НДС

Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки

Узнаете, когда сдавать отчетность по НДС, платить налог, возмещать НДС. Ну и напомним о типичных ошибках в декларациях по налогу на добавленную стоимость.

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Рассказываем, что изменили в НДС в 2023 году и как с этим работать без нервотрепки
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Когда сдаем отчетность по НДС

Разберем все отчеты, которые вам нужно сдавать в 2023 году.

Декларация — 25-е число в конце каждого квартала.

Декларация по косвенным налогам (импортеры из ЕАЭС) — не позже 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

Журнал учета счетов-фактур — не позднее 20-го числа месяца, который следует за истекшим налоговым периодом.

Отчет об операциях с товарами, которые подлежат прослеживаемости — не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

А вот как заполнять эти отчеты и декларации уже вопрос другой. Если вы путаетесь и не знаете, по каким правилам заполнять, решение есть. Приходите на курс «Все про НДС: с нуля до сложных моментов». 

Научиться заполнять отчеты по НДС

Когда платим налоги по НДС

Сначала разберем общий порядок. В 2023 году, благодаря введению ЕНП, сроки уплаты налогов сдвинулись.

Налог НДС платим не позже 28 числа каждого месяца квартала, следующего за отчетным. В размере ⅓ от суммы налога, который нужно заплатить.

Но есть исключения. НДС при ввозе товаров из стран ЕАЭС — не позднее 20-го числа следующего за месяцем принятия на учет импортированных товаров.

«Агентский» НДС при приобретении работ или услуг у иностранного поставщика — не позднее 28 числа в размере ⅓ от удержанной суммы налога. 

Выставление счета-фактур с выделенной суммы НДС не плательщиком НДС или по операциям, которые освобождены от НДС. Платим одной суммой не позднее 28 числа месяца.

Как возмещать НДС в заявительном порядке в 2023 году

Возместить НДС сейчас можно только в том случае, если у вас положительное сальдо на ЕНС. 

Процедура такая:

В теории, теперь возмещать НДС можно будет гораздо быстрее.

Кстати, помимо возмещения НДС еще есть изменения в корректировочных счетах-фактурах. Мы как раз разобрали о них все в бесплатном уроке из курса «Все про НДС». Посмотрите, как будет время. А пока поговорим об ошибках бухгалтеров с декларациями НДС.

Типичные ошибки в декларациях по НДС

Разберем те, которые чаще всего допускают бухгалтеры по данным ФНС:

  • ошибки в номере счета-фактуры, дате, ИНН контрагента;

  • ошибки в номере заявления о ввозе товаров и косвенных налогов;

  • неправильный код вида операции;

  • неправильно отражены сведения из корректировочных счетов-фактур;

  • в декларации отражены вычеты по НДС за пределами 3 лет.

Не ошибайтесь и будьте внимательнее.

Какие еще новшества в НДС были в 2023 году

Изменения внесли в декларации, счета-фактуры и многое другое. Мы сделали курс повышения квалификации по НДС. 

Позвали экспертов по налоговому учету, изучили новые правила и написали емкую, но практическую программу на один месяц обучения.

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  • применять льготы по НДС;

  • работать с корректировками в счетах-фактурах;

  • восстанавливать НДС;

  • учитывать НДС в 1С: Бухгалтерия 8.3;

  • формировать налоговую базу по НДС.

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