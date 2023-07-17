Сколько уведомлений по НДФЛ подавать в июле: помогаем разобраться

Сколько уведомлений нужно сдать
Нормы о двух уведомлениях в месяц по НДФЛ в НК РФ пока нет!
Поэтому бухгалтеры в июле должны сдать одно уведомление – до 25.07.2023.
В этом уведомлении будет НДФЛ, удержанный в период с 23.06.2023 по 22.07.2023.
Что должно измениться?
Объясняем: приняли норму о первоочередном списании НДФЛ с ЕНС и досрочном резервировании НДФЛ по уведомлению.
Норма про два уведомления содержится в законопроекте № 369931-8.
Этот проект предусматривает два уведомления:
1) добровольное – до 12 числа с НДФЛ, удержанным с 23 числа прошлого месяца по 9 число текущего месяца;
2) обязательное – до 25 числа с НДФЛ, удержанным с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего месяца.
19 июля запланировано второе чтение этого проекта.
Как включить налог в 6-НДФЛ за полугодие
Также до 25 июля бухгалтерам надо сдать 6-НДФЛ за полугодие 2023 года.
Но НДФЛ, отраженный в уведомлении до 25.07 не войдет в раздел 1 этого расчета. Он будет отражен в расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев.
Поэтому надо обязательно сдать уведомление на НДФЛ до 25.07.
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