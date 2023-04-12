Статья для тех, кто замучился постоянно сдавать декларации, отчеты и разбираться с ЕНП

Один способ, который поможет покинуть этот замкнутый круг

Впереди квартальные отчеты. А еще проблемы с ЕНП и ЕНС никуда не делись. В 2023 уже применяем новые ФСБУ, особенно этот ненавистный — «Аренда». Накосячите со всем этим — получите негатив от начальства, или того хуже — оштрафуют.

А если компанию заподозрят в серых схемах экономии налогов, дело может дойти до уголовки.

Самое время задуматься: «А может, к черту это все?». Можно ведь освоить другую профессию, например, стать интернет-маркетологом.

С бухгалтерами много общего — нужно считать цифры. Но только не налоги, а деньги бизнеса и расходы на рекламу.

Для руководителей будет полезно освоить инструменты интернет-маркетинга, чтобы продвигать продукты или свое дело на аутсорсе.

Где учиться на интернет-маркетолога

Мы тут как раз в «Клерке» запустили новый курс «Интернет-маркетолог: с нуля до полноценной профессии». Принуждать вас ни к чему не будем, просто посмотрите, что вам может быть полезно:

3 преподавателя-практика, которые на примерах научат работать с интернет-маркетингом;

256 ак. часов материала: лекции, тесты, домашние задания;

больше 20 чек-листов, инструкций по интернет-маркетингу;

красный диплом, внесем в ФИС ФРДО Рособрнадзора.

В найме вас будут ценить — будете приносить бизнесу деньги, продвигать услуги, продукты бизнеса. Как руководитель принесете компании больший доход и потратите меньше денег. Интернет-маркетологи в среднем зарабатывают 150 000 рублей.

За два месяца получите все нужные навыки для работы, научитесь:

настраивать все виды рекламы в интернете;

работать с аналитикой, строить гипотезы;

проводить исследования о продукте и целевой аудитории;

поймете воронку продаж и как с ней взаимодействовать;

работать в Google Ads и Яндекс.Метрике.

Посмотрите полную программу курса или оставьте заявку по форме ниже — расскажем о всех аспектах учебы, запишем на новый поток.