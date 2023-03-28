Как и где найти клиентов на бухгалтерское обслуживание на аутсорсинге: шесть методов поиска

Вот вы поняли, что офисные будни в компании больше не для вас. Хочется работать на себя, зарабатывать больше и не зависеть от начальства. Можно уйти с гордо поднятой головой в никуда — без клиентов, рекламы и бренда.

Спойлер: вы сильно об этом пожалеете спустя первый месяц «свободного плаванья». Так что не торопитесь уходить, лучше сядьте и составьте план действий.

Как искать заказчиков, где? Как зарекомендовать себя в качестве грамотного бухгалтера, который будет всегда на связи и выручит в трудную минуту? Разбираемся во всем по порядку. Первое, о чем мы поговорим — поиск клиентов.

Как и где продавать бухгалтерские услуги

Мест и способов, как бухгалтер на аутсорсе может предложить свои услуги другим, много. Мы не будем разбирать несколько десятков, остановимся на шести самых распространенных. Вы сможете стартовать с них.

Итак, поехали.

1. Площадки объявлений

Какие: Авито, Юла

Продвижение: платное, бесплатное

На Авито можно сделать бизнес-аккаунт, описать все услуги, которые вы предоставляете и сделать платное промо.

Источник: avito.ru

Либо можно просто опубликовать резюме и предложить услуги, это бесплатно.

Важно. Текст, которым вы привлекаете клиентов, был продающим.

Вот пример:

Стоимость: 10000 рублей Заголовок: Сдача годовой отчетности для ИП на упрощенной системе О себе: Работаю по договору с гарантией. За 10 лет работы сдала 105 годовых деклараций по УСН для ИП. Какой результат вы получите, если мы будем сотрудничать: — годовую декларацию за 5 дней, отправим вместе с вами; — оформленную книгу расходов и доходов; — платежные поручения по налогу, его нужно будет только оплатить; — отвечу на любые вопросы и обеспечу поддержку до момента, как налоговая примет декларацию. Призыв к действию: Запишитесь ко мне на бесплатную консультацию, получите платежный календарь на 2023 год.



Звоните: (номер телефона)

Пишите: (мессенджеры, соцсети)



Имя

Такой текст принесет гораздо больше пользы, чем простое «Веду бухгалтерский и налоговый учет, звоните».

Если хотите составлять грамотные объявления и выгодно сотрудничать с клиентами, приходите на наш курс по бухгалтерскому аутсорсингу — научим и покажем на примерах, как делать красиво.

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Клиенты уже привыкли искать на этих площадках удаленных бухгалтеров. Релевантный заголовок также поможет выбиться в поисковую выдачу Яндекса и Google.

Источник: youla.ru

2. Товарные агрегаторы

Какие: Пульс цен, Близко ру.

Продвижение: платное

На этих сайтах также есть разделы с бухгалтерскими услугами. Принцип заголовков такой же.

У агрегаторов свой поисковый трафик. На начальном этапе это прекрасная возможность наполнить вход в свою воронку продаж.

источник: pulscen.ru

Потенциальные клиенты ищут, к примеру, бухгалтера на удаленке, и поисковик выдает им ваши объявления, наиболее подходящие по запросу.

Вот еще один пример продающего объявления:

источник: youla.ru

Ваша задача – написать текст объявления так, чтобы потенциальный клиент понял, что вы можете решить его проблему. И сделал целевое действие (позвонил или написал вам).

Но для этого нужно понять:

ваши сильные и слабые стороны в бухгалтерии;

какие клиенты вам нужны, сделать портрет целевой аудитории;

совпадает ли то, что вы умеете с тем, кого вы ищите.

Если в последнем пункте ничего не совпадает, значит меняйте спектр услуг или портрет потенциального клиента.

Пример, как построено первое объявление на этом сайте — заказчик сразу понимает, чем ему помогут.

Источник: blizko.ru

3. Сарафанное радио

Продвижение: бесплатное

Классический способ прорекламировать любые свои услуги. Один из вариантов — расклеить объявления в подъездах/на столбах/досках объявлений. Это в том случае, если вы не хотите связываться с Авито и прочими агрегаторами.



Тут работают те же самые правила по объявлениям, что и на онлайн-площадках. Расскажите потенциальному клиенту, как вы решите его проблемы и поможете с бухгалтерией.



Только не вдавайтесь в подробности. Человек, который идет мимо доски объявлений, не будет тратить 5 минут, чтобы прочитать два листа о вашем опыте и услугах.

Пишите только по делу, используйте маркированные списки, не лейте воду в текст. Заказчик должен просматривать текст по диагонали и найти нужную для себя информацию.

Можно пойти дальше и превратить «сарафан» в агентскую сеть. Платить агентам, чтобы они вас пиарили и давать за это вознаграждение.

Правда, период окупаемости у клиентов не маленький. Как раз из-за того, что нужно выплачивать агентские. Но способ эффективный и быстрый — им пользуются множество бухгалтеров и фирм.

Поэтому, если у вас маленький бюджет, пиарить бухгалтерские услуги через сарафанное радио — хорошее решение. Оно приведет вам клиентов.

А еще обзавестись клиентами поможет курс повышения квалификации «Клерка» по бухгалтерскому аутсорсу. Эксперты расскажут, как быстро влиться в эту сферу.

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Если хотите потратить на рекламу больше — следующий способ для вас.

4. Социальные сети

Продвижение: платное

Заведите страницы на разных сайтах, купите таргетированную или обычную рекламу. Вы можете обойтись и без рекламы, но тогда раскручивать страницу или блог вам придется очень долго.

