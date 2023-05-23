Как проводят электронный аукцион на госзакупку

Узнаете, какие бывают технические сбои на площадках, когда начинается аукцион и какие нюансы вам нужно знать по 44-ФЗ.

Как проходит электронный аукцион

Электронный аукцион нужен, чтобы выбрать поставщика или исполнителя. Торги проводят на специальном сайте, побеждает тот, кто предложит меньшую цену за контракт.

Происходит это так: торги стартуют с начальной максимальной цены контракта (НМЦК) и дальше ставки идут на понижение «шага аукциона» — от 0,5 до 5%.

НМЦК заказчик выбирает сам и подает соответствующие извещение на площадку.

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Когда проходит аукцион

Аукцион начинается через два часа после того, как закончился срок для подачи заявок на участие.

Если вы участвуете в аукционе, помните: время начала зависит от вашего часового пояса.

карта с началом времени проведения аукциона

Вы можете предложить цену на аукционе, которая не зависит от «шага аукциона», но для этого вы должны соблюдать три требования по ст.68 закона №44-ФЗ:

Цена равна той, которую вы уже ранее подавали, либо она выше или равна нулю. Цена ниже, чем текущая НМЦК, сниженная в пределах «шага аукциона». Цена ниже, чем НМЦК, если она подана участником аукциона.

Время предложений и технические сбои

Время приема предложений о цене контракта — четыре минуты от начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта

Также дается 10 минут после того, как предложили последнюю цену. Если за 10 минут никто не предложил более низкую цену контракта, то аукцион завершается.

Если на электронной площадке случился сбой, ФАС рекомендует во время закупки использовать ГИС «Независимый регистратор» — он есть на сайте ЕИС.

Вы можете отправить данные в ФАС, если из-за технического сбоя вы пострадали и даже проиграли аукцион. Правда, снимки экранов не подойдут — это не доказательство.

Как видите, проведение аукциона — особенный процесс. Чтобы в нем не запутаться, быть готовым к неприятностям, нужно изучить нюансы.

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