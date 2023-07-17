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Сколько уведомлений по НДФЛ подавать в июле: помогаем разобраться

Бухгалтеры запутались в нововведениях по НДФЛ: что уже приняли, а что еще нет.
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Сколько уведомлений по НДФЛ подавать в июле: помогаем разобраться
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сколько уведомлений нужно сдать

Нормы о двух уведомлениях в месяц по НДФЛ в НК РФ пока нет!

Поэтому бухгалтеры в июле должны сдать одно уведомление – до 25.07.2023.

В этом уведомлении будет НДФЛ, удержанный в период с 23.06.2023 по 22.07.2023.

Что должно измениться?

Объясняем: приняли норму о первоочередном списании НДФЛ с ЕНС и досрочном резервировании НДФЛ по уведомлению.

Норма про два уведомления содержится в законопроекте № 369931-8.

Этот проект предусматривает два уведомления:

1) добровольное – до 12 числа с НДФЛ, удержанным с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;

2) обязательное – до 25 числа с НДФЛ, удержанным с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.

19 июля запланировано второе чтение этого проекта.

Как включить налог в 6-НДФЛ за полугодие

Также до 25 июля бухгалтерам надо сдать 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.

Но НДФЛ, отраженный в уведомлении до 25.07 не войдет в раздел 1 этого расчета. Он будет отражен в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев.

Поэтому надо обязательно сдать уведомление на НДФЛ до 25.07.

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Комментарии

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