Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
Логотип Клерк
Клерк
Маркетинг

Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.
57
Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Что такое интернет-маркетинг, как выстроить стратегию

Представим: вы продаете бухуслуги, у вас есть бухаутсорсинговая компания с сотрудниками. Но доходы не растут, клиентов не прибавляется. У вас есть бюджет, чтобы рекламировать и продвигать компанию в интернете. На что потратить больше денег? Что сработает эффективнее?

Для начала разберемся, какие есть варианты. Представим их в виде восьмиугольника:

инструменты интернет-маркетинга

Уже из этих инструментов можно вырабатывать стратегию.

А вот как проверять эффективность инструментов? Помогают исследования и гипотезы. Как их проводить — смотрите в бесплатном уроке.

Благодаря грамотной стратегии удается решать такие задачи бизнеса:

  • вывод на рынок новых продуктов и услуг,

  • рост узнаваемости бренда и лояльности к нему;

  • формирование положительной репутации;

  • системный рост продаж.

Какие пять шагов помогут улучшить ваши показатели

Шаг 1. Проанализируйте ситуацию

Нужно собрать всю необходимую для работы информацию. О нашем продукте, конкуренции, бизнес-целях, как продвигаться и прочее. 

Проанализируйте всю информацию, которую вы получите о своей компании. Сайт, соцсети, презентации, прайс-лист. Поймите, что нужно сделать, чтобы достигнуть большего. 

Например, заняться таргетированной рекламой, или отдать предпочтение контент-маркетингу и экспертным статьям на сайте про бухучет.

Шаг 2. Поставьте цели

Пропишите, какие задачи и цели нужно решить при помощи стратегии продвижения. Что важно для компании сейчас?

примеры постановки целей

Важно, чтобы маркетинговые цели были связаны с общими бизнес-целями компании. К каким финансовым показателям нужно прийти, как маркетинг в этом поможет? Оцифруйте ваши цели.

Если у вас еще нет опыта и вы не понимаете, какие показатели будут адекватны, то потом проверите гипотезы стратегии на практике. 

То есть когда запустите рекламные кампании и соберете статистику по ним, сможете оценить насколько достижимые цели и показатели вы поставили.

Главная задача при разработке стратегии – гибкость. У вас должны быть проработаны разные гипотезы, которые вы тестируете.

Если гипотеза не работает — пробуйте следующую. Скорость, с которой вы принимаете такие решения, влияет на эффективность маркетинга и рентабельность бизнеса.

Первые два этапа стратегии — важные блоки. С помощью них вы будете выстраивать дальнейший план действий.

Шаг 3. Проанализируйте конкурентов

Что нужно сделать при анализе конкурентов:

анализ конкурентов

О том, какими другими способами анализировать конкурентов рассказывают эксперты на курсе профпереподготовки «Интернет-маркетолог». Приходите — научим продвигать продукты бизнеса, удваивать прибыль за счет маркетинга и анализировать покупателей.

Шаг 4. Проанализируйте целевую аудиторию

Поймите вашего покупателя: что ему важно, почему он должен купить именно ваш продукт, как зацепить его внимание. 

Если вы поймете потребности вашей аудитории, вам будет проще продавать им свой продукт.

Устраивайте опросы, пишите о важном, прислушивайтесь к комментариям потенциальных покупателей. Тот же ЕНП — сможете запустить новый тариф, который поможет собственникам не беспокоиться об уплате налогов.

Шаг 5. Определите каналы продвижения

На основе анализа, выберите те инструменты, которые помогут достичь цели. Узнайте, какой путь проходит клиент до покупки продукта. 

К примеру директор компании не хочет нанимать штатного бухгалтера для сдачи деклараций и уплате взносов. Он ищет бухаутсорсинговую компанию через поиск, находит ваш сайт, смотрит отзывы, прайс. 

Так он поймет, можно ли вам доверять, довольны ли ваши клиенты и устраивает ли его цена.

Но это не все этапы, которые помогут выстроить эффективную стратегию.

Как приумножить свой доход с помощью маркетинга

Инструментов и способов добиться хороших результатов с помощью маркетинга гораздо больше. Мы открыли курс профпереподготовки «Интернет-маркетолог».

Он подойдет для финансовых директоров, маркетологов, собственников бизнеса, бухгалтеров.

