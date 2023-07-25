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НДС

Власти расхвалили НДС: очень хороший налог. Согласны?

В Минфин поступило предложение заменить НДС налогом с оборота. Ведомство раскритиковало эту идею. Потому что НДС – это очень хорошо.
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Власти расхвалили НДС: очень хороший налог. Согласны?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Налог с оборота — ерунда!

В России уже был подобный налог с оборота – налог на пользователей автомобильных дорог (с 1992 по 2002 годы).

У него были такие недостатки:

  • зависимость налоговой нагрузки на конечного потребителя от количества стадий движения товара;

  • неравномерное распределение налоговой нагрузки, искажающее условия конкурентной борьбы;

  • нет механизма возмещения налога, уплаченного при покупке материалов для производства продукции на экспорт.

То ли дело НДС.

НДС — сплошные плюсы

По НДС есть вычеты. Можно уменьшить налог на входящий НДС.

Благодаря вычетам нет многократного налогообложения затрат на производство и реализацию продукцию при ее движении от первого производителя до конечного потребителя.

Минфин также озвучил такие плюсы НДС:

  • нейтральность к международной торговле и предпринимательским интересам;

  • возможность эффективного налогообложения услуг;

  • устойчивость к злоупотреблениям при уплате, так как НДС имеет встроенные механизмы противодействия мошенническим схемам.

НДС введен с 1992 года и является самым собираемым налогом и одним из основных источников федерального бюджета. Менять систему его расчета не будут, подытожил Минфин в письме от 03.07.2023 № 03-07-14/61587.

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Комментарии

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