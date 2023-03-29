Как бухгалтеру в 2023 году зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц (и это не реклама заработка в интернете :-))

Да обманываете вы, не может бухгалтер столько зарабатывать

Понимаем ваше недоверие, но давайте говорить на языке фактов. Бухгалтер или финансист, который ведет управленческий учет — второй по важности человек в компании.

Он отслеживает все финансовые операции и смотрит, как приумножить деньги. Строит систему бюджетирования и приносит директору управленческие решения.

Гораздо важнее, чтобы эти решения были понятны и структурированы. В этом помогает 1С и Excel и визуализация данных.

А у нас как раз курс есть по управленке, помогаем настроить и вести в 1С, Excel и заработать эти 150 000₽

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Ну и сколько получают те, кто занимается управленкой?

Как мы и говорили — от 150 000 ₽ в месяц. И это не только в Москве. Вот одна вакансия с ХэдХантера из Самары:

источник: hh.ru

Из Москвы:

источник: hh.ru

И еще из Новосибирска:

источник: hh.ru

Компаниям нужны те, кто умеет работать с управленкой и отвечать за финансы.

Поэтому, чтобы зарабатывать от 150 000₽ в месяц, нужно научиться ее настраивать и вести в 1С, Excel и Google-таблицах.

Как научиться настраивать управленческий учет

Мы создали курс повышения квалификации по управленке и обучаем там бухгалтеров, финастистов и директоров.

Смотрите, что есть в курсе и как это вам поможет:

уроки без сухой теории, даем инструкции по настройке на примерах в 1С и Excel;

показываем на примерах, как вести учет в Google-таблицах;

рассказываем, как настроить аналитику;

показываем как построить систему бюджетирования;

показываем как визуализировать данные в виде диаграмм и графиков.

В курсе тесты и домашние задания на отработку. И встречи с преподавателями — сможете задать свои вопросы.

Что будете уметь после курса:

настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании в 1С, Excel и Google-таблицах;

формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс;

рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ;

работать с таблицами Google и Excel.

Вы научитесь всему этому за один месяц. Мы не растягиваем курс на полгода и не льем в него воду. Только полезное и нужное.

Узнайте все о составлении ОДДС и выгрузке данных из 1С — посмотрите бесплатный урок из курса.

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После итогового теста получите удостоверение о повышении квалификации на 140 ак. часов. Внесем в ФИС ФРДО — на собеседовании сможете сразу показать, что у вас есть нужная квалификация и знания.