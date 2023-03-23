Настраивать и вести управленку через 1С и Google-таблицы просто. Мы открыли новый курс

Мы открыли новый курс. Рассказываем, чем он поможет, и как знания по 1С и таблицам спасут вас в трудную минуту.
Как вам помогут знания по управленке в 1С и таблицах
Управленка — это груда отчетов, аналитики и цифр. Все эти данные надо держать упорядоченно. Чтобы в нужный момент вы могли обратиться к конкретным цифрам, отчетам и выводам.
Мы поняли, что эту тему бухгалтеры, финансисты, директора и собственники бизнеса стараются обходить стороной. Потому что работать с управленческим учетом в 1С и Google-таблицах тяжко.
На самом деле в работе с управленкой важно просто использовать правильные инструменты. Чтобы вы научились ими пользоваться, мы создали курс повышения квалификации.
Смотрите, что есть в курсе и как это вам поможет:
обошлись без сухой теории и даем инструкции по настройке на примерах в 1С;
показываем на примерах, как вести учет в Google-таблицах;
рассказываем, как в целом настроить аналитику так, чтобы данные были понятны для руководителя;
как построить систему бюджетирования;
как визуализировать данные в виде диаграмм и графиков.
Посмотрите пробный урок курса, сможете понять, насколько в нем все понятно и просто.
Вот так, например, в курсе выглядит часть занятия по визуализации данных.
визуализация данных в Google-таблицах
Вы больше не будете бояться управленки, и уж тем более ее настройки.
Что еще крутого даст курс повышения квалификации?
Мы всеми руками за практику, а не голую теорию. Поэтому в курсе тесты и домашние задания на отработку. И встречи с преподавателями — сможете задать свои вопросы.
Что будете уметь после прохождения курса:
настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;
формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;
рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;
работать с таблицами Google и Excel.
Вы научитесь всему этому за один месяц. Мы не растягиваем курс на полгода и не льем в него воду. Только полезное и нужное.
Узнайте, подходит ли вам курс — посмотрите бесплатный урок.
Какой документ я получу после курса?
Обучаем по лицензии. Получите удостоверение о повышении квалификации (УПК) на 140 ак. часов. Этот официальный документ мы внесем в госреестр Рособрнадзора.
Потенциальный работодатель или нынешний увидят результат вашего обучения. Это даст преимущество перед другими бухгалтерами или финансистами.
Вот как выглядит образец:
образец УПК
Кроме УПК выдадим сертификат ИПБР. На 40 ак. часов — это подтвердит ваше членство в институте.
Если хотите узнать о курсе больше, у вас есть вопросы о программе, преподавателях или любые другие — заполните форму ниже, мы все расскажем.