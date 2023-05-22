Кого будут кошмарить налоговики этим летом

В статье узнаете о рисках по выездным проверкам от ФНС в 2023 году. Разбираемся, что нельзя делать, чтобы не попасть под предпроверочный анализ и ВНП.

По каким «красным флагам» налоговая вас навестит

Выборка у сотрудников ФНС — более 20 пунктов. Остановимся на главных.

Помимо законных требований, налоговики также могут запросить то, что не попадает под рамки закона.

Признаки незаконных требований от налоговиков Посмотрите бесплатный урок из курса по налоговым проверкам, чтобы знать, какие незаконные требования могут предъявить инспекторы. Смотреть бесплатно

Итак, держите 7 причин, которые приведут вас к ВНП:

Низкая налоговая нагрузка по ОКВЭД. Налоговики во время предпроверочного анализа смотрят, достигает ли ваша компания определенного уровня налоговой нагрузки. Нет — ждите проверку. Отражение убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. Если фирма терпит убытки, тогда возникает вопрос о ее рентабельности. Налоговики смотрят, не искусственно ли вызваны эти убытки, присутствует ли деловая цель в сделках. Выплата серой зарплаты. Если до сих пор выдаете зарплату в конвертах, ФНС по предпроверочному анализу и запросу документов легко вас вычислит и приедет в «гости». Например, если все ваши сотрудники от уборщицы до директора получают МРОТ — это подозрительно. Подход к критическому значению показателей, которые позволяют применять спецрежим. Пытаетесь искусственно сдержать выручку, чтобы не потерять УСН? Ждите выездную проверку. Заключение договоров с цепочкой липовых контрагентов, чтобы незаконно сэкономить на налогах. Нет деловой цели — значит схематозничаете, и налоговая это докажет. Снимаетесь и встаете на учет в разных инспекциях. Для налоговой это может означать, что вы часто меняете локацию, избегая проверки или пытаетесь применять налоговые льготы незаконно (например, регистрируете бизнес на УСН в одном регионе, с пониженной ставкой, а по факту ведете его в другом). Не предоставляете документы и другую информацию по требованию ФНС. Не присылаете нужные бумаги, тянете с их передачей, просите более длительное время на подготовку документов необоснованно — налоговики подумают, что вы что-то скрываете.

Отдел предпроверочного анализа собирает доказательства и анализирует обоснованные риски, если видит их у компании. Слишком много подозрений — выезжают и проверяют.

Как спасти себя и компанию от выездных проверок из налоговой

Логично сказать, что нужно избегать всех вышеперечисленных ситуаций. Но если вы хотите подстраховать себя — лучше проанализировать положение организации и устранить риски, даже если намека на проверку нет.

В первую очередь, попадет бухгалтерии. Прикройте тылы с помощью курса «Клерка» по защите при налоговых проверках.

Чему научитесь:

источник: клерк.ру

Получите официальное удостоверение на 40 ак. часов, внесем его в госреестр ФИС ФРДО.

Курс подойдет для бухгалтеров, ИП и собственников бизнеса — эти знания помогут спасти компанию от претензий налоговиков и значительно снизят риски.