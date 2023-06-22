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НДС

Как ChatGPT предлагает оптимизировать НДС. Пять советов от нейросети

Мы провели эксперимент и спросили ChatGPT о пяти способах, как оптимизировать НДС, а потом попросили рассказать о схемах подробнее. Что из этого вышло — читайте в статье.
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Как ChatGPT предлагает оптимизировать НДС. Пять советов от нейросети
Иллюстрация: Fusion Brain AI

Что нам сказал ChatGPT про оптимизацию НДС

Мы отправили стандартный запрос «Дай бухгалтерам 5 способов оптимизировать НДС».

Поначалу искусственный интеллект выдал нам довольно краткую и лаконичную информацию.

Ответ ChatGPT:

Конечно, вот 5 способов оптимизации НДС, которые могут помочь бухгалтерам:

1. Использование возможностей налогового кодекса: налоговый кодекс предусматривает ряд способов оптимизации НДС, таких как возможность уменьшения налоговой базы за счет участия в государственных программах, применения специальных режимов налогообложения и т.д.

2. Оптимизация сроков оплаты: можно сократить сроки оплаты поставок товаров и услуг, чтобы снизить сумму НДС, который нужно уплатить.

3. Увеличение доли расходов на необлагаемые НДС товары и услуги: если компания использует много необлагаемых НДС товаров и услуг, то она может уменьшить сумму НДС, подлежащую уплате.

4. Выбор оптимального режима налогообложения: бухгалтер может выбрать наиболее выгодный режим налогообложения, который позволит снизить сумму НДС.

5. Контроль за соблюдением сроков предъявления НДС: бухгалтер должен следить за своевременным предъявлением НДС к получателям товаров и услуг, чтобы избежать штрафов и убытков.

Но мы хотели в этом эксперименте конкретики и истины, поэтому попросили рассказать о схемах подробнее. Примечательно, что он добавил абсолютно другие схемы, включил туда льготные программы, переход на УСН и другие.

Что ChatGPT думает про схемы оптимизации НДС

Как видим, ChatGPT предлагает весьма законные методы, но ошибается в части лимитов по УСН. Мы попросили его рассказать больше про схему поставок. Вот, что он ответил:

Ответ ChatGPT:

Оптимизация схемы поставок - это комплекс мер, направленных на снижение налоговой нагрузки при закупке товаров или услуг. Её можно применять в различных ситуациях, например, при заключении контрактов на поставку материалов, оборудования и т.д.

Одним из способов оптимизации схемы поставок является использование схемы "комиссия". При такой схеме закупщик не покупает товар напрямую у поставщика, а заключает договор с посредником (комиссионером), который затем приобретает товар у поставщика и перепродает его закупщику. При этом комиссионер уплачивает НДС на сумму маржи, а закупщик получает товар без учета НДС на сумму, равную стоимости товара плюс маржа комиссионера. Таким образом, закупщик может получить товар по более низкой цене, так как сумма НДС, уплачиваемая на маржу комиссионера, меньше, чем при прямой покупке у поставщика.

Еще одной схемой оптимизации является использование схемы "агент". При этой схеме закупщик не покупает товар напрямую у поставщика, а заключает договор с агентом, который затем заключает договор с поставщиком. При этом агент получает комиссионные за свои услуги, а закупщик получает товар без учета НДС на сумму, равную стоимости товара плюс комиссионные агента. Однако при использовании этой схемы необходимо учитывать, что агент должен иметь право на возврат НДС, уплаченного при покупке товаров, чтобы избежать двойного налогообложения.

Также можно использовать услуги транспортной компании, которая имеет право на возврат НДС, вместо покупки транспорта. При этом транспортная компания выступает в качестве посредника, который приобретает транспортное средство у производителя без уплаты НДС и затем сдаёт его в аренду закупщику, включая в стоимость аренды сумму НДС, уплаченного на приобретение транспорта. Таким образом, закупщик получает транспортное средство по более низкой цене, так как сумма НДС, уплачиваемая на аренду, меньше, чем при покупке транспорта.

Однако следует учитывать, что использование оптимизации схемы поставок должно быть осуществлено в рамках законодательства и не противоречить нормам налогового законодательства.

Можно ли доверять искусственному интеллекту вопросы налогов и их экономии

Искусственный интеллект не учитывает контекст ситуаций, поэтому мы бы в целом не рекомендовали обращаться к нему за подобными советами. Всегда проверяйте законность того или иного метода.

Не доверяйте слепо чат-боту, он часто ошибается в фактах — их нужно постоянно перепроверять, чтобы потом не попасть впросак.

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А вы как считаете, справился ли с задачей ChatGPT? Пишите свое мнение в комментариях, давайте обсуждать вместе.

Клерк

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Комментарии

2
  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    мне, с завидным постоянством, звонят какие то люди и предлагают услуги по оптимизации НДС.... и сейчас меня начали терзать смутные сомнения ....😂😂😂😂

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 16 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    коряво написано (про 5 способов оптимизации НДС). В действительности практически нет способов оптимизировать НДС, в отношении этого налога, ФНС-шники можно сказать, добились совершенства. А если есть маленькие лазейки оптимизации, то это высокорисковые или сложно выполнимые.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
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