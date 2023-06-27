Как ИП перейти на УСН в 2023 году: пошаговый гайд

Кратко пройдемся по преимуществам упрощенки, как на нее перейти и какие нюансы стоит учитывать, чтобы не попасть впросак.

Особенности УСН для ИП

Возьмем в пример Иванова Ивана Ивановича. Он ведет маленький бизнес и продает сантехнику. На ОСНО. У Ивана работают сотрудники, бухгалтер. Из налогов платится:

НДФЛ 13% (если доход больше 5 миллионов, то 15%);

НДС по ставке 20%;

налог на имущество физлиц.

Но Иван понимает, что вести бизнес на ОСНО тяжело. Высокая налоговая нагрузка, постоянные запросы со стороны ФНС и большой контроль за расходами. Нужно собирать пакеты документов, следить за своевременным получение счетов-фактур.

Иван решает перейти на УСН. Вот какие два объекта налогообложения у него есть:

«Доходы» — налог 6% «Доходы минус расходы» — налог 15%

Особенность упрощенной системы налогообложения еще в том, что сдается одна годовая декларация. Бухгалтерия счастлива, руководитель — тоже. Начинаем переходить на УСН.

А пока еще узнайте, кто может переходить на УСН и при каких условиях — посмотрите бесплатный урок.

Пошаговая инструкция: как перейти ИП на УСН

Разберемся, как за три шага перевести бизнес на упрощенную систему налогообложения.

1. Подайте уведомление в ФНС

Сделать это нужно либо до 31 декабря текущего года, либо в течение 30 дней с момента госрегистрации. В уведомлении по форме 26.2-1 укажите:

объект налогообложения, который хотите применять;

остаточную стоимость основных фондов, рассчитайте ее на 1 октября (Письмо ФНС № СД-3-3/7457@ от 19.10.2018)

общую сумму доходов за 9 месяцев.

2. Не накосячьте в переходном периоде

Накосячить бухгалтеру в этот момент легко. Если вы меняете систему налогообложения, то придется восстанавливать НДС, который предъявили к вычету по ОС и остаткам МПЗ.

Делайте все внимательно и перепроверяйте несколько раз — иначе потом вас ждут бессонные ночи.

3. Дождитесь подтверждения из ФНС

Налоговики документально не подтверждают переход на УСН — они ставят штамп на уведомлении (или же протокол, квитанция). Сохраните обязательно эти документы в электронном виде.



Также вся информация должна быть в личном кабинете ИП на сайте ФНС.

Если хотите запрячь налоговиков и быть уверенными, что все в порядке, запросите информационное письмо по форме 26.2-7. Этот документ подтвердит, что вы подавали уведомление о переходе и сдаете декларации по УСН.

Спецрежим УСН не зря называется упрощенкой. Но в нем куча нюансов, о которых лучше узнать, чтобы не нарваться на штрафы и вести бухучет правильно.

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