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Управленческий учет

Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу

Разберем, как правильно считать рентабельность оборотных активов (ROA) и чем этот показатель важен для руководителя и бухгалтера.
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Как бухгалтеру считать рентабельность оборотных активов и зачем это нужно: формула расчета по балансу
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое оборотные активы

Оборотные активы (оборотные средства) — активы, срок полезного использования которых не больше одного года.

Они отражаются в разделе II баланса. Например, к ним относятся: запасы, деньги, прочие финвложения, дебиторская задолженность.

Зачем считать рентабельность оборотных активов

Показатель рентабельности помогает понять, насколько окупаются вложения в бизнес. То есть сколько прибыли получает компания за каждый рубль, который она вложила в оборотные активы.

Чем выше ренатбельность, тем выше эффективнее бизнес работает. Низкая рентабельность говорит о том, ресурсы используются нерационально.

Но не все так просто. Если на активах чрезмерно сэкономить, рентабельность вырастет. Но уже в следующем периоде это может негативно сказаться на бизнесе.

Например: в текущем квартале купили недостаточно сырья и материалов — рентабельность высокая, а в следующем квартале производство простаивает, прибыль падает и рентабельность резко снижается.

Поэтому рентабельность нужно всегда анализировать в динамике. То есть рассчитывать за несколько периодов подряд, смотреть, что происходит с показателем и какие причины привели к его росту или падению, и при необходимости принимать меры по исправлению ситуации.

Например:

  • закупать материалы чаще, чтобы производство не простаивало;

  • закупать меньше материалов, чтобы не затаривать склад и не замораживать деньги;

  • изменить ценовую политику;

  • найти способ снизить себестоимости продукции и т. д.

Как считать рентабельность

Формула такая:

ROA = Чистая прибыль (стр. 2400 отчета о финрезультатах) / Средняя стоимость оборотных активов (среднее значение стр. 1200 баланса) * 100%.

Чтобы узнать среднюю стоимость оборотных активов, нужно сложить показатели на начало и конец периода, а потом поделить на 2.

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