Как IT-компаниям получить налоговые льготы в 2023 году

Как попасть в государственный реестр ПО и не платить НДС? Почему вам могут отказать в льготах и какие условия нужно соблюсти, чтобы экономить налоги — обо все поговорим в статье.

Что это за госреестр ПО и что он дает

Реестр, где российские разработчики регистрируют свое программное обеспечение — только в этом случае компания сможет воспользоваться льготой и не платить НДС, а также начать участвовать в госзакупках и продавать свое ПО.

Если вы ИП — на вас льготы не распространяются, это касается только ООО на ОСН.

Освобождение от НДС для айтишников и ставка 0% — не одно и то же. ИТ-компания не сможет принять входящий НДС к вычету, если у нее нет НДС (при нулевой ставке это возможно).

В то же время компании — покупатели и заказчики IT-продуктов, применяющие общую систему, заинтересованы во входящем НДС. Отсутствие налога у продавца может затруднить сотрудничество.

Для компаний в реестре также есть льгота по налогу на прибыль. Ставка до 2024 года для IT-компаний в реестре ПО — 0%.

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Как попасть в госреестр, почему могут отказать

Вы должны соответствовать следующим условиям:

Более 50% компании принадлежит российским собственникам. Компания должна принадлежать россиянам или российским компаниям. Если у владельцев другое гражданство — вас не добавят в реестр.

Доступность. Ваше ПО должно работать без проблем во всей России (в том числе и в Крыму). Если это условие нарушается — вы не попадете в реестр.

Иностранная выручка. Нужно, чтобы ваша компания получала не больше 30% выручки от иностранцев за последний год. Если процент больше — вам не дадут льготы.

Операционные системы. Нужно, чтобы ПО работало на разных операционных системах (Windows, Аврора и пр.)

Помимо этого нужно, чтобы были определенные системы управления базами данных, серверы приложений — сильно в специфику углубляться не будем.

Главное, что нужно знать — вы должны соответствовать всем условиям, иначе вам не дадут льготы.

Какие неналоговые льготы дают аккредитованным IT компаниям

Мораторий на проверки. Из трудовых инспекций, СЭС, пожарного надзора, Роспотребнадзора, налоговой на 2023 и 2024 годы (Письмо ФНС от 24.03.2022 № СД-4-2/3586@).

Пониженные ставки по кредитам. Не выше 3% годовых IT-компаний. Срок — до 2025 года. Компаниям дадут от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей на проекты (Постановление Правительства РФ от 26.04.2022 № 754).

Будет проще нанять иностранцев. Льгота рассчитана на то, чтобы привлечь больше зарубежных специалистов. Чтобы получить ВНЖ, им не нужно будет оформлять патент.

Льготы в сфере госзакупок. Снижают сроки, упрощают бюрократию, меняют структуру закупок IT-решений.

С IT-компаниями разобрались. А вот как дела с НДС обстоят у других компаний? Как правильно делать вычет? Какие ошибки лучше не делать в декларациях по НДС? Какие есть льготы для других компаний?

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