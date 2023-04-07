Когда и как платим налог УСН за 1 квартал 2023 года

Когда платить авансовый платеж по УСН

Из-за введения ЕНП, сроки в 2023 году подвинулись: налог нужно заплатить до 28 апреля в составе ЕНП. Опоздаете — начислят пени.

Никаких переносов не будет — 28 число выпадает на пятницу.

Только перед подачей платежки не забудьте проверить сумму дохода с января по март и среднее количество сотрудников. От этого будет зависеть ставка платежа.

Какие КБК указывать в платежке

Напомним, что КБК вы указываете в поле 104. Выбор зависит от того, каким способом вы решили платить налоги.

Если через ЕНП — 18201061201010000510

Если платите каждый налог отдельно по разным платежкам, то тут зависит от объекта УСН:

доходы минус расходы — 18210501021011000110

доходы — 18210501011011000110

В поле 101 поставьте статус 01, если платите через ЕНП. 02 — отдельными платежками.

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Кому можно не платить аванс по УСН

Три случая, когда вы не должны платить авансовый платеж по УСН:

За первый квартал при объекте «доходы минус расходы» у вас убыток. Вы превысили лимит по доходам и численности работников, а значит лишаетесь права на УСН и должны перейти на ОСН. ИП на объекте «доходы» применил вычет и снизил платеж до 0.

Если не попадаете — тогда придется платить.

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