Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

  • Главная
  • Блоги
  • Клерк
  • Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда
Логотип Клерк
Клерк
Расчеты с работниками

Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда

Собрали для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства летом 2023 года.
43
Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1. Выдавать зарплату в последний день месяца нельзя

Об этом напомнил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». По мнению чиновников выдавать аванс 15-го числа, а окончательный расчет производить 30-го – нарушение ТК.

Чиновники Роструда напоминают: заработная плата перечисляется не реже чем каждые полмесяца. Если работодатель хочет установить аванс — 15-го числа, а окончательный расчет за месяц — 30-го числа, то это будет являться нарушением законодательства.

Конкретная дата выплаты устанавливается работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре зарплатные даты должны быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата. ст. 136 ТК.

Таким образом, заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не в последний день периода.

Об этом написали чиновники на своем сайте Онлайнинспекция.рф. Например, расчет за июль, сотрудники должны получать в августе, а не в последний день июля.

2. За какие командировки надо платить двойной средний заработок

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам. И эти правила работают, даже если работник направляется из одного нового региона в другой.

Разъяснение дает Роструд.

По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.

В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.

Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.

Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.

3. Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо

Как бы не хотелось сотруднику получить свою зарплату пораньше, поддаваться на эти уговоры работодателю нельзя.

Условие о выплате зарплаты каждые полмесяца не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

В письме от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник просит выплатить ему зарплату авансом за 2 месяца вперед.

Но так делать нельзя, заявили в ведомстве.

По нормам ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Выплачивать зарплату надо два раза в месяц. Это право работника получать зарплату таким образом.

Авансовая выплата разом за 2 месяца вперед будет нарушением прав сотрудника, заявляет Минтруд.

4. Сотруднику, который трудился неполный день в свой выходной, оплачивать нужно только фактически отработанные часы

За работу в выходной день работник может выбрать либо повышенную оплату (не менее чем в двойном размере), либо обычную оплату и отгул.

Если в свой выходной сотрудник трудился неполный день, оплата идет только за фактически отработанные часы. При этом если работник выбрал отгул, то он предоставляется ему полностью, без привязки ко времени, потраченному на работу. Такое разъяснение дали специалисты Роструда на сайте Онлайнинспекция.рфвопрос № 184882 от 09.08.2023вопрос № 179999 от 26.04.2023.

Бонус: Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками

На сайте Роструда опубликован актуальный перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков.

Риск-ориентированный подход в отношении проверок чиновники из Роструда применяют уже не первый год. Они делят работодателей на 5 категорий риска. От того, в какую именно категорию попадает организация, зависит периодичность проведения плановых проверок:

  1. Категория высокого риска — 1 раз в 2 года.

  2. Категория значительного риска — 1 раз в 3 года.

  3. Категория среднего риска — не чаще раза в 5 лет.

  4. Категория умеренного риска — не чаще раза в 6 лет.

  5. Категория низкого риска — проверки не проводят.

Что еще важно знать бухгалтеру по зарплате

Все необходимые знания получите на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Почему вам стоит пройти курс

Авторы курса приготовили 20 модулей, где скрупулезно изучают каждую особенность работы специалиста по зарплате. Информацию подаем живо и без воды — только нужное.

Пообщаетесь вживую с преподавателями:

  • Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

  • Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

  • Елена Потехина — кандидат экономических наук, доцент по специализации «Бухгалтерский учет, статистика».

Им можно и нужно задавать вопросы, если что-то будет непонятно. Обучаетесь два месяца в комфортных для себя условиях онлайн. Смотрите уроки, изучаете конспекты, тестируетесь и закрепляете материал. 

Какой диплом получите

Когда закончите курс, выдадим диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Он будет отображаться в государственном реестре Рособрнадзора. Смотреть программу курса.

Станьте профи по зарплате и работе с кадровыми ситуациями

Пройдите курс и получите комплекс навыков, который нужен современному бухгалтеру: от зарплаты, налогов, отчетности до документооборота и 1С.

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

47669 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал

    Вопрос безопасности всегда занимает центральное место в планах туристов и потенциальных жителей, рассматривающих возможность посещения или проживания в какой-либо стране.

    Безопасно ли в Сербии? Индекс безопасности в мировом рейтинге. Криминал
    29
    Логотип LRurist
    LRurist
    Право

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю

    В этой статье идет речь о покупке квартиры, находящейся в залоге банка. Расскажу, какие существуют риски при покупке и что нужно предусмотреть покупателю.

    Что важно знать при покупке квартиры в залоге. Что нужно предусмотреть покупателю
    60
    Логотип Моё дело
    Моё дело

    Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года

    Федеральный закон № 389-ФЗ от 31 июля 2023 г. (об основных направлениях налоговой политики) внес масштабные поправки в законодательство, в том числе в Налоговый кодекс РФ. Изменения вступают в силу в разные сроки. В этом обзоре собрали новые и обновленные нормы Налогового кодекса РФ (а также Закона об АУСН), которые заработают с 31 августа.

    Изменения в НК по 389-ФЗ: что вступит в силу 31 августа 2023 года
    181
    Логотип nlukina
    nlukina
    Экономика России

    Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе

    Сегодня, 25 лет назад, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Вспомним, как это произошло.

    Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе
    69
    597
    Логотип kondmar2020
    kondmar2020
    Маркетинг

    3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы

    Когда вы осознали, что вам нужен сайт, появляется вопрос: а как его создать? К кому-то обращаться или пройти курсы, чтобы справиться своими силами? Варианта у вас три. Расскажу о каждом подробнее.

    3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы
    48
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЭДО

    Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса

    При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

    Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса
    41
    Логотип Клерк
    Клерк
    Бухгалтеры

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

    Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

    🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
    167
    Логотип Наталья Горячая
    Наталья Горячая
    Налоговые проверки

    Три «технички» в логистике: правила защиты

    Налоговой инспекции не понравились заявленные компанией вычеты по НДС, что повлекло неуплату налога на круглую сумму. В ходе проверки ИФНС пришла к выводу о взаимосвязи проверяемого общества с тремя транспортными организациями: подконтрольность, фиктивность, необоснованная налоговая выгода.

    Три «технички» в логистике: правила защиты
    89
    Читать еще