее, давайте разберем на примере. Бухгалтер Светлана Петровна работает с 9 до 18. Сегодня у нее по плану подать уведомление по ЕНП, заранее заполнить декларацию по налогу на прибыль, разобраться с расчетом страховых взносов в СФР и несколько других мелких задач.

Она открывает рабочий план, календарь, вносит все данные — у нее уже ничего не потеряется, задачи не забудутся. Светлана Петровна ставит сроки, добавляет мелкие задачи и идет от самой крупной до мелкой.

Больше о бухгалтерском тайм-менеджменте рассказываем на курсе по бухаутсорсу. Заодно сможете работать на себя и зарабатывать от 100 000₽

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Как успевать выполнять все задачи за один день

Проблема, из-за которой бухгалтер ничего не успевает, распространенная — он отвлекается. Коллеги подходят каждые 20 минут с вопросами, постоянные звонки, планерки и прочее.

Если бухгалтер отвлечется на пару минут, то концентрация потеряется. На рабочую задачу, следовательно, уходит больше времени. А потом уже 18:30, а декларация по налогу на прибыль так и не заполнена.

Разбейте рабочие задачи на три блока:

  1. Буферный.

  2. Фокусный.

  3. Свободный.

В первый заносим звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

Во втором концентрируемся только на одной, главной задаче. Не отвлекаемся на другие. Сюда заносится задачи по плану, объемные задачи.

В третий заносим обучение, поездки. Например отдать документы в налоговую или съездить на бухгалтерскую конференцию.

По времени стройте блоки на 2-3 часа. потом делайте перерыв. Рабочий день по этой схеме будет выглядеть так:

Антипример со Светланой Петровной. Скажем, она не любит заморачиваться со всеми этими блоками, шаблонами и работает по старинке: как придется. 

Садится заполнять декларацию, но тут вызывает директор: появились вопросы по налоговому учету. Спустя час Светлана Петровна вновь возвращается к задаче, но времени уже мало, нужно приступать к следующей.

Подошла коллега с вопросом — увлеклись и не заметили, как прошло 20 минут, потом надо было позвонить в ФНС и про декларацию как-то уже и забылось.

Проходит день, 18:00, а из выполненного у Светланы пара задач. Декларацию не успела, придется переносить на следующий день. Такое бывает со всеми, но лучше планировать день заранее, чтобы не задерживаться на работе.

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