Власти расхвалили НДС: очень хороший налог. Согласны?

Налог с оборота — ерунда!
В России уже был подобный налог с оборота – налог на пользователей автомобильных дорог (с 1992 по 2002 годы).
У него были такие недостатки:
зависимость налоговой нагрузки на конечного потребителя от количества стадий движения товара;
неравномерное распределение налоговой нагрузки, искажающее условия конкурентной борьбы;
нет механизма возмещения налога, уплаченного при покупке материалов для производства продукции на экспорт.
То ли дело НДС.
НДС — сплошные плюсы
По НДС есть вычеты. Можно уменьшить налог на входящий НДС.
Благодаря вычетам нет многократного налогообложения затрат на производство и реализацию продукцию при ее движении от первого производителя до конечного потребителя.
Минфин также озвучил такие плюсы НДС:
нейтральность к международной торговле и предпринимательским интересам;
возможность эффективного налогообложения услуг;
устойчивость к злоупотреблениям при уплате, так как НДС имеет встроенные механизмы противодействия мошенническим схемам.
НДС введен с 1992 года и является самым собираемым налогом и одним из основных источников федерального бюджета. Менять систему его расчета не будут, подытожил Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-07-14/61587.
Хотите разбираться в НДС?
Пройдите курс повышения квалификации «Все про НДС от нуля до сложных моментов» — учим там всему, что касается НДС с экспертами.
Приходиться учиться работать с НДС в «Клерк»
Получите удостоверение на 120 ак. часов ФИС ФРДО, практические навыки. Сможете встретиться с преподавателями и задать им вопросы.
Комментарии