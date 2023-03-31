Интервью

HR «Клерка»: мы не играем во взрослость, но учим быть с «Клерком» на «ты»

Как справиться с десятикратным ростом штата и не утонуть в тысячах резюме? Как уволить сотрудника и провести идеальный корпоратив? Секреты раскроет HR-специалист «Клерк» Алена Алексеева в новом выпуске подкаста «Здесь на Ты».

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HR «Клерка»: мы не играем во взрослость, но учим быть с «Клерком» на «ты»

О чем этот выпуск:

  • о том, почему на «Клерке» в приоритете взаимоуважение, понимание и комфорт;

  • о том, что из офиса видны классные закаты, а работники не пьют кофе с миндальным молоком;

  • о том, что в «Клерке» работает уже 180 человек;

  • о том, сколько вакансий в работе (много!) и какие соискатели самые придирчивые;

  • о том, в чем должен разбираться HR и как не выглядеть глупо в глазах кандидатов, если ты слегка не в теме;

  • о том, как ёкает сердце, когда соискатели не подходят;

  • о том, как замутить крутой корпоратив,

а еще полезные советы и фишки от издателя «Клерк». Слушайте, будет интересно).

Клерк
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