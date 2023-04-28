Маркетинг

Три инструмента маркетинга, которые пригодятся бухгалтерам

Да, бухгалтеры могут взять в работу эти инструменты, чтобы прокачать свой бизнес, повысить доход или показать свою экспертность другим. Читайте, просвещайтесь и становитесь лучше.

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Три инструмента маркетинга, которые пригодятся бухгалтерам
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

1. Экспертный контент

Чтобы продавать свои услуги дороже, нужно показать, что вы профи. Заведите блог, пишите профессиональные статьи (если вам сложно с этим — наймите редактора, который на основе ваших заметок будет писать полезные материалы).

Контент хорош тем, что люди всегда будут читать информацию от экспертов, особенно если она касается налогов, бухгалтерии и новых законов.

Но одними текстами можно и не ограничиваться. Вы также можете записывать видеоролики: короткие и длинные.

Не забудьте проанализировать свою целевую аудиторию и создавать контент, ориентируясь на их проблемы. Иначе вы можете пролететь — пока все обсуждают сальдо на ЕНС, вы будете вещать про налог на имущество.

Для примера, как выглядит блог эксперта Сергея Верещагина на «Клерке»:

Верещагин блог.png
источник: клерк.ру

Как научиться вести свой экспертный блог и использовать при этом маркетинг мы рассказываем в курсе профпереподготовки «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу». Посмотрите бесплатный урок — узнаете про исследования.

2. Лид-магнит

Это бесплатная часть продукта, которая привлечет клиентов. Например, вы можете дать одну бесплатную консультацию для ИП по УСН, либо выслать бесплатный образец для заполнения нового расчета 6-НДФЛ.

Или гайд по работе с самозанятыми, как в примере ниже:

Лид-магнит.png
пример лид-магнита, источник: клерк.ру

С помощью лид-магнита вы сможете расположить клиента к себе, показать ему, какую пользу он вынесет, если будет сотрудничать с вами.

3. Коллаборация с другими экспертами-бухгалтерами

Договоритесь о партнерстве с другими блогерами и экспертами. Рекламируйте друг-друга, устраивайте совместные эфиры и взаимопиар в экспертных статьях и давайте вашим потенциальным клиентам еще больше пользы. 

Проводите конкурсы, розыгрыши. Предлагайте клиентам скидки и участие в акциях. Раскручивайте свою экспертность. 

И не забывайте про маркетинг — о том, как научиться с ним работать, расскажем на новом курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу».

А как «Клерк» учит маркетингу?

Мы позвали экспертов с практическим опытом. Построили весь курс на примерах, чтобы вы сразу могли применить знания на практике после курса.

Как построен процесс обучения:

  1. Вы зачисляетесь на новый учебный поток, мы добавляем вас в telegram-чат с другими участниками курса и кураторами. Вы можете обсуждать с ними любые темы, обучение, маркетинг.

  2. Мы откроем вам доступ к урокам курса. После каждого раздела (а их там 12) идет тест — так вы закрепите материал и проработаете ошибки.

  3. Вы сможете следить за своих прогрессом: какие уроки посмотрели, прошли тесты и где ошиблись. 

  4. В курсе больше 40 чек-листов, инструкций и таблиц по маркетингу — их можно будет скачать и использовать в работе. 

  5. У вас будет онлайн-встреча с преподавателями курса — зададите вопросы, получите экспертные ответы.

За два месяца вы научитесь всем инструментам маркетинга, как их применять и не ошибаться, а также:

чему научитесь маркетинг.png
Навыки, которые вы получите на курсе

Получите официальный красный диплом на 256 ак. часов, который будет внесен в госреестр Рособрнадзора.

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