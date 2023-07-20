Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Как бухгалтеру построить простой управленческий учет в 1С, чтобы оставалось время на чай: лайфхак
Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Как бухгалтеру построить простой управленческий учет в 1С, чтобы оставалось время на чай: лайфхак

Оказывается даже в самой обычной версии программы 1С:Бухгалтерия можно вести управленку. Например, составить платежный календарь, проанализировать дебиторку и оборачиваемость товара.
36
Как бухгалтеру построить простой управленческий учет в 1С, чтобы оставалось время на чай: лайфхак
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Бухгалтер, услышав про управленческий учет, часто недовольно морщится — тут и налогового с бухгалтерским с лихвой хватает. Но рынок диктует новые условия. Например, мы заметили, что в вакансиях на «Клерке» стали часто появляться запросы на знание управленки:

Курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» один из самых первых, которые запустил наш Центр обучения, и самый популярный. Наверное, потому что бухгалтеры понимают, что профессия трансформируется.

Приоткроем завесу тайны:

В 1С есть специальный блок Руководителю. Бухгалтеры, как правило, в него даже не заглядывают, тем более не пользуется директор, ведь он не работает с программой. Но он будет точно полезен небольшой компании или ИП. В нем бухгалтер даже может формировать основные, необходимые руководителю отчеты.

Например, можно не просто посмотреть дебиторку, а еще и отфильтровать ее по длительности просрочки, составить платежный календарь — убедиться, что хватит денег и на зарплату, и на налоги.

Если вам хочется развиваться в профессии — приходите на курс, вы можете прямо сейчас бесплатно посмотреть пробный урок и решить, насколько вам интересна эта тема.

источник: клерк.ру

Уроки построены на практике: в них больше 30 таблиц и инструкций по управленке, 5 тестов и домашние задания, чтобы вы отработали навыки.

Обучаетесь один месяц, общаетесь в закрытом чате с кураторами. Появляются вопросы — задаете их на встрече с преподавателями.

Получите официальное удостоверение на 140 ак. часов, внесем его в ФИС ФРДО. Оригинал отправим вам по почте.

Приходите учиться в «Клерк»

Изучите курс «Клерка» по управленческому учету. Поможем найти работу, улучшим резюме, дадим практические навыки и обратную связь от преподавателей

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

46551 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Маркетплейсы

    Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

    Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников предложил маркетплейсам доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО.

    Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО
    6
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект

    Собственникам квартир хотят дать право на запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и кафе, которые работают на первых этажах жилых зданий.

    Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект
    13
    Логотип Qugo
    Qugo
    Больничные

    Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж

    Начиная с 2023 года исполнители по договорам ГПХ признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. А это значит, что за них теперь нужно платить страховые взносы на ВНиМ. Разберемся, как рассчитывается больничный для внештатного специалиста и что входит в его страховой стаж.

    Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж
    48
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Интернет и IT

    Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний

    Может ли один юрист успеть за 2 часа принять участие в разных судах, расположенных на расстоянии 1 583 километров друг от друга? Физически успеть невозможно.

    Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний
    15
    Логотип Калуга Астрал
    Калуга Астрал
    Ведение бизнеса

    API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

    API (Application Programming Interface) или программный интерфейс приложения — это механизм, благодаря которому можно передавать информацию от одного проекта другому. По сути благодаря API вы можете соединить разные интерфейсы программ между собой, тем самым упростив процессы и работу.

    API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно
    43
    Логотип Projecto
    Projecto
    Ведение бизнеса

    Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

    Современные руководители пользуются различными технологиями, сервисами, инструментами, но условно их можно разделить на две категории. Во-первых, это методологии, которые уже были испробованы и доработаны в других компаниях. Во-вторых, это софт, приложения и другие продукты для автоматизации различных процессов.

    Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы
    22
    Логотип molyanov
    molyanov

    Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих

    Показываю на реальных примерах, как с помощью лестницы Ханта делать контент-маркетинг, который будет работать одновременно по всей воронке — и приводить тех, кто только начинает думать в сторону вашего продукта, и «закрывать» тех, кто уже почти готов.

    Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих
    33
    Логотип Соппа Кирилл
    Соппа Кирилл
    УК РФ

    Главный бухгалтер воровала деньги и искажала отчеты, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил!

    Есть мнение, что люди делятся на три группы. 5% не украдут никогда. 5% украдут всегда. 90% по обстоятельствам. И дырявый учет вполне может быть таким обстоятельством. Как это происходит?

    79
    Логотип Иван Шестак
    Иван Шестак
    Автоматизация учета

    Инструкция по внедрению: пошаговый план автоматизации процессов. От идеи до организации работы

    Сейчас в бизнесе происходит информационная глобализация. Данные появляются очень быстро, и человек не всегда может качественно и оперативно превратить их в информацию — а именно на основе информации сформировать бизнес-решения. С этой задачей помогает автоматизация. Из статьи вы узнаете, когда пора внедрять автоматизацию, и как к ней подготовиться.

    Инструкция по внедрению: пошаговый план автоматизации процессов. От идеи до организации работы
    21
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    Социальные пособия

    Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 2

    Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие. В общем случае средний заработок исчисляется органами службы занятости населения (СЗН). Но в определенных случаях исчисление среднего заработка возложено на работодателя.

    119
    Читать еще