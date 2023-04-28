Кто может стать маркетологом в 2023 году

Бухгалтеры
У бухгалтеров прекрасные математические навыки. Они умеют анализировать и считать. Переквалифицироваться в маркетолога можно, но этих знаний будет мало.
Чтобы стать специалистом в интернет-маркетинге, нужно дополнительно разобраться в исследованиях, метриках и инструментах маркетинга. И знать, как продвигать продукт и привлекать клиентов.
Кстати, на бесплатном уроке из курса «Профессия маркетолог: все методики продвижения + практикум по интернет-маркетингу» мы как раз рассказываем про исследования и гипотезы.
Кадровики
Не удивляйтесь, но да. Казалось бы, подбор персонала и маркетинг вообще не связаны друг с другом. Но даже этот навык может пригодиться вам в новой профессии.
Например, если вы станете директором по маркетингу, вы сможете нанимать сотрудников по всем правилам и с нужными знаниями.
А если вы будете знать, как создавать спрос на продукт, формировать его у аудитории и повышать продажи в бизнесе — вам не будет цены.
ИП
Индивидуальные предприниматели уже знают, как продвигать свой бизнес и привлекать клиентов. Но в маркетинге постоянно появляются новые инструменты, которые помогают привлечь еще больше клиентов к своему товару.
ИП, в отличие от кадровиков и бухгалтеров, проще стать маркетологом — база есть, нужно только углубить знания.
Финансисты
Аналитика продаж, доходов и расходов, стратегии — полезные инструменты в маркетинге.
Это поможет тогда, когда нужно выбрать маркетинговую стратегию, определить целевую аудиторию и их потребности.
Директора
У директоров большой опыт управления бизнесом. Они знают как управлять процессами, командами, умеют формировать стратегию и продвижение бренда.
Эти навыки пригодятся и на позиции директора по маркетингу. Только знания будут глубже, решения профессиональнее.
Кто научит маркетингу?
Конечно же, «Клерк». С 1 мая начинается поток нового курса профессиональной переподготовки «Профессия маркетолог: все методики продвижения». Его ведут эксперты-практики.
Чему вы научитесь на курсе
Продвигать свой продукт или услугу в интернете.
Настраивать и вести рекламные кампании, экономить свой бюджет.
Привлекать новых клиентов с помощью маркетинговых инструментов.
Анализировать целевую аудиторию и конкурентов.
Создавать собственные лендинги, повышать экспертность продукта.
Сможете получать обратную связь от преподавателей курса и задавать им вопросы.
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