Что важно знать бухгалтеру на ОСНО в 2023 году: топ-3 разъяснений Минфина по налогу на прибыль

Расходы на питание работников, передача товаров мобилизованным, инвестиционный вычет по налогу на прибыль — разъяснения Минфина. Забирайте в закладки.

Когда инвестиционный вычет по налогу на прибыль надо восстановить и пересчитать налог

В регионе может быть установлен инвестиционный вычет по налогу на прибыль по расходам в виде пожертвований определенным организациям на определенные цели.

Речь идет о пожертвование, перечисленном в целях поддержки:

государственным и муниципальным учреждениям, осуществляющим деятельность в области культуры;

НКО (фондам) на формирование целевого капитала.

Но если получатель использовал это пожертвование не по целевому назначению, компания-плательщик не должна пересчитывать налог на прибыль. Такой нормы по восстановлению и уплате в бюджет налога на прибыль нет в НК РФ.

Если же произошел возврат пожертвования, то расхода, по сути, не было. В этом случае налог на прибыль надо пересчитать.

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.04.2023 № 03-03-06/1/36313.

Для налоговых льгот передачу товаров мобилизованным можно доказать любыми документами

Передача товаров мобилизованным (даже если это не сотрудники компании) можно включать в расходы по налогу на прибыль, не облагать НДС и НДФЛ.

Освобождение от НДФЛ идет по пункту 93 статьи 217 НК. Речь идет о передаче денег и имущества мобилизованным, контрактникам, членам их семей при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы.

При этом передача имущества, отраженная в этой норме НК РФ, не облагается НДС и включается в расходы по налогу на прибыль.

Но в НК РФ не говорится, какими документами доказать такую передачу.

Подойдут любые документы, утверждает Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-15/46499.

Питание работников можно учесть в расходах для налога на прибыль с одновременным начислением НДФЛ

Питание работников можно учесть в расходах при расчете налога на прибыль в двух случаях.

Разъяснение дает Минфин в письме от 15.05.2023 № 03-03-06/1/43800:

1) Если действующим законодательством предусмотрено специальное питание для отдельных категорий работников, то такие расходы учитывают для налога на прибыль.

2) Если бесплатное или льготное питание предусмотрено трудовым или коллективным договорами и является частью системы оплаты труда, то его также можно включать в расходы. Но компания должна выявить конкретную величину доходов каждого работника (с начислением НДФЛ).

В иных случаях расходы в виде стоимости питания для работников не учитываются при исчислении налога на прибыль.

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