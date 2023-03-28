Маркетинг

Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»

Вместе с экспертами написали курс профпереподготовки для бухгалтеров (да и не только). Как маркетологи получают от 135 000 ₽ в месяц и как достичь такого же результата вам — читайте в статье.

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Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Ну и чему вы можете научить бухгалтера?

Отбросьте скептицизм, маркетологи сейчас нужны в каждой компании. Как и бухгалтеры. В чем-то профессия бухгалтера даже схожа с маркетологом — нужно считать цифры. Только в случае с бухгалтерией это налоги, а с маркетингом — деньги бизнеса.

Как раз за счет этой схожести бухгалтеру будет проще вступить в новую профессию и принести пользу бизнесу.

Основная задача маркетолога — узнать, с помощью каких инструментов можно повысить ценность продукта компании и заработать на этом.

Посмотрите пока преподавательский состав и доп.информацию о курсе.

Узнать о курсе больше

На курсе профпереподготовки вы научитесь:

  • анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

  • оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;

  • планировать продвижение в интернет-каналах;

  • работать с маркетинговой аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics;

  • строить продуктовые гипотезы;

  • проводить тестирования.

А если я вообще ничего не понимаю в маркетинге?

Курс профпереподготовки написан для новичков и опытных специалистов. Мы научим вас с нуля всем инструментам и знаниям, которые нужны для комфортной работы.

Владельцы бизнеса ценят маркетологов, потому что они приумножают прибыль компании. Поэтому вас будут ценить и уважать как специалиста.

Вот программа курса:

источник: klerk.ru

Как будете меня обучать?

У вас будет личный кабинет. Там сможете видеть прогресс вашего обучения, какие тесты прошли, какие уроки посмотрели. 

Узнать больше об обучении

Также добавим вас в чат Telegram, сможете задавать вопросы кураторам и общаться с другими участниками курса. 

Обучаться будете два месяца. За это время встретитесь с преподавателями на онлайн-встрече. Тоже зададите вопросы и получите экспертные ответы по поводу маркетинга.

А в конце курса я получу диплом?

После итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Внесем его в ФИС ФРДО, оригинал вышлем вам по почте.

Вот образец красного диплома:

Красный диплом образец.png
источник: klerk.ru

Дополнительно поможем найти работу вместе с карьерным специалистом.

Поможем составить резюме, сопроводительное письмо. Подскажем, как правильно вести себя на собеседовании и отвечать на вопросы HR-специалиста.

Остались вопросы — заполните форму ниже.

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