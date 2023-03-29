Как бухгалтеру в 2023 году зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц (и это не реклама заработка в интернете :-))

Да обманываете вы, не может бухгалтер столько зарабатывать
Понимаем ваше недоверие, но давайте говорить на языке фактов. Бухгалтер или финансист, который ведет управленческий учет — второй по важности человек в компании.
Он отслеживает все финансовые операции и смотрит, как приумножить деньги. Строит систему бюджетирования и приносит директору управленческие решения.
Гораздо важнее, чтобы эти решения были понятны и структурированы. В этом помогает 1С и Excel и визуализация данных.
А у нас как раз курс есть по управленке, помогаем настроить и вести в 1С, Excel и заработать эти 150 000₽
Ну и сколько получают те, кто занимается управленкой?
Как мы и говорили — от 150 000 ₽ в месяц. И это не только в Москве. Вот одна вакансия с ХэдХантера из Самары:
источник: hh.ru
Из Москвы:
источник: hh.ru
И еще из Новосибирска:
источник: hh.ru
Компаниям нужны те, кто умеет работать с управленкой и отвечать за финансы.
Поэтому, чтобы зарабатывать от 150 000₽ в месяц, нужно научиться ее настраивать и вести в 1С, Excel и Google-таблицах.
Как научиться настраивать управленческий учет
Мы создали курс повышения квалификации по управленке и обучаем там бухгалтеров, финастистов и директоров.
Смотрите, что есть в курсе и как это вам поможет:
уроки без сухой теории, даем инструкции по настройке на примерах в 1С и Excel;
показываем на примерах, как вести учет в Google-таблицах;
рассказываем, как настроить аналитику;
показываем как построить систему бюджетирования;
показываем как визуализировать данные в виде диаграмм и графиков.
В курсе тесты и домашние задания на отработку. И встречи с преподавателями — сможете задать свои вопросы.
Что будете уметь после курса:
настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;
формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;
рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;
работать с таблицами Google и Excel.
Вы научитесь всему этому за один месяц. Мы не растягиваем курс на полгода и не льем в него воду. Только полезное и нужное.
Узнайте все о составлении ОДДС и выгрузке данных из 1С — посмотрите бесплатный урок из курса.
После итогового теста получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов. Внесем в ФИС ФРДО — на собеседовании сможете сразу показать, что у вас есть нужная квалификация и знания.