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Маркетинг

Омниканальный маркетинг: что это, как помогает бизнесу и зачем его внедрять

В статье также приведем примеры успешного омниканального маркетинга, вы поймете как его правильно применять и увеличивать прибыль компании.
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Омниканальный маркетинг: что это, как помогает бизнесу и зачем его внедрять
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что это такое, в чем цель этого вида маркетинга

Омниканальный маркетинг — стратегия, которая позволяет покупателю пользоваться разными каналами для покупки и связи с брендом, создает единый образ бренда на всех каналах коммуникаций с клиентом. 

Раньше путь клиента мог выглядеть так — он искал чемодан для турпоездки, нашел ваш сайт, добавил чемодан в корзину и заказал его онлайн.

Теперь он может сначала воспользоваться сайтом, положить товар в закладки. Или прийти в офлайн-магазин, найти товар, убедится, что он ему подходит, заказать через приложение со способом получения «самовывоз».

Омниканальный маркетинг экономит ресурсы и помогает избежать издержек. Как с ним работать мы рассказали на курсе ««Профессия маркетолог: все методики продвижения». Посмотрите бесплатный урок — узнаете как проводить гипотезы и исследования. А пока вернемся к примеру.

Именно такое общение покупателя с вашей компанией через разные каналы (сайт, приложение, офлайн-магазин и др.) и называется омниканальностью. Для клиента тут важен гибкий подход — он покупает товары или получает услугу так, как ему удобно в данные момент.

Такой подход помогает бренду:

  • привлекать больше потребителей, 

  • повышать лояльность и удовлетворенность клиентов,

  • увеличивать прибыль,

  • дает возможность понять поведение потребителя.

С помощью омниканального маркетинга вы соединяете все каналы коммуникаций с клиентами в одну систему и управляете ею с одной платформы.

Как бизнесу полезна омниканальность

Она сокращает затраты на маркетинг, так как каналы используются более эффективно и целенаправленно. Также омниканальный маркетинг упрощает доступность товара для потребителя — это повышает шансы на продажу.

С помощью омниканальности, бренду проще привлекать новых клиентов, улучшать качество товаров и услуг.

Что реализовать эту стратегии важно использовать единую платформу управления каналами коммуникаций и постоянно анализировать результаты.

Где учат применять омниканальный маркетинг

Например, на курсе «Профессия маркетолог: все методики продвижения».

Построили курс на примерах, чтобы вы сразу могли применить знания на практике после курса.

Как построен процесс обучения:

  • Вы зачисляетесь на новый учебный поток, мы добавляем вас в telegram-чат с другими участниками курса и кураторами. Вы можете обсуждать с ними любые темы, обучение, маркетинг.

  • Мы откроем вам доступ к урокам курса. После каждого раздела (а их там 12) идет тест — так вы закрепите материал и проработаете ошибки.

  • Вы сможете следить за своим прогрессом: какие уроки посмотрели, прошли тесты и где ошиблись.

  • В курсе больше 40 чек-листов, инструкций и таблиц по маркетингу — их можно будет скачать и использовать в работе.

  • У вас будет онлайн-встреча с преподавателями курса — уникальная возможность пообщаться с экспертами напрямую и задать им вопросы.

За два месяца вы научитесь всем инструментам маркетинга, как их применять и не ошибаться.

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Клерк

Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетинг

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    В статье также приведем примеры успешного омниканального маркетинга, вы поймете как его правильно применять и увеличивать прибыль компании.

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