Переуступка долга: когда бухгалтеру придется восстановить НДС

Компания внесла аванс по договору поставки и приняла НДС к вычету. Но долг поставщика был продан. Минфин поясняет: НДС придется восстановить.

Ситуация: компания (№ 1) оплатила поставщику (№ 2) аванс, получила счет-фактуру на этот аванс и приняла НДС к вычету. Потом этот долг поставщика продали. НДС надо восстановить.

Произошла переуступка права требования по договору на поставку товаров другой фирме (№ 3). Таким образом, компания № 2 должна отгрузить товар компании № 3, а не компании № 1, как предполагалось изначально.

Но фирма № 1 уже приняла НДС на вычет с этого аванса. Теперь его надо восстановить, сообщает Минфин в письме от 11.07.2023 № 03-07-11/64532.

При этом счет-фактура на аванс так и остается оформленным на фирму № 1. Переоформлять его на фирму № 3 поставщик не имеет права, потому что такой «кульбит» не предусмотрен нормами НК РФ.

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