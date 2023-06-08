Бухгалтерам: рассказываем, как работать с НДС по авансовым платежам

Какие авансы облагаются НДС
Объект обложения НДС — операции по реализации услуг, работ или товаров на территории России. Организация, которая получила предоплату в любом размере, должна начислить НДС на полученную сумму.
Нужно помнить, что обложению НДС подлежат не все авансы.
НДС не облагаются:
авансы, внесенные под операции, для которых обложение НДС законодательно не предусмотрено;
экспортные операции, международные перевозки и прочие операции, облагаемые по нулевой ставке;
операции, не облагаемые НДС: страховые, банковские, медицинские услуги и др.;
по реализации услуг, товаров, выполнении работ за пределами России.
Также НДС по авансу не нужно платить с тех работ или услуг, для которых производственный цикл изготовления продолжается дольше шести месяцев.
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Какими проводками оформить полученный аванс
Чтобы учесть полученный аванс и НДС.
Дт 51«Расчетный счет» — Кт 62, с/сч «Авансы полученные»: зачислен аванс заказчика;
Дт 76, с/сч «НДС по авансам и предоплатам» — Кт 68, с/сч «Расчеты по НДС»: определен НДС от стоимости полученного аванса.
При перечислении НДС в бюджет:
Дт 68, с/сч «Расчеты по НДС» — Кт 51 «Расчетный счет»: уплата НДС бюджету.
Какими проводками оформить выданный аванс
Дт 60, с/сч «Авансы выданные» — Кт 51: перечисление предоплаты поставщику;
Дт 68, с/сч «Расчеты по НДС» — Кт 76, с/сч «НДС с авансов выданных»:
Дт 10 — Кт 60, с/сч «Расчеты по полученным материалам»: получение и оприходование материалов без учета НДС;
Дт 19 с/сч «НДС по приобретенным ценностям» — Кт 60 с/сч «Расчеты по полученным авансам»: – учтен входящий НДС
Дт 60, с/сч «Расчеты по полученным материалам» — Кт 60, с/сч «Авансы выданные»: — погашение выданного ранее аванса;
Дт 76, с/сч «НДС с авансов выданных» — Кт 68, с/сч «Расчеты по НДС»: – погашена сумма НДС, принятого к вычету ранее с внесенного аванса;
Дт 68, с/сч: «Расчеты по НДС» — Кт 19: «НДС по приобретённым ценностям»: – принят НДС по счету-фактуре с поступивших материалов — к возмещению.
Покупатель может восстановить НДС и при условии расторжения договора, если поставщик возвратит аванс, в сумме которого НДС раньше принимался к вычету.
Как рассчитать неденежный аванс по НДС
НДС следует платить с аванса, даже если он получен в неденежной форме (абз. 2 п. 17 Правил ведения книги продаж, утвержденных постановлением № 1137).
В ст. 105.3 НК для налогообложения используется цена товаров, работ или услуг, которая указана в договоре. То есть при получении предоплаты в неденежной форме в налоговую базу следует включать лишь ту стоимость ценных бумаг, имущества или товара, которая отражена в соглашении.
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