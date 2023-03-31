HR «Клерка»: мы не играем во взрослость, но учим быть с «Клерком» на «ты»

О чем этот выпуск:
о том, почему на «Клерке» в приоритете взаимоуважение, понимание и комфорт;
о том, что из офиса видны классные закаты, а работники не пьют кофе с миндальным молоком;
о том, что в «Клерке» работает уже 180 человек;
о том, сколько вакансий в работе (много!) и какие соискатели самые придирчивые;
о том, в чем должен разбираться HR и как не выглядеть глупо в глазах кандидатов, если ты слегка не в теме;
о том, как ёкает сердце, когда соискатели не подходят;
о том, как замутить крутой корпоратив,
а еще полезные советы и фишки от издателя «Клерк». Слушайте, будет интересно).