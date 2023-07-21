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Работа в бухаутсорсинге

Приходят в компанию, а уходят от руководителя. Бухгалтеры сталкиваются с жестким отношением на работе

Что улыбаешься, у тебя работы мало? Слышали когда-нибудь подобное от начальника? Для тех, кто сейчас мысленно посылает своего начальника-самодура далеко и надолго, но по какой-то причине продолжает терпеть абьюз или же мечтает открыть собственное дело, но не знает с чего начать — мы подготовили полезные советы.
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Приходят в компанию, а уходят от руководителя. Бухгалтеры сталкиваются с жестким отношением на работе
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В исследовании, проведенном hh эксперты выяснили, что  68% респондентов когда-либо сталкивались с жестким отношением на работе по отношению к себе со стороны начальства или коллег.

«Враждебный» руководитель практически всегда приносит своей компании вред: лучшие сотрудники уходят, остальные — работают хуже, чем могли бы.

Если руководитель в деловой коммуникации выбирает токсичную манипуляцию — переходы на личность, импульсивные выпады, — это говорит о его слаборазвитом эмоциональном интеллекте. Безусловно, для сотрудников такая ситуация будет некомфортной. В конечном такая обстановка приведет не только к ухудшению атмосферы в коллективе — пострадает самооценка и эффективность работы подчиненных, — но и к выгоранию сотрудников из-за постоянного эмоционального напряжения и стресса, или даже к конфликтам и скандальным увольнениям.

Советы: развивайте собственный эмоциональный интеллект, учитесь работать с манипуляцией и выстраивать жесткие границы. Попробуйте вывести отношения с руководителем в четкую деловую коммуникацию. Но, в случае неудачи, подумайте о смене компании или об открытии собственной бухгалтерской компании.

Стать продуктивнее, зарабатывать больше — мечта почти каждого бухгалтера. 

С этим поможет курс «Клерка»: «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».

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Клерк

Клерк

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип ElenaBoykova
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