Когда и как платим налог УСН за 1 квартал 2023 года

Когда платить авансовый платеж по УСН
Из-за введения ЕНП, сроки в 2023 году подвинулись: налог нужно заплатить до 28 апреля в составе ЕНП. Опоздаете — начислят пени.
Никаких переносов не будет — 28 число выпадает на пятницу.
Только перед подачей платежки не забудьте проверить сумму дохода с января по март и среднее количество сотрудников. От этого будет зависеть ставка платежа.
Какие КБК указывать в платежке
Напомним, что КБК вы указываете в поле 104. Выбор зависит от того, каким способом вы решили платить налоги.
Если через ЕНП — 18201061201010000510
Если платите каждый налог отдельно по разным платежкам, то тут зависит от объекта УСН:
доходы минус расходы — 18210501021011000110
доходы — 18210501011011000110
В поле 101 поставьте статус 01, если платите через ЕНП. 02 — отдельными платежками.
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Кому можно не платить аванс по УСН
Три случая, когда вы не должны платить авансовый платеж по УСН:
За первый квартал при объекте «доходы минус расходы» у вас убыток.
Вы превысили лимит по доходам и численности работников, а значит лишаетесь права на УСН и должны перейти на ОСН.
ИП на объекте «доходы» применил вычет и снизил платеж до 0.
Если не попадаете — тогда придется платить.
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