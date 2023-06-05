Важное для бухгалтера: как нужно проводить учет выполненных работ в строительстве — пять шагов

Неправильный учет — корректировки, штрафы и потеря денег для компании. Какие пять шагов нужно предпринять, чтобы проблем было меньше, рассказываем в статье.

Шаг 1. Определитесь, что такое выполненные работы

Перед тем, как начать учет выполненных работ, определите, что это на вашем объекте. Обычно, это работы, которые выполнили на стройплощадки и готовы оплатить. Они включают в себя:

→ Земляные работы;

→ Строительство фундамента;

→ Монтаж каркаса здания;

→ Установка инженерных систем;

→ Внутренняя и внешняя отделка;

→ Прочие работы, связанные со строительством.

Посмотрите бесплатный урок из курса «Учет в строительстве» Узнаете все об учете капитальных вложений и как бухгалтерам с этим работать. Посмотреть бесплатно

Шаг 2. Оцените выполненные работы

Прежде чем начнете учитывать выполненные работы на объекте, определите их стоимость. Обычно, стоимость определяется на основе договора с заказчиком, сметы и первичных документов.

Учтите, что стоимость выполненных работ может быть разбита на этапы и учитываться по мере их выполнения.

Шаг 3. Учитывайте выполненные работы

Учет выполненных работ можете вести как автоматизированно через 1С, так и вручную. Важно учитывать все документы по выполненным работам: акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные. Также учитывайте следующие моменты:

номер и дату акта выполненных работ;

ФИО и контактные данные заказчика;

описание выполненных работ;

стоимость выполненных работ;

дату и сумму оплаты.

Шаг 4. Не забудьте про налоги

После того как проведете учет выполненных работ, заплатите НДС, укажите его в счете-фактуре.

Не забудьте про налог на прибыль.

Шаг 5. Проконтролируйте и проведите аудит выполненных работ

Важно контролировать правильность учета выполненных работ и проводить аудит, который позволит выявить ошибки и проблемы в учете.

Также следите за тем, вовремя ли заказчик платит за выполненные работы и нет ли задолженности с его стороны.

Чтобы вы не наделали ошибок, «Клерк» запустил курс по учету в строительстве.

В курсе вас ждут домашние задания, тесты и дополнительные материалы. Шпаргалки, чек-листы и полезные таблицы. Вы сможете использовать их сразу в работе.

Уроки с примерами, без воды — длительность 10-20 минут. Сможете пообщаться с преподавателями вживую, задать вопросы, получить обратную связь.

Получите по почте официальное удостоверение на 120 ак. часов.Внесем в госреестр Рособрнадзора.