Экономические преступления

Блогера Lerchek будут судить за дробление и неуплату налогов на 300 млн рублей

Индивидуальный предприниматель решила не отказываться от УСН после превышения лимита по годовому доходу и применила незаконную схему дробления бизнеса.

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Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее супруга Артема Чекалина. Об этом пишет «ТАСС».

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ („Уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица“)», – сообщила Юлия Иванова, представитель столичного ГСУ СК.

С июля 2020 года по июль 2022 года ИП Валерия Чекалина находилась на упрощенной системе налогообложения с годовым лимитом доходов в 150 млн рублей. Блогер запустила продажу фитнес-марафонов и получила доход в существенно большем размере.

Валерия Чекалина решила не переходить на общую систему налогообложения и стала переводить доходы от своей деятельности на расчетные счета ИП родственников.

Такая схема дробления бизнеса привела к уклонению от уплаты налогов на сумму больше 300 млн рублей.

Следователи совместно с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД уже провели обыски и начали оперативно-разыскные мероприятия.

По версии Forbes, Валерия Чекалина занимала 7 место в рейтинге самых высокооплачиваемых блогеров, ее годовой доход оценивался в 600 тыс. долларов.

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