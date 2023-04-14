Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки

Когда сдаем отчетность по НДС

Разберем все отчеты, которые вам нужно сдавать в 2023 году.

Декларация — 25-е число в конце каждого квартала.

Декларация по косвенным налогам (импортеры из ЕАЭС) — не позже 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Журнал учета счетов-фактур — не позднее 20-го числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.

Отчет об операциях с товарами, которые подлежат прослеживаемости — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

А вот как заполнять эти отчеты и декларации уже вопрос другой. Если вы путаетесь и не знаете, по каким правилам заполнять, решение есть. Приходите на курс «Все про НДС: с нуля до сложных моментов».

Научиться заполнять отчеты по НДС

Когда платим налоги по НДС

Сначала разберем общий порядок. В 2023 году, благодаря введению ЕНП, сроки уплаты налогов сдвинулись.

Налог НДС платим не позже 28 числа каждого месяца квартала, следующего за отчетным. В размере ⅓ от суммы налога, который нужно заплатить.

Но есть исключения. НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС — не позднее 20-го числа следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

«Агентский» НДС при приобретении работ или услуг у иностранного поставщика — не позднее 28 числа в размере ⅓ от удержанной суммы налога.

Выставление счета-фактур с выделенной суммы НДС не плательщиком НДС или по операциям, которые освобождены от НДС. Платим одной суммой не позднее 28 числа месяца.

Как возмещать НДС в заявительном порядке в 2023 году

Возместить НДС сейчас можно только в том случае, если у вас положительное сальдо на ЕНС.

Процедура такая:

В теории, теперь возмещать НДС можно будет гораздо быстрее.

Кстати, помимо возмещения НДС еще есть изменения в корректировочных счетах-фактурах. Мы как раз разобрали о них все в бесплатном уроке из курса «Все про НДС». Посмотрите, как будет время. А пока поговорим об ошибках бухгалтеров с декларациями НДС.

Типичные ошибки в декларациях по НДС

Разберем те, которые чаще всего допускают бухгалтеры по данным ФНС:

ошибки в номере счета-фактуры, дате, ИНН контрагента;

ошибки в номере заявления о ввозе товаров и косвенных налогов;

неправильный код вида операции;

неправильно отражены сведения из корректировочных счетов-фактур;

в декларации отражены вычеты по НДС за пределами 3 лет.

Не ошибайтесь и будьте внимательнее.

Какие еще новшества в НДС были в 2023 году

Изменения внесли в декларации, счета-фактуры и многое другое. Мы сделали курс повышения квалификации по НДС.

Позвали экспертов по налоговому учету, изучили новые правила и написали емкую, но практическую программу на один месяц обучения.

Вы научитесь:

применять льготы по НДС;

работать с корректировками в счетах-фактурах;

восстанавливать НДС;

учитывать НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3;

формировать налоговую базу по НДС.

Получите официальное удостоверение на 120 ак. часов. Внесем его в госреестр Рособрнадзора. С таким документом выйдете на новый уровень зарплаты и повышение должности.

Также выдадим сертификат ИПБР на 40 ак. часов — подтвердите свое членство в институте.