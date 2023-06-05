Важное для бухгалтера: как нужно проводить учет выполненных работ в строительстве — пять шагов

Шаг 1. Определитесь, что такое выполненные работы
Перед тем, как начать учет выполненных работ, определите, что это на вашем объекте. Обычно, это работы, которые выполнили на стройплощадки и готовы оплатить. Они включают в себя:
→ Земляные работы;
→ Строительство фундамента;
→ Монтаж каркаса здания;
→ Установка инженерных систем;
→ Внутренняя и внешняя отделка;
→ Прочие работы, связанные со строительством.
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Шаг 2. Оцените выполненные работы
Прежде чем начнете учитывать выполненные работы на объекте, определите их стоимость. Обычно, стоимость определяется на основе договора с заказчиком, сметы и первичных документов.
Учтите, что стоимость выполненных работ может быть разбита на этапы и учитываться по мере их выполнения.
Шаг 3. Учитывайте выполненные работы
Учет выполненных работ можете вести как автоматизированно через 1С, так и вручную. Важно учитывать все документы по выполненным работам: акты выполненных работ, счета-фактуры, накладные. Также учитывайте следующие моменты:
номер и дату акта выполненных работ;
ФИО и контактные данные заказчика;
описание выполненных работ;
стоимость выполненных работ;
дату и сумму оплаты.
Шаг 4. Не забудьте про налоги
После того как проведете учет выполненных работ, заплатите НДС, укажите его в счете-фактуре.
Не забудьте про налог на прибыль.
Шаг 5. Проконтролируйте и проведите аудит выполненных работ
Важно контролировать правильность учета выполненных работ и проводить аудит, который позволит выявить ошибки и проблемы в учете.
Также следите за тем, вовремя ли заказчик платит за выполненные работы и нет ли задолженности с его стороны.
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