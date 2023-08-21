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Управленческий учет

Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала

Понять, насколько успешно компания получает отдачу от вложенного капитала, можно с помощью расчёта рентабельности собственного капитала (ROE). Для более качественного анализа надо понять, за счёт чего растёт показатель ROE. В этом поможет формула Дюпон.
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Как бухгалтеру считать и анализировать рентабельность собственного капитала
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рост ROE означает, что компания получает всё больше прибыли без дополнительных инвестиций в собственный капитал. Для собственников это знак, что они могут спокойно выводить свои дивиденды.

Формула расчета

От чего зависит ROE, лучше всего показывает формула Дюпон:

ROE = (Чистая прибыль / Выручка) x (Выручка / Активы) x (Активы / Собственный капитал).

Как анализировать

Первый элемент — это рентабельность бизнеса. Чем она выше, тем лучше.

Второй элемент формулы — оборачиваемость активов. Рост этого коэффициента говорит о том, что предприятие производит всё больше продукции без открытия дополнительных цехов, а значит, оборудование работает эффективно.

Третий элемент — коэффициент капитализации. Чтобы рос ROE, нужен и подъём коэффициента капитализации. Компания должна увеличивать свои активы, не прибегая к капиталу собственников, то есть за счёт привлечения заёмных средств.

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Комментарии

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