Пять сервисов, которые пригодятся любому бухгалтеру на удаленке

1. Календарь налогоплательщика на 2023 год
Незаменимая вещь для каждого бухгалтера, и не только на удаленке. В нем перечислили все отчеты, которые нужно сдать. И конечно же налоги, которые должны заплатить.
Из-за ЕНП сроки в этом году сдвинулись — мы учли все даты с изменениями и все добавили в календарь.
Календарь бухгалтера реализовали на сервисе «Google Календарь». Вы можете добавить этот календарь в свои календари на Google.
2. Программа для создания 3-НДФЛ
Удобный сервис от налоговой, чтобы автоматически создавать декларацию 3-НДФЛ.
Программа сама проверит, правильно ли вы заполнили данные. Это поможет избегать ошибок.
Или сможете помочь клиенту (если вы бухгалтер на аутсорсе) и помочь ему с декларацией. Кстати, если не знаете с чего начать в бухгалтерском аутсорсе, посмотрите бесплатный урок — эксперт подробно расскажет.
3. Инструменты бухгалтера от «Клерка»
Здесь вы найдете все: новые и старые КБК, производственные календари, ФСБУ, уставы Минэкономразвития, калькулятор расчета налога на УСН или пени и многое другое.
Вы быстро найдете нужный инструмент или калькулятор.
4. Конструктор учетной политики для бухгалтерского и налогового учета
Если не хотите заморачиваться и составлять учетную политику вручную, есть конструктор от «Клерка». Он пригодится не только только что созданной компании (конда ИП или ООО только зарегистрировали), но и действующей, чтобы учесть актуальные изменения.
В конструкторе по бухгалтерскому учету можно собирать по частям приказ, выбрать, что в него включить, что-то поменять и выбрать тот вариант, который подходит под вашу компанию.
То же самое и для налогового учета.
5. Расчет налога для УСН 6%
Для тех, кому лень. Функционал прост — подставляете данные и нажимаете кнопку «Рассчитать».
Кстати, если вы на удаленке берете клиентов на обслуживание, но понимаете, что не растете, у нас есть классный курс по бухаутсорсингу.
Вообще он подходит и для тех, кто только хочет начать свой путь работы на себя.
Вот темы, которые вы изучите вместе с преподавателями:
кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
как управлять своим временем и не задерживаться на работе.
Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.
Получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать сердца клиентов.
Научим находить клиентов, составлять договоры и вести переговоры
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