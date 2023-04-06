Патент для ИП на розничную торговлю в 2023 году. Плюсы, минусы, особенности

Плюсы патента для ИП
Когда предприниматель думает, на какую систему налогообложения ему перейти, в первую очередь он думает об экономии. ИП нужно взять каждую систему и просчитать розницу и опт.
Но что касается ИП, то патент — выгодный режим, как минимум из-за двух причин:
Налог известен заранее, его можно просчитать.
В Москве не нужно платить торговый сбор (розница до 50 кв. м).
Известность налога — удобная штука, которая сохранит вам нервы. Вы будете знать, что заплатите, условно говоря, 80 000 ₽ налогов и не рублем больше.
Это при условии, что вы не превысите лимит патента в 60 млн. рублей.
Как не слететь с патента и не попасть на штрафы рассказали эксперты по спецрежиму на онлайн-курсе «ПСН в 2023 году».
Откройте бесплатный урок — рассказываем какие налоги заменяет ПСН.
Особенности ПСН перед УСН
Для наглядности сделаем сравнение в виде таблицы:
УСН доходы
УСН доходы минус расходы
ПСН
Ставка
6% от доходов (есть льготы)
15% от прибыли (есть льготы)
6% от ПВД
Первичка
Не нужна
Нужна
Не нужна
Бухгалтер
Желательно, недорого
Нужен, дорого
Желательно, недорого
По УСН доходы есть льготные тарифы в регионах до 1%. УСН доходы минус расходы выходит дорого по затратам на документооборот и зарплату бухгалтеру.
Также оба вида УСН попадают под торговый сбор в Москве — на патенте этого нет.
На патенте работать проще — первичка не нужна, ставка идет от потенциально возможного дохода и бухгалтер выйдет не так дорого, как на том же УСН доходы минус расходы.
Как можно продавать на патенте
магазины и павильоны, площадь зала которых не более 150 кв.м (регионы могут снижать площадь);
палатки, киоски, ярмарки, розничные рынки, островки в ТЦ;
развозная и разносная торговля (автолавки, прицепы с молоком и пр.)
Важно, развозная и разносная — это торговля не через интернет.
Что и как нельзя продавать на патенте
Конечно же, на патенте нельзя торговать через интернет-магазины, сайты, телемагазины. Но если оплата происходит в магазине, то патент применять можно.
Например, человек нашел ваш сайт в интернете, сделал заказ, но будет забирать его в магазине и там же его оплатит. Так на патенте делать можно.
Но если вы собрались выходить на маркетплейсы — патент не подойдет, придется применять УСН. Инспекторы при проверках видят все поступления, обороты, средние комиссии маркетплейсов и копают гораздо глубже, чем думают ИП.
На онлайн-курсе по патенту как раз рассказываем, как вести раздельный учет по ПСН, при совмещении с другими режимами.
Узнать все о раздельном учете с ПСН
Как еще нельзя торговать на патенте:
а) через договоры поставки (оптовая торговля);
б) передавать льготные лекарства по бесплатным рецептам;
в) в торговом зале больше 150 кв.м (зависит от региона, может быть меньше).
На патенте запрещено продавать продукты, которые вы произвели сами, и:
источник: Клерк.ру
Какие товары можно продавать на патенте
К ним относятся новые или б/у вещи, не для предпринимательской деятельности. И товары общепита, которые готовятся в торговых автоматах.
Какие еще товары можно продавать, но в связке с УСН смотрите на онлайн-курсе «Клерка» по ПСН.
Как научиться работать на патенте по новым правилам 2023 года
Мы создали онлайн-курс по патентной системе налогообложения. В нем 4 главы — разобрали спецрежим от и до:
источник: Клерк.ру
Патент считается не сложным спецрежимом для ИП. Предприниматель платит один вид налога, сдавать декларацию не надо.
Но даже с ПСН есть много нюансов, о которых стоит знать.
Чему научитесь на онлайн-курсе
За 16 уроков вы узнаете все, что нужно ИП или бухгалтеру по патенту.
разбираться какие налоги заменяет ПСН;
вести налоговый учет на патенте по всем правилам;
правильно совмещать ПСН с другими налоговыми режимами;
избежите штрафов и проблем с налоговой.
После курса получите сертификат на 12 ак. часов — он подтвердит, что вы прошли обучение.