Чему вы научитесь

  • выстраивать эффективную стратегию продвижения ваших услуг;

  • анализировать и понимать потенциальных клиентов;

  • создавать лендинги, которые приносят клиентов;

  • работать с различными видами рекламы: таргетированная, контекстная, 

  • уметь оптимизировать тексты под поисковые запросы (SEO).

Кто будет вас учить

авторы курса «интернет-маркетолог»

Получите красный диплом о профпереподготовке на 256 ак. часов, внесем в ФИС ФРДО.

Научитесь интернет-маркетингу за два месяца

Удвойте доходы компании за счет рекламы в интернете и грамотного продвижения. Получите красный диплом и актуальные знания об интернет-маркетинге

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

44937 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
    DocDeti_DocMed_DocDent
    Отпуска

    «Сюрпризы» лета. 5 ненужных вещей при кишечной инфекции

    Кишечные инфекции — летняя опасность! Именно с наступлением этого прекрасного времени года растет число кишечных инфекций. Расскажем, что делать не надо, если подцепили вирус.

    «Сюрпризы» лета. 5 ненужных вещей при кишечной инфекции
    36
    Логотип Бизнес легко
    Бизнес легко
    Индивидуальный предприниматель

    Как уменьшить налог на страховые взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. в 2023 году

    ИП на УСН и ПСН имеют право уменьшить налог на страховые взносы, в том числе уплаченные с дохода свыше 300 тыс. руб. Но в текущем году порядок уменьшения претерпел существенные изменения. Разберем подробнее, как в 2023 году происходит уменьшение налога на страховые взносы и есть ли нюансы для взносов с дохода свыше 300 тыс. руб.

    Как уменьшить налог на страховые взносы с дохода свыше 300 тыс. руб. в 2023 году
    201
    Логотип Клерк
    Клерк
    Маркетинг

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

    Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.

    Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция
    57
    Логотип Елена Лучинина
    Елена Лучинина
    Товарный знак

    Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте

    Как обезопасить свой бизнес в интернете и не получить штраф, если ваш домен совпадает с чужим товарным знаком?

    Регистрируем домен как товарный знак. Особенности регистрации доменного имени в Роспатенте
    21
    Логотип Консоль.Про
    Консоль.Про
    Отчетность

    Какие отчеты заказчик должен сдавать по исполнителям: физлицам, самозанятым и ИП

    Физические лица могут быть самозанятыми, иметь статус ИП или не иметь никакого статуса. Со всеми бизнес сотрудничает по договорам гражданско-правового характера. Рассказываем, как отчитываться перед налоговой.

    Какие отчеты заказчик должен сдавать по исполнителям: физлицам, самозанятым и ИП
    1
    119
    Логотип Александр Малютин
    Александр Малютин
    Субсидиарная ответственность

    Антикризисный план, защищающий от субсидиарной ответственности при банкротстве. Ключевые примеры и рекомендации

    При разрешении вопроса о наличие оснований для привлечения руководителя должника к субсидиарной ответственности, суду может быть необходимо установить имелся ли у руководителя план выхода из кризисной ситуации. Форма, содержание плана, а также какие-либо иные характеристики отсутствуют в действующем законодательстве. Разберем примеры.

    Антикризисный план, защищающий от субсидиарной ответственности при банкротстве. Ключевые примеры и рекомендации
    38
    Логотип nlukina
    nlukina
    Взносы на травматизм

    Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР

    Напоминаем, что оплачивать суммы по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за май нужно в Социальный фонд России на его реквизиты.

    Платежка на травматизм. Перечислять взносы на травматизм за май надо по реквизитам СФР
    14
    358
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Обзор законопроектов

    Досрочная пенсия для многодетных отцов, индексация пенсий в обзоре пенсионного права

    Рассмотрим законодательные инициативы, затрагивающие права пенсионеров, внесенные на рассмотрение в мае 2023 года.

    58
    Логотип nlukina
    nlukina

    Компании до 10 человек, смогут подавать уведомления о налогах через ЛК при помощи НЭП

    Власти планируют упростить правила подачи уведомлений об исчисленных налогах. Маленьким компаниям разрешать сдавать их в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика в виде документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью (НЭП).

    Компании до 10 человек, смогут подавать уведомления о налогах через ЛК при помощи НЭП
    41
    Читать еще