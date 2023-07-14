Отчетность организации на ОСНО за первое полугодие 2023: что и куда сдавать

Организации, которые применяют основную систему налогообложения, регулярно сдают отчетность в налоговую и СФР. Кроме того, в зависимости от вида деятельности и размера бизнеса, большинство компаний вынуждены сдавать формы в органы статистики. Расскажем, какие отчеты, в какие сроки и куда подают организации по итогам первого полугодия 2023 года.

Налоговая отчетность компании на ОСНО

Отчетность, которую компании сдают в ИФНС, состоит из деклараций по налогам и отчетов по сотрудникам.

Декларация по НДС

По итогам каждого квартала организации, работающие на ОСНО, должны подавать декларацию по НДС, кроме тех, кто освобожден от обязанности уплаты этого налога по ст. 145 НК.

Если организация получила освобождение от уплаты НДС, но в отчетном квартале выставила счет-фактуру с выделенным НДС, или была налоговым агентом по НДС, то декларацию сдать все же придется.

За второй квартал отчитаться нужно до 25 июля включительно, причем только в электронном виде по ТКС. Если предоставить декларацию на бумаге, то она будет считаться несданной, за что последуют штраф и блокировка расчетного счета компании.

Декларация по НДС будет считаться не представленной и в случае, если налоговики выявят несоответствие ее показателей контрольным соотношениям (утв. приказом ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@).

При обнаружении таких несоответствий на следующий день после получения декларации, ИФНС направит компании соответствующее уведомление. Организации дается 5 рабочих дней с даты направления такого уведомления, чтобы устранить несоответствия.

Предоставление деклараций с помощью специальных сервисов сдачи отчетности позволяет избежать ошибок в отчете и несоответствие показателей формы контрольным соотношениям. Одним из таких сервисов является 1С-Отчетность — электронная отчетность, не выходя из программы 1С:Предприятие 8.3. Перед отправкой отчеты не придется выгружать в стороннюю программу из учетной системы компании. Сервис самостоятельно реализует проверку отчетов. Попробовать бесплатно

Налог на прибыль

Все организации на ОСНО являются плательщиками налога на прибыль и должны сдавать декларацию по этому налогу.

Если компания платит ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, исходя из фактической прибыли, то декларация сдается по окончании каждого месяца. За январь - июнь декларацию нужно подать не позднее 25 июля.

В этот же срок нужно отчитаться компаниям за первое полугодие, которые платят авансовые платежи по налогу на прибыль поквартально.

Все данные в декларации указываются нарастающим итогом.

Декларацию по налогу на прибыль можно подавать в электронном виде или на бумаге. Способ сдачи зависит от среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год:

Если эта величина превысила 100 человек, то отчитаться придется в электронном виде.

Если среднесписочная численность работников не превышает указанное значение, то можно сдать декларацию на бумаге.

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Нулевые декларации

Если в отчетном периоде компания фактически деятельность не вела, то необходимо подать нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль. Срок сдачи стандартный, как и для деклараций с ненулевыми показателями.

Компании могут заменить нулевые декларации по НДС и налогу на прибыль единой упрощенной декларацией (ЕУД). Нужно, чтобы одновременно выполнялись два условия:

в отчетном периоде деятельность не велась;

не было движения денег по расчетному счету и в кассе организации.

ЕУД за первое полугодие 2023 года подается не позднее 20 июля, причем как в электронном виде, так и на бумаге.

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Декларация по НДС при импорте из стран ЕАЭС

Если компания в прошедшем месяце ввозила товары из стран ЕАЭС (Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии), то не позднее 20 числа текущего месяца необходимо сдать декларацию по НДС (импорт из ЕАЭС). Например, за июньский импорт отчитаться нужно до 20 июля 2023 года.

Способ сдачи декларации зависит от среднесписочной численности работников за предыдущий календарный год.

Если эта величина превышает 100 человек, то отчитаться можно исключительно в электронном виде. Если среднесписочная численность не более 100 человек, то можно подать отчет на бумаге.

Расчет 6-НДФЛ

Эту форму необходимо сдавать всем организациям на ОСНО, которые в отчетном периоде производили выплаты в отношении физических лиц. За полугодие отчет подают не позднее 25 июля 2023 года.

Если в отчетном периоде компания выплатила доход не более 10 физлицам, то можно подать расчет на бумаге. В другом случае отчитаться можно исключительно в электронном виде.

Если в первом полугодии никаких выплат физическим лицам не было, то «нулевой» расчет 6-НДФЛ предоставлять не нужно. Кроме того в НК не предусмотрена обязанность уведомлять налоговую о том, что в отчетном периоде выплаты в отношении физлиц не производились и у организации нет обязанности предоставлять расчет 6-НДФЛ.

Все же рекомендуем направить в налоговую письмо о том, что в отчетном периоде компания не являлась налоговым агентом по НДФЛ и в связи с этим не предоставила расчет. Это поможет избежать лишних вопросов и повышенного внимания от налоговиков.

Расчет по страховым взносам

Все компании, которые производили выплаты в отношении физических лиц, сотрудничающих по трудовым договорам или ГПХ, должны за первое полугодие сдать отчет РСВ. Крайний срок — 25 июля 2023 года. Если не уложиться в срок, то компании грозит штраф, а также возможна блокировка расчетного счета.

Если за отчетный период выплаты получили 11 и более человек, то отчитаться можно только в электронном виде. Если компания выплатила вознаграждение 10 физлицам и менее, то можно сдать расчет на бумаге.

Кроме того, если в отчетном периоде у компании не было никаких выплат в отношении физлиц, необходимо подать «нулевой» РСВ (письмо ФНС от 03.04.2017 № БС-4-11/6174).

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Персонифицированные сведения о физлицах

С 2023 года все плательщики страховых взносов ежемесячно до 25 числа подают отчет — персонифицированные сведения о физлицах. Согласно разъяснениям ФНС, приведенным в письме от 28.03.2023 № БС-4-11/3700@, в апреле, июле, октябре и январе данный отчет подавать не нужно, так как аналогичные сведения содержатся в ежеквартальном РСВ.

Если численность физлиц, которые в отчетном периоде получили доход, не превысила 10 человек, то отчитаться можно на бумаге.

Отчетность в СФР

С 2023 года отчетность по сотрудникам в единый Социальный фонд подается по форме ЕФС-1. Не позднее 25 июля 2023 года нужно сдать:

Подраздел 1 Раздела 1 и Подраздел 1.1 Подраздела 1 — если в июне в компании были кадровые мероприятия, например, перевод сотрудника на новое постоянное место работы, переименование организации или подача заявления о выборе формы трудовой книжки.

Подраздел 3 Раздела 1 — если во втором квартале уплачивались дополнительные пенсионные взносы.

Отчетность по взносам на травматизм — подается компанией по итогам отчетного квартала всегда в части Подразделов 2.1 и 2.3 Раздела 2.

Если численность сотрудников по трудовому договору и исполнителей по ГПХ 11 человек и более, то отчитаться можно только в электронном виде.

Статистическая отчетность

Чаще отчитываться приходится крупным организациям. Малый и средний бизнес, как правило, проверяют выборочно.

Узнать, есть ли у компании обязанность сдавать отчетность в Росстат и ее состав можно на официальном сайте службы статистики.

Вбейте в соответствующие поля ИНН компании или ОГРН. По результатам запроса вы увидите формы, которые надо сдавать. Если высветится надпись «Не найдены формы статистической отчётности», значит сдавать ничего не нужно.

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