Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Рост ROE означает, что компания получает всё больше прибыли без дополнительных инвестиций в собственный капитал. Для собственников это знак, что они могут спокойно выводить свои дивиденды.
Формула расчета
От чего зависит ROE, лучше всего показывает формула Дюпон:
ROE = (Чистая прибыль / Выручка) x (Выручка / Активы) x (Активы / Собственный капитал).
Как анализировать
Первый элемент — это рентабельность бизнеса. Чем она выше, тем лучше.
Второй элемент формулы — оборачиваемость активов. Рост этого коэффициента говорит о том, что предприятие производит всё больше продукции без открытия дополнительных цехов, а значит, оборудование работает эффективно.
Третий элемент — коэффициент капитализации. Чтобы рос ROE, нужен и подъём коэффициента капитализации. Компания должна увеличивать свои активы, не прибегая к капиталу собственников, то есть за счёт привлечения заёмных средств.
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