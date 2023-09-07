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Основные средства

Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году: бухгалтеру в копилку

Сколько хранить первичку по основным средствам? Как амортизировать неотделимые улучшения в арендованное ОС? Имущество в простое, что с амортизацией? Сделали подборку писем Минфина для бухгалтеров. Забирайте в закладки.
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Топ-3 разъяснений Минфина по основным средствам и амортизации в 2023 году: бухгалтеру в копилку
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет

Документы, которые влияют на расчет и уплату налогов надо хранить 5 лет.

Такая норма заложена в статье подпункте 8 пункта 1 статьи 23 НК.

При расчете налога на прибыль в состав расходов включают амортизацию основных средств. Для ее расчета нужно знать первоначальную стоимость ОС.

Таким образом документы о покупке ОС нужно хранить. Срок хранения (5 лет) считается с того момента, как закончилась начисляться амортизация в налоговом учете.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.06.2023 № 03-03-06/1/54118.

Напомним, что для целей бухгалтерского учета амортизацию считают по нормам ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Неотделимые улучшения в арендованные ОС можно амортизировать, даже если договор закончился

Капвложения в арендованные ОС признаются амортизируемым имуществом.

Такие неотделимые улучшения амортизируются арендатором в течение срока действия договора аренды. Амортизацию считают с учетом срока полезного использования, определяемого для арендованных ОС по Классификации.

По окончании срока договора аренды арендатор прекращает начисление амортизации по неотделимым улучшениям в налоговом учете.

Вместе с тем если договор закончился, а арендатор продолжает пользоваться имуществом, и арендодатель не возражает, то договор считается продленным на неопределенный срок.

А раз так арендатор продолжает начислять амортизацию даже после того, когда договор закончился.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.07.2023 № 03-03-06/2/65824.

Имущество во временном простое тоже надо амортизировать

В налоговом учете амортизируется имущество со стоимостью более 100 тыс. рублей и сроком использования более 12 месяцев. Амортизация начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором объект был введен в эксплуатацию.

Отсутствие дохода от использования амортизируемого имущества в какой-либо промежуток времени – это не повод исключать его из состава амортизируемого.

Об этом сообщает Минфин в письме от 23.05.2023 № 03-03-06/3/46936.

В отношении имущества, находящегося на временном простое, надо начислять амортизацию в общеустановленном порядке, при условии, что такое имущество соответствует критериям амортизируемого имущества.

А в бухгалтерском учете амортизацию ОС считают по номам ФСБУ 6/2020.

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Комментарии

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