Как бухгалтеру построить простой управленческий учет в 1С, чтобы оставалось время на чай: лайфхак

Оказывается даже в самой обычной версии программы 1С:Бухгалтерия можно вести управленку. Например, составить платежный календарь, проанализировать дебиторку и оборачиваемость товара.

Бухгалтер, услышав про управленческий учет, часто недовольно морщится — тут и налогового с бухгалтерским с лихвой хватает. Но рынок диктует новые условия. Например, мы заметили, что в вакансиях на «Клерке» стали часто появляться запросы на знание управленки:

Курс «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» один из самых первых, которые запустил наш Центр обучения, и самый популярный. Наверное, потому что бухгалтеры понимают, что профессия трансформируется.

Приоткроем завесу тайны:

В 1С есть специальный блок Руководителю. Бухгалтеры, как правило, в него даже не заглядывают, тем более не пользуется директор, ведь он не работает с программой. Но он будет точно полезен небольшой компании или ИП. В нем бухгалтер даже может формировать основные, необходимые руководителю отчеты.

Например, можно не просто посмотреть дебиторку, а еще и отфильтровать ее по длительности просрочки, составить платежный календарь — убедиться, что хватит денег и на зарплату, и на налоги.

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источник: клерк.ру

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