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Учет в строительстве

Важное для бухгалтера: как нужно проводить учет выполненных работ в строительстве — пять шагов

Неправильный учет — корректировки, штрафы и потеря денег для компании. Какие пять шагов нужно предпринять, чтобы проблем было меньше, рассказываем в статье.
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Важное для бухгалтера: как нужно проводить учет выполненных работ в строительстве — пять шагов
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Шаг 1. Определитесь, что такое выполненные работы

Перед тем, как начать учет выполненных работ, определите, что это на вашем объекте. Обычно, это работы, которые выполнили на стройплощадки и готовы оплатить. Они включают в себя:

→ Земляные работы;

→ Строительство фундамента;

→ Монтаж каркаса здания;

→ Установка инженерных систем;

→ Внутренняя и внешняя отделка;

→ Прочие работы, связанные со строительством.

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Шаг 2. Оцените выполненные работы 

Прежде чем начнете учитывать выполненные работы на объекте, определите их стоимость. Обычно, стоимость определяется на основе договора с заказчиком, сметы и первичных документов. 

Учтите, что стоимость выполненных работ может быть разбита на этапы и учитываться по мере их выполнения.

Шаг 3. Учитывайте выполненные работы

Учет выполненных работ можете вести как автоматизированно через 1С, так и вручную. Важно учитывать все документы по выполненным работам: акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные. Также учитывайте следующие моменты:

  • номер и дату акта выполненных работ;

  • ФИО и контактные данные заказчика;

  • описание выполненных работ;

  • стоимость выполненных работ;

  • дату и сумму оплаты.

Шаг 4. Не забудьте про налоги

После того как проведете учет выполненных работ, заплатите НДС, укажите его в счете-фактуре. 

Не забудьте про налог на прибыль.

Шаг 5. Проконтролируйте и проведите аудит выполненных работ 

Важно контролировать правильность учета выполненных работ и проводить аудит, который позволит выявить ошибки и проблемы в учете. 

Также следите за тем, вовремя ли заказчик платит за выполненные работы и нет ли задолженности с его стороны.

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Комментарии

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