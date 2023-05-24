Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке

Делимся от чистого сердца для тех, кому немного лень. Калькуляторами, сервисами для проверок и уплаты налогов, которые помогут вам в любую минуту.

Незаменимая вещь для каждого бухгалтера, и не только на удаленке. В нем перечислили все отчеты, которые нужно сдать. И конечно же налоги, которые должны заплатить.

Из-за ЕНП сроки в этом году сдвинулись — мы учли все даты с изменениями и все добавили в календарь.

календарь бухгалтера, источник: клерк.ру

Календарь бухгалтера реализовали на сервисе «Google Календарь». Вы можете добавить этот календарь в свои календари на Google.

Удобный сервис от налоговой, чтобы автоматически создавать декларацию 3-НДФЛ.

Программа сама проверит, правильно ли вы заполнили данные. Это поможет избегать ошибок.

Или сможете помочь клиенту (если вы бухгалтер на аутсорсе) и помочь ему с декларацией. Кстати, если не знаете с чего начать в бухгалтерском аутсорсе, посмотрите бесплатный урок — эксперт подробно расскажет.

Здесь вы найдете все: новые и старые КБК, производственные календари, ФСБУ, уставы Минэкономразвития, калькулятор расчета налога на УСН или пени и многое другое.

Вы быстро найдете нужный инструмент или калькулятор.

калькуляторы, справочники и конструкторы для бухгалтера. Источник: клерк.ру

Если не хотите заморачиваться и составлять учетную политику вручную, есть конструктор от «Клерка». Он пригодится не только только что созданной компании (конда ИП или ООО только зарегистрировали), но и действующей, чтобы учесть актуальные изменения.

В конструкторе по бухгалтерскому учету можно собирать по частям приказ, выбрать, что в него включить, что-то поменять и выбрать тот вариант, который подходит под вашу компанию.

функционал конструктора по бухучету, источник: клерк.ру

То же самое и для налогового учета.

функционал конструктора по налоговому чету. Источник: клерк.ру

Для тех, кому лень. Функционал прост — подставляете данные и нажимаете кнопку «Рассчитать».

фунционал калькулятора по УСН. Источник: клерк.ру

Кстати, если вы на удаленке берете клиентов на обслуживание, но понимаете, что не растете, у нас есть классный курс по бухаутсорсингу.

Вообще он подходит и для тех, кто только хочет начать свой путь работы на себя.

Вот темы, которые вы изучите вместе с преподавателями: кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;

как составить грамотный прайс-лист;

как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;

какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;

как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;

как управлять своим временем и не задерживаться на работе.

Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.

Получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать сердца клиентов.