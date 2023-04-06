Патент для ИП на розничную торговлю в 2023 году. Плюсы, минусы, особенности

Плюсы патента для ИП

Когда предприниматель думает, на какую систему налогообложения ему перейти, в первую очередь он думает об экономии. ИП нужно взять каждую систему и просчитать розницу и опт.

Но что касается ИП, то патент — выгодный режим, как минимум из-за двух причин:

Налог известен заранее, его можно просчитать. В Москве не нужно платить торговый сбор (розница до 50 кв. м).

Известность налога — удобная штука, которая сохранит вам нервы. Вы будете знать, что заплатите, условно говоря, 80 000 ₽ налогов и не рублем больше.

Это при условии, что вы не превысите лимит патента в 60 млн. рублей.

Как не слететь с патента и не попасть на штрафы рассказали эксперты по спецрежиму на онлайн-курсе «ПСН в 2023 году».

Откройте бесплатный урок — рассказываем какие налоги заменяет ПСН.

Смотреть демо-урок

Особенности ПСН перед УСН

Для наглядности сделаем сравнение в виде таблицы:

УСН доходы УСН доходы минус расходы ПСН Ставка 6% от доходов (есть льготы) 15% от прибыли (есть льготы) 6% от ПВД Первичка Не нужна Нужна Не нужна Бухгалтер Желательно, недорого Нужен, дорого Желательно, недорого

По УСН доходы есть льготные тарифы в регионах до 1%. УСН доходы минус расходы выходит дорого по затратам на документооборот и зарплату бухгалтеру.

Также оба вида УСН попадают под торговый сбор в Москве — на патенте этого нет.

На патенте работать проще — первичка не нужна, ставка идет от потенциально возможного дохода и бухгалтер выйдет не так дорого, как на том же УСН доходы минус расходы.

Как можно продавать на патенте

магазины и павильоны, площадь зала которых не более 150 кв.м (регионы могут снижать площадь);

палатки, киоски, ярмарки, розничные рынки, островки в ТЦ;

развозная и разносная торговля (автолавки, прицепы с молоком и пр.)

Важно, развозная и разносная — это торговля не через интернет.

Что и как нельзя продавать на патенте

Конечно же, на патенте нельзя торговать через интернет-магазины, сайты, телемагазины. Но если оплата происходит в магазине, то патент применять можно.

Например, человек нашел ваш сайт в интернете, сделал заказ, но будет забирать его в магазине и там же его оплатит. Так на патенте делать можно.

Но если вы собрались выходить на маркетплейсы — патент не подойдет, придется применять УСН. Инспекторы при проверках видят все поступления, обороты, средние комиссии маркетплейсов и копают гораздо глубже, чем думают ИП.

На онлайн-курсе по патенту как раз рассказываем, как вести раздельный учет по ПСН, при совмещении с другими режимами.

Узнать все о раздельном учете с ПСН

Как еще нельзя торговать на патенте:

а) через договоры поставки (оптовая торговля);

б) передавать льготные лекарства по бесплатным рецептам;

в) в торговом зале больше 150 кв.м (зависит от региона, может быть меньше).

На патенте запрещено продавать продукты, которые вы произвели сами, и:

источник: Клерк.ру

Какие товары можно продавать на патенте

К ним относятся новые или б/у вещи, не для предпринимательской деятельности. И товары общепита, которые готовятся в торговых автоматах.

Какие еще товары можно продавать, но в связке с УСН смотрите на онлайн-курсе «Клерка» по ПСН.

Научиться работать на патенте

Как научиться работать на патенте по новым правилам 2023 года

Мы создали онлайн-курс по патентной системе налогообложения. В нем 4 главы — разобрали спецрежим от и до:

источник: Клерк.ру

Патент считается не сложным спецрежимом для ИП. Предприниматель платит один вид налога, сдавать декларацию не надо.

Но даже с ПСН есть много нюансов, о которых стоит знать.

Чему научитесь на онлайн-курсе

За 16 уроков вы узнаете все, что нужно ИП или бухгалтеру по патенту.

разбираться какие налоги заменяет ПСН;

вести налоговый учет на патенте по всем правилам;

правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами;

избежите штрафов и проблем с налоговой.

После курса получите сертификат на 12 ак. часов — он подтвердит, что вы прошли обучение.