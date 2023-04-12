Маркетинг

Статья для тех, кто замучился постоянно сдавать декларации, отчеты и разбираться с ЕНП

Бухгалтеры, аутсорсеры, ИП, руководители фирм как в замкнутом круге. Тут ЕНС, там Соцфонд, а еще и декларации надо подавать и разобраться в новых правилах. От всего этого можно избавиться, да еще и заработать.

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Статья для тех, кто замучился постоянно сдавать декларации, отчеты и разбираться с ЕНП
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Один способ, который поможет покинуть этот замкнутый круг

Впереди квартальные отчеты. А еще проблемы с ЕНП и ЕНС никуда не делись. В 2023 уже применяем новые ФСБУ, особенно этот ненавистный — «Аренда». Накосячите со всем этим — получите негатив от начальства, или того хуже — оштрафуют.

А если компанию заподозрят в серых схемах экономии налогов, дело может дойти до уголовки.

Самое время задуматься: «А может, к черту это все?». Можно ведь освоить другую профессию, например, стать интернет-маркетологом.

С бухгалтерами много общего — нужно считать цифры. Но только не налоги, а деньги бизнеса и расходы на рекламу.

Для руководителей будет полезно освоить инструменты интернет-маркетинга, чтобы продвигать продукты или свое дело на аутсорсе.

Где учиться на интернет-маркетолога

Мы тут как раз в «Клерке» запустили новый курс «Интернет-маркетолог: с нуля до полноценной профессии». Принуждать вас ни к чему не будем, просто посмотрите, что вам может быть полезно:

  • 3 преподавателя-практика, которые на примерах научат работать с интернет-маркетингом;

  • 256 ак. часов материала: лекции, тесты, домашние задания;

  • больше 20 чек-листов, инструкций по интернет-маркетингу;

  • красный диплом, внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

В найме вас будут ценить — будете приносить бизнесу деньги, продвигать услуги, продукты бизнеса. Как руководитель принесете компании больший доход и потратите меньше денег.

Интернет-маркетологи в среднем зарабатывают 150 000 рублей.

За два месяца получите все нужные навыки для работы, научитесь:

  • настраивать все виды рекламы в интернете;

  • работать с аналитикой, строить гипотезы;

  • проводить исследования о продукте и целевой аудитории;

  • поймете воронку продаж и как с ней взаимодействовать;

  • работать в Google Ads и Яндекс.Метрике.

Посмотрите полную программу курса или оставьте заявку по форме ниже — расскажем о всех аспектах учебы, запишем на новый поток.

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