Не факт, что будет выхлоп от бесплатного продвижения бухгалтерских услуг. История в соцсетях с текстами та же: говорим о пользе, не душим ценами. Дополнительно можете говорить клиентам, что даете одну бесплатную консультацию.

Развивайте страницу:

ведите онлайн-трансляции,

отвечайте на вопросы подписчиков,

формируйте образ эксперта.

Делайте все, чтобы в вас видели профи и вашими услугами хотели воспользоваться.

Можно пойти дальше и вплотную заняться контент-маркетингом, о нем и поговорим.

5. Контент-маркетинг

Продвижение: платно

Если с предыдущих методов вы уже смогли привести клиентов, пора задумываться о собственном сайте, его наполнению. Сюда же отнесем продвижение в Яндекс.Дзен. Сейчас это очень эффективная площадка для рекламы.

По данным Wordstat от Яндекса вот такое количество упоминаний о бухгалтерском обслуживании было в марте:

источник: wordstat.yandex.ru

Но если взглянуть на другие формулировки, то запросов еще больше:

источник: wordstat.yandex.ru

В общей сложности около 20 000 человек в месяц ищут бухгалтера на аутсорсинг.

Для примера возьмем Яндекс.Дзен. Пишите в блог экспертные статьи. Только не те, что интересны вам, а те, которые интересны читателям.

Составьте контент-план на неделю, посмотрите по тому же вордстату, что сейчас беспокоит бухгалтеров или ИП. Например:

— как платить налоги через ЕНП,

— как сдавать отчет ЕФС-1,

— изменения по 6-НФДЛ в 2023 году.

Формулируйте заголовки под запросы клиентов, и они будут находить ваши статьи.

Когда у вас будет больше 7 000 просмотров, сможете синхронизировать Дзен с вашим сайтом (а к этому времени вы будете уже готовы его сделать), и конверсия в успешного клиента сильно вырастет.

Сайт и SEO-блог (SEO — значит оптимизированный под поисковые запросы ваших будущих клиентов) отнимают больше времени и денег, но в итоге дают больше клиентов.

К этому этапу продвижения бухгалтерских услуг также относится формирование узнаваемости у потенциальных клиентов. К примеру, участвуйте в конференциях или обучающих курсах.

Публикуйтесь в СМИ со ссылкой на уже созданный сайт с отзывами ваших довольных клиентов. Добавляйте информацию о достижениях, гарантиях, которые вы даете клиентам.

6. Существующие клиенты

Предположим, на основной работе вы немного подрабатывали на аутсорсе и у вас есть уже база клиентов.

Или вы вели соцсети до этого и там тоже есть те заказчики, которые уже прониклись к вам доверием. Вам не нужно заново продавать им свои услуги.

Напомните клиентам о себе. Напишите в личные сообщения, представьтесь, скажите, когда сотрудничали с человеком и чем ему помогли. Напишите, что сейчас появилось больше времени и есть свободные места на бухгалтерское обслуживание.

В этом случае будет уместно не сразу продать тариф или услугу, а провести бесплатную консультацию. Так человек вспомнит то, как вы работаете, ему будет легче принять решение.

Пример Здравствуйте, Виктор! Это Светлана. Полтора года назад я помогала вам составить декларацию по НДС, вы еще тогда просили помочь с восстановлением налога. В 2023 году декларацию опять поменяли и ввели кучу новых правил. Я могла бы помочь разобраться с новшествами, чтобы Вы не ошиблись и не попали на штрафы. Как раз появилось свободное время. Пишите или звоните по номеру — расскажу подробнее.

Но не все бухгалтеры на аутсорсе умеют вести переговоры и завлекать клиентов. Поэтому иногда переписка может быть и другой. Показываем, как лучше не делать.

Антипример Здравствуйте, Виктор! Меня зовут Светлана. Я бухгалтер, у меня много опыта, я спасла пару компаний от банкротства. Помогу и вам. Мой базовый тариф стоит 15 000 ₽, но вам я бы сразу могла предложить стандарт за 30 000 ₽. Там все о налогах, ФСБУ, ЕНС. Звоните или пишите, пока у меня скидки, сможем договориться. Вы можете подумать, что это весьма утрированный пример — отчасти это так. Но в подобном ключе могут писать бухгалтеры потенциальным и старым клиентам. Что будет после такого диалога? Скорее всего клиент испугается цен, вашего напора и не будет ничего покупать. Проведите деловые переговоры по нашему антипримеру и вы никогда не нарастите клиентскую базу. Но лучше вести переговоры с клиентами правильно, эффективно искать их и масштабировать прибыль.

Что поможет бухгалтерам на аутсорсе работать лучше

Если понимаете, что переговоры даются тяжело, или вы чувствуете себя некомфортно, «Клерк» поможет.

Мы открыли курс повышения квалификации специально для бухгалтеров на аутсорсинге. Коротко расскажем, что будет для вас полезного.

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Источник: klerk.ru

Чему научитесь на курсе повышения квалификации, что в нем есть

Добавили в курс 5 тестов, методики ведения переговоров, 6 способов настроить тайм-менеджмент. Также поделимся советами, как удерживать клиентов и поднимать средний чек.

После обучения вы будете уметь:

искать клиентов, вести с ними переговоры,

закреплять сотрудничество с клиентами документами,

формировать прайс-лист на бухуслуги,

сохранять отношения с заказчиками.

источник: klerk.ru

Какой документ получите после курса

Пройдете итоговый тест и получите сертификат ИПБР на 40 ак. часов. И удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа.

Вот как выглядит образец:

источник: klerk.ru

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