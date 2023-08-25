Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

В Налоговый кодекс внесли поправки по ставке НДС 0% и перечню необлагаемых НДС операций. Но кодов для них нет, поэтому ФНС довела их отдельным письмом.

ФНС выпустила письмо от 18.08.2023 № СД-4-3/10621@. Собрали для вас все данные в таблицах.

По ставке НДС 0% (статья 164 НК) для разделов 4 и 6 декларации по НДС:

Код Наименование операции С какой даты действует норма 1011468 Реализация несырьевых товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада на территории этого иностранного государства 01.01.2025 1011470 Реализация несырьевых товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада, находящегося на территории этого иностранного государства 01.01.2025 1011473 Реализация работ российскими судоремонтными предприятиями по ремонту судов при условии заключения инвестиционного соглашения 01.07.2023 1011474 Реализация драгоценных металлов в слитках физлицам компаниями, осуществляющими их добычу 01.10.2023

Необлагаемые НДС (статья 149 НК) для раздела 7 декларации по НДС:

Код Наименование операции С какой даты действует норма 1010835 Передача личным фондом имущества выгодоприобретателям - физлицам 01.10.2023 1011225 Реализация туроператором турпродукта в сфере внутреннего или въездного туризма 01.07.2023 1011722 Реализация физлицами или банками цифровых прав, включающих одновременно ЦФА и утилитарные цифровые права, организациям, если указанные цифровые права удостоверяют право на получение товаров

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