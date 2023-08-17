Что важно знать бухгалтеру по зарплате в 2023 году: топ-4 разъяснений Минтруда и Роструда

Собрали для вас обзор важных разъяснений, которые выпустили ведомства летом 2023 года.

1. Выдавать зарплату в последний день месяца нельзя

Об этом напомнил Роструд на сайте «Онлайнинспекция.рф». По мнению чиновников выдавать аванс 15-го числа, а окончательный расчет производить 30-го – нарушение ТК.

Чиновники Роструда напоминают: заработная плата перечисляется не реже чем каждые полмесяца. Если работодатель хочет установить аванс — 15-го числа, а окончательный расчет за месяц — 30-го числа, то это будет являться нарушением законодательства.

Конкретная дата выплаты устанавливается работодателем в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре зарплатные даты должны быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который начислена зарплата. ст. 136 ТК.

Таким образом, заработная плата должна выплачиваться по истечении того периода, за который она начислена, а не в последний день периода.

Об этом написали чиновники на своем сайте Онлайнинспекция.рф. Например, расчет за июль, сотрудники должны получать в августе, а не в последний день июля.

2. За какие командировки надо платить двойной средний заработок

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам. И эти правила работают, даже если работник направляется из одного нового региона в другой.

Разъяснение дает Роструд.

По постановлению Правительства от 28.10.2022 № 1915 средний заработок за командировки в новые регионы надо платить в двойном размере.

В этом документе нет никаких исключений для каких-либо работников.

Оно применяется в отношении работников, которые принимают непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры в новых регионах.

Таким образом, если сотрудник из Запорожской области командируется в ДНР, ему надо начислить двойной средний заработок.

3. Нельзя выплатить зарплату за два месяца вперед, потому что для работника это плохо

Как бы не хотелось сотруднику получить свою зарплату пораньше, поддаваться на эти уговоры работодателю нельзя.

Условие о выплате зарплаты каждые полмесяца не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

В письме от 13.07.2023 № 14-1/ООГ-4663 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда сотрудник просит выплатить ему зарплату авансом за 2 месяца вперед.

Но так делать нельзя, заявили в ведомстве.

По нормам ТК РФ работник имеет право на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы.

Выплачивать зарплату надо два раза в месяц. Это право работника получать зарплату таким образом.

Авансовая выплата разом за 2 месяца вперед будет нарушением прав сотрудника, заявляет Минтруд.

4. Сотруднику, который трудился неполный день в свой выходной, оплачивать нужно только фактически отработанные часы

За работу в выходной день работник может выбрать либо повышенную оплату (не менее чем в двойном размере), либо обычную оплату и отгул.

Если в свой выходной сотрудник трудился неполный день, оплата идет только за фактически отработанные часы. При этом если работник выбрал отгул, то он предоставляется ему полностью, без привязки ко времени, потраченному на работу. Такое разъяснение дали специалисты Роструда на сайте Онлайнинспекция.рф — вопрос № 184882 от 09.08.2023, вопрос № 179999 от 26.04.2023.

Бонус: Роструд опубликовал актуальные перечни работодателей, к которым придут с проверками

На сайте Роструда опубликован актуальный перечень работодателей, деятельность которых отнесена к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного рисков.

Риск-ориентированный подход в отношении проверок чиновники из Роструда применяют уже не первый год. Они делят работодателей на 5 категорий риска. От того, в какую именно категорию попадает организация, зависит периодичность проведения плановых проверок:

Категория высокого риска — 1 раз в 2 года. Категория значительного риска — 1 раз в 3 года. Категория среднего риска — не чаще раза в 5 лет. Категория умеренного риска — не чаще раза в 6 лет. Категория низкого риска — проверки не проводят.

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