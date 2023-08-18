Директор не видит разницы между бухгалтерским и управленческим учетом. Как ее объяснить?

К тому, что на бухгалтера часто вешают десяток посторонних задач, многие уже привыкли. Но вот как быть, если начальство не видит разницы между важными направлениями учета?

Вот такое письмо пришло к нам в редакцию:

— Фирма в явном кризисе, еще пару лет — и банкротами будем. Нашему директору предложили поискать нового главбуха — со знанием управленческого учета. Я предложила сама пройти пока какое-нибудь обучение, чтобы УУ освоить. А директор такой: что он мне даст, ваш управленческий учет? То же самое, что бухучет, разве нет? Мы прямо выпали. Помогите втолковать ему разницу, пожалуйста.

Обучиться управленческому учету можно на самом популярном курсе от наших экспертов.

Начните тут с простого — например, с баланса.

Управленческий баланс не тоже самое, что бухгалтерский — это два разных понятия. Управленка — внутренний инструмент компании, который не имеет ничего общего с отчетами государству. Управленческий баланс показывает финансовое состояние фирмы.

Вот что еще показывает управленческий баланс: сколько денег в запасах и по дебиторке;

какое количество дивидендов можно вывести прямо сейчас;

кто по факту владеет компанией, особенно если у фирмы долги и собственника придется сменить;

каково общее финансовое положение фирмы, учитывая кредиты и долги;

почему управленческий баланс не сходится и где допустили ошибку с расчетами.

Разницу с бухгалтерским балансом попробуйте объяснить прямо на пальцах. А если уж директор совсем не понимает, время идти повышать квалификацию — и отправляться заниматься УУ в той компании, где это понимают и ценят.

На «Клерке» есть курс повышения квалификации по управленческому учету.

Один месяц обучения — 42 онлайн-урока, 8 тестов. Общение с кураторами, другими участниками — в закрытом телеграм-чате.

Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер».

Когда пройдете курс, сможете:

Структурировать доходы, расходы, настраивать аналитику. Формировать отчет о прибылях и убытках, отчет о ДДС, управленческий баланс. Анализировать финансовую отчетность по коэффициентам и показателям. Автоматизировать управленческий учет в 1С. Проводить комплексную аналитику бизнес-процессов.

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