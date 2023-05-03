ФНС пошла с проверками к физлицам / БухСтрим

В СМИ ходят слухи, что налоговики пошли к физлицам с массовыми проверками… что из этого правда, а где очередные пугалки? Кто виноват и что с этим делать?

Что там с проверками

Как пишут, например, в Life.ru, «письма счастья» присылают тем, кто в прошлом году приобрёл автомобили, недвижимость либо несколько раз выезжал за границу на отдых. Мы спросили у экспертов, что это значит. Грозят ли всем более-менее обеспеченным физлицам налоговые проверки?

Руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев:

…Это скорее старенькое, но хорошо забытое. Это желание у налоговиков возникает всегда в декларационную кампанию, и увы, СМИ тоже хорошо помогают «раздувать». Случаи такие, конечно, есть, но совсем не в таких масштабах. И берут, что называется, на испуг…

Антон Свирякин юрист и Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО»:

…Инфоповодами по этой теме сейчас уже трудно удивить. Такие акции налоговиков – это лишь продолжение обкатки новой модели воздействия на граждан,.. – Главное, на что обычным гражданам следует тут обратить внимание – это источник происхождения денег.

Можно сделать вывод, что налоговиков не так сильно интересуют наши расходы, о которых якобы спрашивают на допросах.

Цель инспектора — найти источник дохода.

Откуда появились деньги на покупку подорожавших из-за санкций автомобилей, квартир или турпутевок. Они не верят, что граждане могли копить и откладывать с каждой зарплаты. Понятно, что деньги не падают с неба, и мы не каждый день выигрываем в лотерею.

Кстати, за если выиграть более четырех тысяч рублей придется заплатить 13%, а за приз от участия в рекламной акции — отдать 35%.

Налоговая с легкостью и без ваших деклараций знает, что происходило с недвижимым или движимым имуществом. Таким налогоплательщикам боятся нечего. А нужно только вовремя и правильно сдать декларацию 3-НДФЛ.

В первую очередь внезапные проверки направлены против физлиц, у которых есть скрытые источники доходов или неверно рассчитанные налоги. А именно заниженная налоговая база и налоги.

И тут сразу вспоминается дело блогера Валерии Чекалиной, в социальных сетях известной, как Лерчек.

У нас в Клерке появился даже одноименный вебинар — «Уголовная ответственность за неуплату налогов». Он как раз о том, что такое уклонение от уплаты налогов, почему было возбуждено уголовное дело, и много чего полезного. Кому эта тема близка, но в хорошем смысле, то есть интересна, и вы не хотите попасть в неприятности, пожалуйста, приходите и смотрите.

Промежуточный итог

Обычным физлицам опасаться налоговых проверок не нужно, максимум - это прилетит требование о том, что вы забыли сдать декларацию и заплатить налог от продажи недвижимости.

А тем, кто зарабатывает без регистрации ИП или ООО, следует задуматься о легализации своих доходов.

Как это сделать, например, для небольшого бизнеса можно выбрать подходящую систему налогообложения: самозанятый, ИП на патенте или УСН.

Но мало выбрать правильно, нужно продумать свои действия на два шага вперед, чтобы не совершать фатальных ошибок и не попадать в поле зрение налоговиков.

Например, предприниматели выбирают схему работы по франшизе, но совершенно забывают про такую простую вещь, как деловая цель.

Деловая цель

Уход от налогов — это не деловая цель, даже такое популярное понятие, как оптимизация — не подходит. Потому что оптимизация — это платить меньше налогов, но на законных условиях.

Целью должно быть:

увеличение прибыли;

снижение издержек деятельности;

расширение или сохранение рынка.

Целью может быть даже улучшение кредитного статуса компании или ИП.

Тенденции налоговых проверок на 2023 год

Признаки дробления

При дроблении бизнеса нужно жестко контролировать и следить за возникновением взаимозависимости.

То есть не допускать того, чтобы налоговая заметила, как одна фирма на прямую влияет на решения другого юрлица или предпринимателя (ст. 105.1. НК).

Это не говорит о том, что вы не можете покупать товары или оказывать услуги своим родственникам. Можно, но только осторожно, имея четкую, даже железо-бетонную деловую цель.

