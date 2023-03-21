Успеть за 8 часов. Как работает тайм-менеджмент для бухгалтеров

Как построить рабочий день

Грамотный рабочий план задач снизит нагрузку в 2-3 раза. Когда бухгалтер знает, что делать и когда делать, это помогает избежать сверхсрочных задач. Вот пять шагов:

Создайте шаблон рабочего плана. Он есть в дополнительных материалах в курсе повышения квалификации «Клерка» по бухаутсорсингу.



Посмотреть курс Открывайте календарь бухгалтера на «Клерке», вписывайте в шаблон отчеты со сроками, которая сдает компания. Добавляйте в план промежуточные задачи. Если ведете учет в одиночку, то ответственный — вы. Если в штате несколько сотрудников, то на каждую задачу назначайте ответственного бухгалтера и указывайте его ФИО. Ставьте сроки. Лучше проставлять с конца. От даты сдачи отчета вычитаем в идеале пять дней. Пять дней запаса позволят сдавать отчетность заранее, без паники и с контролируемым форс-мажором. Добавляйте другие задачи. Управленческая отчетность, закрытие периода, сверка с контрагентами. Все, что вы должны выполнить за этот день в бухгалтерии.

Чтобы было нагляднее, давайте разберем на примере. Бухгалтер Светлана Петровна работает с 9 до 18. Сегодня у нее по плану подать уведомление по ЕНП, заранее заполнить декларацию по налогу на прибыль, разобраться с расчетом страховых взносов в СФР и несколько других мелких задач.

Она открывает рабочий план, календарь, вносит все данные — у нее уже ничего не потеряется, задачи не забудутся. Светлана Петровна ставит сроки, добавляет мелкие задачи и идет от самой крупной до мелкой.

Больше о бухгалтерском тайм-менеджменте рассказываем на курсе по бухаутсорсу. Заодно сможете работать на себя и зарабатывать от 100 000₽ Узнать больше

Как успевать выполнять все задачи за один день

Проблема, из-за которой бухгалтер ничего не успевает, распространенная — он отвлекается. Коллеги подходят каждые 20 минут с вопросами, постоянные звонки, планерки и прочее.

Если бухгалтер отвлечется на пару минут, то концентрация потеряется. На рабочую задачу, следовательно, уходит больше времени. А потом уже 18:30, а декларация по налогу на прибыль так и не заполнена.

Разбейте рабочие задачи на три блока:

Буферный. Фокусный. Свободный.

В первый заносим звонки, переписки, мелкие задачи, планерки, отчеты.

Во втором концентрируемся только на одной, главной задаче. Не отвлекаемся на другие. Сюда заносится задачи по плану, объемные задачи.

В третий заносим обучение, поездки. Например отдать документы в налоговую или съездить на бухгалтерскую конференцию.

По времени стройте блоки на 2-3 часа. потом делайте перерыв. Рабочий день по этой схеме будет выглядеть так:

Антипример со Светланой Петровной. Скажем, она не любит заморачиваться со всеми этими блоками, шаблонами и работает по старинке: как придется.

Садится заполнять декларацию, но тут вызывает директор: появились вопросы по налоговому учету. Спустя час Светлана Петровна вновь возвращается к задаче, но времени уже мало, нужно приступать к следующей.

Подошла коллега с вопросом — увлеклись и не заметили, как прошло 20 минут, потом надо было позвонить в ФНС и про декларацию как-то уже и забылось.

Проходит день, 18:00, а из выполненного у Светланы пара задач. Декларацию не успела, придется переносить на следующий день. Такое бывает со всеми, но лучше планировать день заранее, чтобы не задерживаться на работе.

Хотите научиться все успевать и не нервничать на работе — приходите на курс повышения квалификации «Клерка». Эксперты научат как трудиться с комфортом на себя и не перерабатывать. Научиться тайм-менеджменту

Чем еще поможет курс по аутсорсингу

Кроме тайм-менеджмента вы с нуля поймете как устроен бухгалтерский аутсорсинг. Мы открыли курс и он подойдет для тех, кто сейчас в найме и хочет уйти работать на себя.



Но курс также будет полезен и тем, кто уже работает на себя и хочет поднять цены на услуги.



Что вы сможете после курса:

искать клиентов, вести переговоры, масштабировать бизнес.

формировать маркетинговую стратегию бухгалтерских услуг;

брать клиента на обслуживание и выстраивать с ним комфортные, долгие отношения;

соблюдать свои интересы и не перегружаться чрезмерной ответственностью;

поднимать средний чек на услуги и при этом сохранять отношения с клиентами.