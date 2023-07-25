Власти расхвалили НДС: очень хороший налог. Согласны?

В Минфин поступило предложение заменить НДС налогом с оборота. Ведомство раскритиковало эту идею. Потому что НДС – это очень хорошо.

Налог с оборота — ерунда!

В России уже был подобный налог с оборота – налог на пользователей автомобильных дорог (с 1992 по 2002 годы).

У него были такие недостатки:

зависимость налоговой нагрузки на конечного потребителя от количества стадий движения товара;

неравномерное распределение налоговой нагрузки, искажающее условия конкурентной борьбы;

нет механизма возмещения налога, уплаченного при покупке материалов для производства продукции на экспорт.

То ли дело НДС.

НДС — сплошные плюсы

По НДС есть вычеты. Можно уменьшить налог на входящий НДС.

Благодаря вычетам нет многократного налогообложения затрат на производство и реализацию продукцию при ее движении от первого производителя до конечного потребителя.

Минфин также озвучил такие плюсы НДС:

нейтральность к международной торговле и предпринимательским интересам;

возможность эффективного налогообложения услуг;

устойчивость к злоупотреблениям при уплате, так как НДС имеет встроенные механизмы противодействия мошенническим схемам.

НДС введен с 1992 года и является самым собираемым налогом и одним из основных источников федерального бюджета. Менять систему его расчета не будут, подытожил Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-07-14/61587.

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