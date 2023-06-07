Как считать зарплату сотрудникам по новым правилам 2023 года и не накосячить

Разберемся, какие изменения были в 2023 году в части зарплаты. Как считать оклад, аванс, зарплатные налоги и причем тут ЕНП.

Коротко об изменениях

Главная загвоздка в этом году была с расчетами НДФЛ. п.2 ст.223 НК отменили и теперь последний день месяца не считается датой, когда получен доход. В итоге:

Дата, когда сотрудник получает зарплату, определяется в общем порядке: в момент, когда вы выдали ему деньги или перевели на карту. Каждая выплата — это доход того месяца, в котором сотрудник получил деньги. НДФЛ исчисляется при каждой выплате. А именно: при выдаче аванса и зарплаты за вторую часть месяца.

НДФЛ и страховые взносы не нужно перечислять на отдельные КБК. С 2023 года почти все налоги и взносы собираются на едином налоговом счете.

Еще важно вносить персданные сотрудников через 1С. Подробнее о том, как это делать разобрали в бесплатном уроке.

И еще немного о зарплатных налогах

Во-первых, появился новый отчет ЕФС-1 один из его разделов заменил 4-ФСС, другие сдаются по необходимости (например, при приеме или увольнении работника).

Во-вторых, теперь ежемесячно нужно сдавать персонифицированные сведения, в которых указывается сумма дохода по каждому сотруднику.

В-третьих, новые сроки отчетности по зарплате, физлицам — 25 число, а срок уплаты НДФЛ и взносов — 28.

Как считаем зарплату и аванс в 2023 году

Чтобы было понятнее, давайте на примере. Нам нужно посчитать зарплату за июнь 2023 года.

→ Оклад работника — 20 000 ₽.

→ Премия за выполнение плана — 5% от выручки.

В трудовом договоре 20 числа выдается аванс в виде части оклада за фактически отработанное время. 5 числа следующего месяца выдается вторая половина оклада и премия по итогам работы за месяц.

В июне выручка продаж менеджера — 550 тысяч. Сначала бухгалтер рассчитывает аванс за июнь. Всего в июне 21 рабочий день. К 15 числу менеджер отработал 10 рабочих дней.

Аванс: 20 000 ₽ : 21 дн. * 10 дн. = 9 523,81 ₽.

Из аванса при выплате нужно удержать НДФЛ. Оставшуюся сумму перечисляем на банковскую карту сотрудника.

9 523,81 * 13% = 1 238 ₽ НДФЛ

9 523,81 — 1238 = 8 285,81 ₽ — сумма к перечислению

30 июня делаем расчет:

→ Оклад за июнь дней: 20 000 ₽.

→ Премия 5% от выручки с продаж: 550 000 ₽ * 5% = 27 500 ₽.

→ Итого за месяц: 20 000 ₽ + 27 500 ₽ = 47 500 ₽.

→ НДФЛ: 47 500 ₽ * 13% = 6 175 ₽.

1238 рублей мы уже удержали при выплате аванса, остается удержать — 4 937 ₽.

Всего сотруднику положено к выплате за месяц: 47 500 ₽ – 6 175 ₽ = 41 325 ₽. Из них он уже получил 9 523,81 ₽ авансом. 5 октября бухгалтер перечислит работнику 31 801,19 ₽.

А что делать с удержаниями, отпускными и больничными

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