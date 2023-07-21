Приходят в компанию, а уходят от руководителя. Бухгалтеры сталкиваются с жестким отношением на работе

В исследовании, проведенном hh эксперты выяснили, что 68% респондентов когда-либо сталкивались с жестким отношением на работе по отношению к себе со стороны начальства или коллег.
«Враждебный» руководитель практически всегда приносит своей компании вред: лучшие сотрудники уходят, остальные — работают хуже, чем могли бы.
Если руководитель в деловой коммуникации выбирает токсичную манипуляцию — переходы на личность, импульсивные выпады, — это говорит о его слаборазвитом эмоциональном интеллекте. Безусловно, для сотрудников такая ситуация будет некомфортной. В конечном такая обстановка приведет не только к ухудшению атмосферы в коллективе — пострадает самооценка и эффективность работы подчиненных, — но и к выгоранию сотрудников из-за постоянного эмоционального напряжения и стресса, или даже к конфликтам и скандальным увольнениям.
Советы: развивайте собственный эмоциональный интеллект, учитесь работать с манипуляцией и выстраивать жесткие границы. Попробуйте вывести отношения с руководителем в четкую деловую коммуникацию. Но, в случае неудачи, подумайте о смене компании или об открытии собственной бухгалтерской компании.
Стать продуктивнее, зарабатывать больше — мечта почти каждого бухгалтера.
С этим поможет курс «Клерка»: «Бухгалтер на аутсорсе: полный мануал для выхода из найма».
Вот темы, которые вы изучите на курсе вместе с профессиональными преподавателями:
кому, как и где продавать бухгалтерские услуги;
как составить грамотный прайс-лист;
как общаться с заказчиками так, чтобы с вами хотели сотрудничать;
какой налоговый режим для аутсорса лучше выбрать;
как вырасти до управленца и масштабировать прибыль;
как управлять своим временем и не задерживаться на работе.
Сможете вживую пообщаться с экспертами, получите официальное удостоверение на 72 ак. часа — внесем в госреестр ФИС ФРДО и отправим вам по почте.
Вы получите уникальные навыки, которые помогут стать востребованным аутсорсером на рынке и завоевать больших клиентов.
Научим, как выйти из найма и работать на себя
Сможете масштабировать бизнес, открыть бухгалтерскую компанию и зарабатывать от 150 000 ₽ в месяц.
Комментарии