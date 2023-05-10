Омниканальный маркетинг: что это, как помогает бизнесу и зачем его внедрять

В статье также приведем примеры успешного омниканального маркетинга, вы поймете как его правильно применять и увеличивать прибыль компании.

Что это такое, в чем цель этого вида маркетинга

Омниканальный маркетинг — стратегия, которая позволяет покупателю пользоваться разными каналами для покупки и связи с брендом, создает единый образ бренда на всех каналах коммуникаций с клиентом.

Раньше путь клиента мог выглядеть так — он искал чемодан для турпоездки, нашел ваш сайт, добавил чемодан в корзину и заказал его онлайн.

Теперь он может сначала воспользоваться сайтом, положить товар в закладки. Или прийти в офлайн-магазин, найти товар, убедится, что он ему подходит, заказать через приложение со способом получения «самовывоз».

Омниканальный маркетинг экономит ресурсы и помогает избежать издержек. Как с ним работать мы рассказали на курсе ««Профессия маркетолог: все методики продвижения». Посмотрите бесплатный урок — узнаете как проводить гипотезы и исследования. А пока вернемся к примеру.

Именно такое общение покупателя с вашей компанией через разные каналы (сайт, приложение, офлайн-магазин и др.) и называется омниканальностью. Для клиента тут важен гибкий подход — он покупает товары или получает услугу так, как ему удобно в данные момент.

Такой подход помогает бренду: привлекать больше потребителей,

повышать лояльность и удовлетворенность клиентов,

увеличивать прибыль,

дает возможность понять поведение потребителя.

С помощью омниканального маркетинга вы соединяете все каналы коммуникаций с клиентами в одну систему и управляете ею с одной платформы.

Как бизнесу полезна омниканальность

Она сокращает затраты на маркетинг, так как каналы используются более эффективно и целенаправленно. Также омниканальный маркетинг упрощает доступность товара для потребителя — это повышает шансы на продажу.

С помощью омниканальности, бренду проще привлекать новых клиентов, улучшать качество товаров и услуг.

Что реализовать эту стратегии важно использовать единую платформу управления каналами коммуникаций и постоянно анализировать результаты.

Где учат применять омниканальный маркетинг

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