Играть в «дочки-матери» нужно также осторожно. «Дочка» должна иметь хотя бы несколько признаков экономической независимости, чтобы в суде вашему адвокату было за что зацепиться. Лучше конечно до такого не доводить, а предвидеть и заранее готовиться к налоговым претензиям.

Признаки дробления, которые практически невозможно оспорить в суде. То есть если у вас полное и одновременное совпадение, то нужно от этих критериев избавляться:

единый сайт;

одинаковые адреса;

реквизиты в договорах;

доступ к системе клиент-банк с одного IP-адреса;

использование беспроцентных займов;

общие сотрудники и один директор на всех.

Предпроверочный анализ

В настоящее время в налоговом кодексе отсутствует подобный вид налогового контроля, но инспекторы не стесняются его применять.

Можно сказать, что ППА – это предварительное изучение данных о налогоплательщике, по итогу налоговые органы решают назначать выездную проверку или требовать добровольной доплаты налогов.

Налоговый аналитик с помощью специальных технологий и инструментов собирает и обобщает информацию. Поэтому ещё до назначения проверки у налоговой формируется представление о вашей деятельности, также обнаружаться все «проблемные места».

Сам предпроверочный анализ имеет два этапа: автоматизированный и ручной.

Первые в списке на предпроверочный анализ это ИП и юрлица с высоким налоговым риском. То есть вы не платите, или платите, но мало по мнению налоговых инспекторов.

Зачастую проверяющие предлагают погасить задолженность, образовавшуюся, например, в результате налоговых разрывов.

Вы можете и не знать, что вас проверяют. Если приходят запросы к вам и вашим контрагентам, значит началось. Вы попали под действие ППА, отвечать нужно крайне осторожно. С одной стороны — это неофициальная проверка, которую можно игнорировать и оспорить, но с другой стороны она может обратиться в реальную выездную проверку, с которой будет сложно сражаться.

IT-компании

Учитывая, что в 2022 году ряд преференций получили IT-компании, то к ним налоговая будет относиться с пристальным вниманием. От выездных налоговых проверок до 3 марта 2025 годаосвобождены аккредитованные ИТ-компании. Но все-таки проверка возможна, если ее назначил руководитель налоговой.

Транспортная отрасль

В 2023 году ФНС возьмется обелять транспортную отрасль. Поступило предложение создать комитет и скоринг-систему рынка. В зависимости от налоговой дисциплины компании окрасят в зеленый, желтый и красный цвета.



Даже в то время, пока действует мораторий на плановые проверки, профилактические мероприятия по-прежнему могут быть. Инспекторы вправе контролировать, исполняется ли законодательство и соблюдаются ли правила применения ККТ.

Проверка онлайн-касс

Инспекторы ФНС могут удаленно отслеживать, есть ли у предпринимателя нарушения в части применения кассовой техники.

Например, при форматном контроле у вас могут проверить:

наличие в чеке всех обязательных реквизитов;

проверить реквизиты на соответствие типу данных.

найти в чеке лишние теги.

Еще есть логический контроль – на соответствие фискального документа всем логическим правилам для данного типа документа.

Например, одно из правил логического контроля для кассового чека: Реквизит «наименование предмета расчета» name(тег 1030) включается в состав ФД, за исключением, если реквизит «признак способа расчета» (тег 1214) имеет значение, равное «3».

Владельцы онлайн-касс должны следить за статусами чеков в личном кабинете ОФД.

Инспекторы обратят внимание на статусы:

«Прием в карантин»;

«Принят с предупреждением»;

«Отказ в приеме».

Такие статусы – сигналы о возможных ошибках.

За один день и даже неделю к налоговой проверке не подготовиться. Это должен быть комплекс мероприятий, который нужно выполнять ещё до открытия бизнеса.

Но если вы уже чувствуете, как ходите по тонкому льду, или ощущение, что за вами следят, мешает вам сосредоточиться и работать. Нужно проработать существующие слабые места, чтобы как-то минимизировать потери от налоговых требований.

Методы и действия налоговиков постоянно совершенствуются. Но и мы с вами тоже не стоим на месте. Смотрите на наш канал в youtube и читайте нас на сайте.