Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

Что такое оборотные активы
Оборотные активы (оборотные средства) — активы, срок полезного использования которых не больше одного года.
Они отражаются в разделе II баланса. Например, к ним относятся: запасы, деньги, прочие финвложения, дебиторская задолженность.
Зачем считать рентабельность оборотных активов
Показатель рентабельности помогает понять, насколько окупаются вложения в бизнес. То есть сколько прибыли получает компания за каждый рубль, который она вложила в оборотные активы.
Чем выше ренатбельность, тем выше эффективнее бизнес работает. Низкая рентабельность говорит о том, ресурсы используются нерационально.
Но не все так просто. Если на активах чрезмерно сэкономить, рентабельность вырастет. Но уже в следующем периоде это может негативно сказаться на бизнесе.
Например: в текущем квартале купили недостаточно сырья и материалов — рентабельность высокая, а в следующем квартале производство простаивает, прибыль падает и рентабельность резко снижается.
Поэтому рентабельность нужно всегда анализировать в динамике. То есть рассчитывать за несколько периодов подряд, смотреть, что происходит с показателем и какие причины привели к его росту или падению, и при необходимости принимать меры по исправлению ситуации.
Например:
закупать материалы чаще, чтобы производство не простаивало;
закупать меньше материалов, чтобы не затаривать склад и не замораживать деньги;
изменить ценовую политику;
найти способ снизить себестоимости продукции и т. д.
Как считать рентабельность
Формула такая:
ROA = Чистая прибыль (стр. 2400 отчета о финрезультатах) / Средняя стоимость оборотных активов (среднее значение стр. 1200 баланса) * 100%.
Чтобы узнать среднюю стоимость оборотных активов, нужно сложить показатели на начало и конец периода, а потом поделить на 2.
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