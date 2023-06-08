Что делать бухгалтеру на аутсорсе, чтобы заработать больше 150 тысяч — пошаговая инструкция

Рассказываем, как с помощью рекламы в интернете продвинуть свое дело и повысить доходы. Узнаете пять шагов, которые помогут подняться в бухгалтерском аутсорсинге.

Что такое интернет-маркетинг, как выстроить стратегию

Представим: вы продаете бухуслуги, у вас есть бухаутсорсинговая компания с сотрудниками. Но доходы не растут, клиентов не прибавляется. У вас есть бюджет, чтобы рекламировать и продвигать компанию в интернете. На что потратить больше денег? Что сработает эффективнее?

Для начала разберемся, какие есть варианты. Представим их в виде восьмиугольника:

инструменты интернет-маркетинга

Уже из этих инструментов можно вырабатывать стратегию.

А вот как проверять эффективность инструментов? Помогают исследования и гипотезы. Как их проводить — смотрите в бесплатном уроке.

Благодаря грамотной стратегии удается решать такие задачи бизнеса:

вывод на рынок новых продуктов и услуг,

рост узнаваемости бренда и лояльности к нему;

формирование положительной репутации;

системный рост продаж.

Какие пять шагов помогут улучшить ваши показатели

Шаг 1. Проанализируйте ситуацию

Нужно собрать всю необходимую для работы информацию. О нашем продукте, конкуренции, бизнес-целях, как продвигаться и прочее.

Проанализируйте всю информацию, которую вы получите о своей компании. Сайт, соцсети, презентации, прайс-лист. Поймите, что нужно сделать, чтобы достигнуть большего.

Например, заняться таргетированной рекламой, или отдать предпочтение контент-маркетингу и экспертным статьям на сайте про бухучет.

Шаг 2. Поставьте цели

Пропишите, какие задачи и цели нужно решить при помощи стратегии продвижения. Что важно для компании сейчас?

примеры постановки целей

Важно, чтобы маркетинговые цели были связаны с общими бизнес-целями компании. К каким финансовым показателям нужно прийти, как маркетинг в этом поможет? Оцифруйте ваши цели.

Если у вас еще нет опыта и вы не понимаете, какие показатели будут адекватны, то потом проверите гипотезы стратегии на практике.

То есть когда запустите рекламные кампании и соберете статистику по ним, сможете оценить насколько достижимые цели и показатели вы поставили.

Главная задача при разработке стратегии – гибкость. У вас должны быть проработаны разные гипотезы, которые вы тестируете.

Если гипотеза не работает — пробуйте следующую. Скорость, с которой вы принимаете такие решения, влияет на эффективность маркетинга и рентабельность бизнеса.

Первые два этапа стратегии — важные блоки. С помощью них вы будете выстраивать дальнейший план действий.

Шаг 3. Проанализируйте конкурентов

Что нужно сделать при анализе конкурентов:

анализ конкурентов

О том, какими другими способами анализировать конкурентов рассказывают эксперты на курсе профпереподготовки «Интернет-маркетолог». Приходите — научим продвигать продукты бизнеса, удваивать прибыль за счет маркетинга и анализировать покупателей.

Шаг 4. Проанализируйте целевую аудиторию

Поймите вашего покупателя: что ему важно, почему он должен купить именно ваш продукт, как зацепить его внимание.

Если вы поймете потребности вашей аудитории, вам будет проще продавать им свой продукт.

Устраивайте опросы, пишите о важном, прислушивайтесь к комментариям потенциальных покупателей. Тот же ЕНП — сможете запустить новый тариф, который поможет собственникам не беспокоиться об уплате налогов.

Шаг 5. Определите каналы продвижения

На основе анализа, выберите те инструменты, которые помогут достичь цели. Узнайте, какой путь проходит клиент до покупки продукта.

К примеру директор компании не хочет нанимать штатного бухгалтера для сдачи деклараций и уплате взносов. Он ищет бухаутсорсинговую компанию через поиск, находит ваш сайт, смотрит отзывы, прайс.

Так он поймет, можно ли вам доверять, довольны ли ваши клиенты и устраивает ли его цена.

Но это не все этапы, которые помогут выстроить эффективную стратегию.

Как приумножить свой доход с помощью маркетинга

Инструментов и способов добиться хороших результатов с помощью маркетинга гораздо больше. Мы открыли курс профпереподготовки «Интернет-маркетолог».

Он подойдет для финансовых директоров, маркетологов, собственников бизнеса, бухгалтеров.

Чему вы научитесь

выстраивать эффективную стратегию продвижения ваших услуг;

анализировать и понимать потенциальных клиентов;

создавать лендинги, которые приносят клиентов;

работать с различными видами рекламы: таргетированная, контекстная,

уметь оптимизировать тексты под поисковые запросы (SEO).

Кто будет вас учить

авторы курса «интернет-маркетолог»

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