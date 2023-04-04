ЕФС-1: как заполнять, зачем нужен и какие налоги заменил

Что такое ЕФС-1 и зачем он нужен

Все началось с того, что ПФР и ФСС в январе объединились. Появился Социальный фонд (СФР) и ЕФС-1. Смысл нового отчета в том, что он заменяет четыре старых. Какие теперь отчеты стали разделами в ЕФС-1:

4-ФСС — раздел 2;

СЗВ-ТД — раздел 1, подраздел 1.1;

СЗВ-СТАЖ — раздел 1, подраздел 1.2;

ДСВ-3 — раздел 1, подраздел 3.

Вроде должно было стать проще — вместо четырех отчетов один. Но нужно запомнить, когда сдавать каждый раздел и как его заполнить.

Запомните. Четыре отчета, которые вы сдавали в 2022 году отменили. После того как вы сдали годовую за 2022 год есть только ЕФС-1.

Если путаетесь в разделах и не знаете, как работать с новой формой, приходите на наш курс «Все правила 2023 для бухгалтера».

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Как заполнять титульник и первый раздел ЕФС-1

Начнем с титульного листа. Что тут указывать:

Регистрационный номер в ПФР. ИНН полностью. Адрес электронной почты без пробелов, запятых и пр. Если в компании была реорганизация, указать информацию о ней. Коды статистики (только для госорганизаций, которые сдают подраздел 1.3 раздела 1.)

Отчетный период на титульнике указывать не надо.

образец титульного листа ЕФС-1



Раздел 1

Указываете по каждому застрахованному лицу:

ФИО

СНИЛС

ИНН

Дату рождения

Потом вносите код категории застрахованного лица боже что это. Для россиян шифр «ГРФ». Это не все. Затем обозначьте Код гражданства работника из Общероссийского классификатора стран мира.

Подраздел 1.1

Его заполняете не только для работников, которые оформлены по трудовому договору, но и гражданско-правовому.

Учитывайте ГПД, с которых начисляются страховые взносы. В форме нужно указать, когда заключили или прекратили договор ГПХ. Пропишите это в графе «кадровые мероприятия».

Подраздел 1.2

Заполняете не на всех работников, а только на тех, которые имеют особенности по пенсионному стажу. То есть:

были в отпуске по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет;

были в отпуске за свой счет;

были отстранены от работы или договор был приостановлен;

имеют право на досрочную пенсию.

До 2024 года отчитываться по этому подразделу можно только по запросу от фонда.

Еще одна деталь, которую вы могли пропустить: заполняется этот подраздел совместно с Подразделом 2.

А как заполнять подраздел два наши эксперты рассказали в курсе по всем новым правилам 2023 года.

Использовать подсказки для ЕФС-1

Когда сдавать ЕФС-1

Уволили или приняли на работу сотрудника — отчет подаете не позже одного дня с даты приказа.

Работник перевелся на другое место или перешел на электронную трудовую — тогда не позже 25 числа месяца, в котором вышел приказ.

Подраздел 3 Раздела 1 сдаете каждый квартал, не позже 25 числа месяца после истечения квартала. У раздела 2 такие же сроки.

Подраздел 2 и 1.2 Раздела 1 сдаем только в 2024 году (выдыхаем).

Кто поможет сдать ЕФС-1

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