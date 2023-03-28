Пора бухгалтерам зарабатывать больше. Новый курс «Интернет-маркетолог»

Ну и чему вы можете научить бухгалтера?

Отбросьте скептицизм, маркетологи сейчас нужны в каждой компании. Как и бухгалтеры. В чем-то профессия бухгалтера даже схожа с маркетологом — нужно считать цифры. Только в случае с бухгалтерией это налоги, а с маркетингом — деньги бизнеса.

Как раз за счет этой схожести бухгалтеру будет проще вступить в новую профессию и принести пользу бизнесу.

Основная задача маркетолога — узнать, с помощью каких инструментов можно повысить ценность продукта компании и заработать на этом.

Посмотрите пока преподавательский состав и доп.информацию о курсе.

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На курсе профпереподготовки вы научитесь:

анализировать целевую аудиторию и конкурентов;

оценивать эффективность каналов интернет-маркетинга;

планировать продвижение в интернет-каналах;

работать с маркетинговой аналитикой в Яндекс.Метрике и Google Analytics;

строить продуктовые гипотезы;

проводить тестирования.

А если я вообще ничего не понимаю в маркетинге?

Курс профпереподготовки написан для новичков и опытных специалистов. Мы научим вас с нуля всем инструментам и знаниям, которые нужны для комфортной работы.

Владельцы бизнеса ценят маркетологов, потому что они приумножают прибыль компании. Поэтому вас будут ценить и уважать как специалиста.

Вот программа курса:

источник: klerk.ru

Как будете меня обучать?

У вас будет личный кабинет. Там сможете видеть прогресс вашего обучения, какие тесты прошли, какие уроки посмотрели.

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Также добавим вас в чат Telegram, сможете задавать вопросы кураторам и общаться с другими участниками курса.

Обучаться будете два месяца. За это время встретитесь с преподавателями на онлайн-встрече. Тоже зададите вопросы и получите экспертные ответы по поводу маркетинга.

А в конце курса я получу диплом?

После итоговой аттестации вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.

Внесем его в ФИС ФРДО, оригинал вышлем вам по почте.

Вот образец красного диплома:

источник: klerk.ru

Дополнительно поможем найти работу вместе с карьерным специалистом.

Поможем составить резюме, сопроводительное письмо. Подскажем, как правильно вести себя на собеседовании и отвечать на вопросы HR-специалиста.

Остались вопросы — заполните форму ниже.