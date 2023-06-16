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УСН

Главные ошибки на УСН, которые совершают бухгалтеры в этом году

Рассказываем об уменьшении налога на фиксированные страховые взносы с учетом ЕНП, неучтенных доходах и других ошибках. Смотрим и запоминаем, как делать не нужно.
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Главные ошибки на УСН, которые совершают бухгалтеры в этом году
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

1. Ошибаются с уменьшением налога на страховые взносы

Сумму УСН за 2022 год можно уменьшить на величину фиксированных страховых взносов, фактически уплаченных в этот период. Но многие забывают о том, что сейчас многое изменилось с вводом ЕНП.

Взносы в 2023 году, учитываются на Едином налоговом платеже. Налог на всю сумму уменьшаете, если вы ИП без сотрудников. Если работники есть, то уменьшаете на 50% исчисленного налога. 

Вы можете фактически уплатить взносы в 2023 году на КБК ЕНП (хоть поквартально, хоть разово одной суммой), но уменьшить на них налог по УСН вы сможете в том периоде, на который приходится срок их уплаты по НК.

Об этом многие либо не знают, либо забывают.

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2. Забывают о неучтенных доходах

Доходы на вашем объекте попадают в налоговую базу, но есть те, которые проходят мимо, например займы, задаток.

К доходам, которые нужно учитывать относятся:

  • доход от безвозмездного использования имущества;

  • доход, который получили на УСН, но он относится к деятельности на ПСН;

  • доход от взаиморасчета;

  • доход, который простили налогоплательщику на УСН.

3. Нарушают правила смены объекта налогообложения

Если вы выбрали один из двух объектов на УСН, то его нельзя сменить в течение года.

Среди ошибок встречаются ситуации, когда предприниматели:

  • регистрируют у налоговиков факт того, что деятельность прекращают, и повторно становятся на учет, но с другим объектом;

  • указывают в декларации объект, который отличается от того, что в уведомлении.

Не всегда понятно, умышленно ли это сделали или нет. Если да — налоговики признают факт перерегистрации незаконной.

Как избежать ошибок на УСН 

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  • составлять все виды документов, нужных в работе компании на УСН;

  • вести бухгалтерский учет по новым ФСБУ;

  • грамотно отвечать на требования налоговиков;

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Комментарии

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    УСН

    Главные ошибки на УСН, которые совершают бухгалтеры в этом году

    Рассказываем об уменьшении налога на фиксированные страховые взносы с учетом ЕНП, неучтенных доходах и других ошибках. Смотрим и запоминаем, как делать не нужно.

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