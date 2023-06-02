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НДС

Что вы должны знать о «безопасном» вычете по НДС

Расскажем, как ФНС считает среднюю долю вычетов, как ее посчитать у себя в компании и как вас может спасти безопасный вычет.
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Что вы должны знать о «безопасном» вычете по НДС
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Как ФНС считает среднюю долю вычетов

Налоговики считают долю вычетов НДС как в целом по стране, так и в разрезе каждого региона. Для этого используют форму 1-НДС. Она утверждена приказом ФНС от 05.12.2016 № ММВ-7-1/667@.

Средняя доля вычетов по данным формы № 1-НДС рассчитывается по формуле:

Доля вычетов по региону = Все вычеты (графа 2 строки 2100 отчета 1-НДС) : Весь начисленный налог (графа 2 строки 1100 отчета 1-НДС) × 100%

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Как посчитать долю вычетов компании

Чтобы определить безопасную долю вычетов по НДС для компании, для начала ей нужно рассчитать собственный индивидуальный показатель. Для этого надо использовать формулу:

Доля вычетов по организации = все вычеты за квартал (строка 190 раздела 3 декларации по НДС) : Весь начисленный налог (строка 118 раздела 3 декларации по НДС) × 100%

В начисленную сумму налога включайте все суммы НДС, которые подлежат перечислению в бюджет:

  • с реализации;

  • восстановленный налог;

  • начисленный НДС с авансов;

  • НДС, уплаченный на таможне, и т. д.

Что касается сумм к возмещению, то если у компании есть операции с нулевой ставкой, учитывайте показатели из разделов 4–6 декларации по НДС.

Как сопоставлять данные

Теоретически, доля вычетов считается безопасной, если не превышает средний показатель по региону. Безопасные доли вычетов по НДС за квартал надо искать в справочнике налоговиков на их сайте.

Пример

Компания «Аквалюкс» в Москве реализует свою продукцию.

По итогам первого квартала 2023 года:

  • сумма начисленного НДС — 2 456 321 рубль;

  • сумма вычетов — 1 456 784 рубля.

Фактическая доля вычетов за первый квартал 2023 года:

1 456 784 : 2 456 321 × 100% = 59,31%.

Предположим, что средний показатель по краю по данным формы № 1-НДС — 74 процента. Тогда вычеты компании можно считать безопасными. Интереса у инспекции они не вызовут.

Что делать, если «не вписались» в уровень

Не нервничать. Указанный показатель – что-то вроде «средней температуры по больнице». Разумеется, организации не обязаны его соблюдать.

В первую очередь, сравнение показателей должно помочь налоговикам выявить потенциальные «жертвы» для углубленных проверок. Во вторую – припугнуть налогоплательщиков.

Если показатели компании выйдут за верхние рамки, то ее представителей могут вызвать в инспекцию для объяснений. Если вы уверены в ваших документах, сначала сами разберитесь, почему у вас сложился такой уровень вычетов. 

Например, это разовая акция. Потому что купили оборудование или большую партию ТМЦ. Или постоянный уровень, потому что готовая продукция облагается по ставке НДС в 10 процентов, а ТМЦ для производства покупаете по ставке 20 процентов. Такая ситуация обыденна для сельского хозяйства.

Разъясните ситуацию инспекторам, и покажите документы. Если они не увидят противоречий, то сами потеряют к вам интерес.

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Комментарии

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