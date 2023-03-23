Настраивать и вести управленку через 1С и Google-таблицы просто. Мы открыли новый курс

Мы открыли новый курс. Рассказываем, чем он поможет, и как знания по 1С и таблицам спасут вас в трудную минуту.

Как вам помогут знания по управленке в 1С и таблицах

Управленка — это груда отчетов, аналитики и цифр. Все эти данные надо держать упорядоченно. Чтобы в нужный момент вы могли обратиться к конкретным цифрам, отчетам и выводам.

Мы поняли, что эту тему бухгалтеры, финансисты, директора и собственники бизнеса стараются обходить стороной. Потому что работать с управленческим учетом в 1С и Google-таблицах тяжко.

На самом деле в работе с управленкой важно просто использовать правильные инструменты. Чтобы вы научились ими пользоваться, мы создали курс повышения квалификации.

Смотрите, что есть в курсе и как это вам поможет:

обошлись без сухой теории и даем инструкции по настройке на примерах в 1С;

показываем на примерах, как вести учет в Google-таблицах;

рассказываем, как в целом настроить аналитику так, чтобы данные были понятны для руководителя;

как построить систему бюджетирования;

как визуализировать данные в виде диаграмм и графиков.

Посмотрите пробный урок курса, сможете понять, насколько в нем все понятно и просто. Смотреть урок бесплатно

Вот так, например, в курсе выглядит часть занятия по визуализации данных.

визуализация данных в Google-таблицах

Вы больше не будете бояться управленки, и уж тем более ее настройки.

Что еще крутого даст курс повышения квалификации?

Мы всеми руками за практику, а не голую теорию. Поэтому в курсе тесты и домашние задания на отработку. И встречи с преподавателями — сможете задать свои вопросы.

Что будете уметь после прохождения курса:

настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;

формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;

работать с таблицами Google и Excel.

Вы научитесь всему этому за один месяц. Мы не растягиваем курс на полгода и не льем в него воду. Только полезное и нужное.

Узнайте, подходит ли вам курс — посмотрите бесплатный урок. Смотреть демо-урок

Какой документ я получу после курса?

Обучаем по лицензии. Получите удостоверение о повышении квалификации (УПК) на 140 ак. часов. Этот официальный документ мы внесем в госреестр Рособрнадзора.

Потенциальный работодатель или нынешний увидят результат вашего обучения. Это даст преимущество перед другими бухгалтерами или финансистами.

Вот как выглядит образец:

образец УПК

Кроме УПК выдадим сертификат ИПБР. На 40 ак. часов — это подтвердит ваше членство в институте.

Если хотите узнать о курсе больше, у вас есть вопросы о программе, преподавателях или любые другие — заполните форму ниже, мы все расскажем.