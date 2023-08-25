Внимание бухгалтерам на ОСНО: новые коды для декларации НДС

Реализация несырьевых товаров (не указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада на территории этого иностранного государства
01.01.2025
1011470
Реализация несырьевых товаров (указанных в пункте 2 статьи 164 НК) российскими организациями и ИП физлицам, ранее вывезенных по экспорту с РФ такими организациями и ИП на территорию иностранного государства, отгружаемых со склада, находящегося на территории этого иностранного государства
01.01.2025
1011473
Реализация работ российскими судоремонтными предприятиями по ремонту судов при условии заключения инвестиционного соглашения
01.07.2023
1011474
Реализация драгоценных металлов в слитках физлицам компаниями, осуществляющими их добычу
Комментарии